'Onderhandelingen tussen Bayern en Read steeds concreter, maar nog geen akkoord'

Feyenoorder Givairo Read met op de achtergrond het logo van Bayern München en de Allianz Arena
Foto: © Imago/Realtimes
13 november 2025, 18:36

Bayern München maakt gestaag vorderingen in de poging om Givairo Read naar de Bundesliga te halen, zo meldt de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg. Er is echter nog geen overeenstemming bereikt met de negentienjarige rechtsback van Feyenoord.

Plettenberg kwam twee weken geleden met het nieuws dat Read hoog op de verlanglijst van Bayern staat. Technisch directeur Max Eberl van de Duitse recordkampioen is volgens de journalist van Sky op zoek naar een jonge, talentvolle back en richt daarbij de pijlen bovenal op de Feyenoorder. Read heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2029, waardoor de Rotterdammers niet genoodzaakt zijn om hem op korte termijn te verkopen en derhalve een flink bedrag voor de back kunnen vragen.

Artikel gaat verder onder video

Een week later voegde Plettenberg eraan toe dat Feyenoord een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro voor Read zou verlangen.Dennis te Kloese, algemeen én technisch directeur van Feyenoord, bezwoer vorige week tegenover het Algemeen Dagblad echter dat de Rotterdammers nog geen officieel bod hebben ontvangen en ook niet met welke club dan ook in gesprek is over een transfer van Read.

Vandaag (donderdag) meldt Plettenberg dat de gesprekken tussen Bayern en Read inmiddels gestaag vorderen en 'meer en meer concreet' worden. Eberl en Christoph Freund, de sportief directeur van Bayern, zouden zich intensief met de onderhandelingen bemoeien. Toch heeft Bayern de concurrentie nog niet afgeschud en zou ook vanuit de Premier League nog altijd naar Read gelonkt worden. Plettenberg benadrukt dat er nog geen akkoord bereikt is.

Vrij Dag
172 Reacties
543 Dagen lid
250 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

duidelijk dat iemand dus liegt. Deze leugenaar zal het straks anders noemen

ZEROFKX010!!
26 Reacties
4 Dagen lid
50 Likes
ZEROFKX010!!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer als hij weggaat wordt heel lastig die positie op nivo te vullen.. echter 25 tot 30 miljoen geeft opties. Heb liever dat hij pas einde van dit jaar weggaat...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
11
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

