Spanjaarden witheet na afloop finale EK Onder 19 en belagen scheidsrechter

Scheidsrechter Rob Hennessy uit Ierland is na afloop van de finale van het EK Onder 19 tussen Spanje en Nederland belaagd door de Spanjaarden. De Onder 19-ploeg van La Furia Roja was namelijk witheet over het feit dat het in de slotfase geen strafschop kreeg.

Spanje Onder 19 had de grootste kansen, maar toch was het Oranje Onder 19 dat in de tweede helft op gelukkige wijze op voorsprong kwam. Givairo Read gaf een lage voorzet richting Don-Angelo Konadu en doelman Raúl Jiménez werkte de bal in eigen doel in een poging ertussen te komen. In de slotfase zette Spanje aan en had het zelfs een strafschop moeten hebben. Kees Smit maakte een duidelijke overtreding in het strafschopgebied, maar doordat er geen VAR was, werd die niet bestraft.

Na afloop waren de Spaanse spelers dan ook woedend en belaagden ze scheidsrechter Hennessy, die nog enkele kaarten tevoorschijn toverde. Het was zelfs zo erg dat de Ierse arbiter door enkele stewards van de UEFA beveiligd moest worden. "Een geweldige prestatie. Of is het nou nog niet klaar?", aldus Ziggo Sport-commentator Joep Schrijver.

"Ik heb het idee dat de scheidsrechter het ook niet meer weet. Wat een chaos. Kijk, dan gaan we nog matten. Hij (bondscoach Peter van der Veen, red.) doet niet mee met dat gevecht. Van der Veen viert zijn feestje. Dan is dit denk ik een beveiliger, de man in het zwarte shirt en dat gele hesje. Paar keer geel, paar keer rood. En een scheidsrechter die een lijfwacht nodig heeft."

Vervolgens haalde Schrijvers aan dat de Spanjaarden wel degelijk een strafschop hadden moeten hebben. "Oranje Onder 19 is kampioen. Is het terecht? Dat weet ik niet hoor. Spanje kreeg een hoop kansen en had een penalty moeten krijgen, maar ze doen het wel. Absoluut de gelukkigste, Nederland Onder 19. Pure frustratie bij de Spanjaarden", klinkt het.

Gemoederen snel bedaard

De gemoederen waren overigens snel weer tot bedaren gekomen in het Spaanse kamp. Toen Oranje Onder 19 hun medailles en de beker op ging halen, vormden ze een erehaag voor de ploeg van Van der Veen.

