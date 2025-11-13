Bayern München maakt gestaag vorderingen in de poging om naar de Bundesliga te halen, zo meldt de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg. Er is echter nog geen overeenstemming bereikt met de negentienjarige rechtsback van Feyenoord.

Plettenberg kwam twee weken geleden met het nieuws dat Read hoog op de verlanglijst van Bayern staat. Technisch directeur Max Eberl van de Duitse recordkampioen is volgens de journalist van Sky op zoek naar een jonge, talentvolle back en richt daarbij de pijlen bovenal op de Feyenoorder. Read heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2029, waardoor de Rotterdammers niet genoodzaakt zijn om hem op korte termijn te verkopen en derhalve een flink bedrag voor de back kunnen vragen.

Een week later voegde Plettenberg eraan toe dat Feyenoord een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro voor Read zou verlangen.Dennis te Kloese, algemeen én technisch directeur van Feyenoord, bezwoer vorige week tegenover het Algemeen Dagblad echter dat de Rotterdammers nog geen officieel bod hebben ontvangen en ook niet met welke club dan ook in gesprek is over een transfer van Read.

Vandaag (donderdag) meldt Plettenberg dat de gesprekken tussen Bayern en Read inmiddels gestaag vorderen en 'meer en meer concreet' worden. Eberl en Christoph Freund, de sportief directeur van Bayern, zouden zich intensief met de onderhandelingen bemoeien. Toch heeft Bayern de concurrentie nog niet afgeschud en zou ook vanuit de Premier League nog altijd naar Read gelonkt worden. Plettenberg benadrukt dat er nog geen akkoord bereikt is.