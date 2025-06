Oranje Onder 19 verslaat Spanje en is Europees kampioen, Kees Smit met de schrik vrij

Oranje Onder 19 heeft zich gekroond tot Europees kampioen. De talentenploeg was in de finale in Boekarest met 0-1 te sterk voor Spanje, dankzij een eigen doelpunt van keeper Raúl Jiménez na een voorzet van .

Bondscoach Peter van der Veen koos voor dezelfde opstelling als in de halve finale tegen gastland Roemenië, waarin Oranje met 3-1 te sterk was. De eerste grote kans kwam halverwege de eerste helft. Spanje kreeg de bal niet weg na een corner van Kees Smit, die uiteindelijk een tweede voorzet kon geven. Doelman Raúl Jiménez verkeek zich op die bal en ging eronderdoor, waarna Don-Angelo Konadu van dichtbij kon schieten. Jiménez lag al op de grond en toch stuitte de Ajax-spits op de doelman.

Spanje groeide gedurende de eerste helft. Oranje kwam na ruim een halfuur tweemaal goed weg. Eerst vloog een krachtige kopbal van Jon Martín over; daarna ontstond een hachelijk moment door een onzuivere breedtepass van Elijah Dijkstra. De AZ-linksback leverde de bal prompt in bij een aanvaller van Spanje, waarna keeper Joeri Heerkens ternauwernood een doelpunt voorkwam.

© Imago

Grote kansen waren spaarzaam voor de rust; na de pauze regende het enorme mogelijkheden. Een diagonale poeier van Tygo Land spatte uiteen op de paal; aan de overzijde raakten Antonio Cordero (paal na individuele actie) en Óscar Marcos (kopbal op de lat) ook het aluminium. Verder vloog een vrije trap van Kees Smit in het zijnet en stuitte Oranje-buitenspeler Ayoub Oufkir op keeper Jiménez in een één-op-één-duel. Dit alles gebeurde in de eerste tien minuten na de pauze.

Uiteindelijk had Oranje de voorsprong te danken aan een zeer gelukkig moment. Givairo Read gaf een lage voorzet richting Konadu en Jiménez werkte de bal in eigen doel in een poging ertussen te komen. Uiteraard zette Spanje druk in de jacht op een gelijkmaker, maar die kwam er niet. In laatste minuten ontstonden er ook nog kansen voor Oranje op de 0-2, omdat Spanje veel risico nam. Oufkir kon bijvoorbeeld vrij afstormen op Jiménez en faalde in de afronding.

In de zesde minuut van de blessuretijd kwam Oranje met de schrik vrij. Smit maakte een duidelijke overtreding in het strafschopgebied, maar doordat er geen VAR was, werd die niet bestraft. Oranje Onder 19 won zo voor het eerst in de geschiedenis een EK. Het is de eerste eindzege van een vertegenwoordigend Nederlands manneneltal op een EK sinds Oranje Onder 17 in 2017 succesvol was.