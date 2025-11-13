Live voetbal 1

Shaqueel van Persie matchwinner voor Feyenoord in oefenduel met Excelsior

Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
13 november 2025, 13:26

Feyenoord heeft donderdag een oefenzege geboekt op Excelsior. Op Varkenoord was de ploeg van trainer Robin van Persie met 3-2 te sterk voor stadsgenoot Excelsior. Feyenoord gaf in de eerste helft een 2-0 voorsprong weg, waarna Shaqueel van Persie in de slotfase van de wedstrijd de winnende 3-2 tegen de touwen schoot.

Van Persie miste door de interlandperiode natuurlijk de nodige basisspelers. Zo zijn Luciano Valente, Quinten Timber (Nederland), Ayase Ueda, Tsuyoshi Watanabe (Japan), Anis Hadj Moussa (Algerije), Oussama Targhalline (Marokko), Cyle Larin (Canada), Leo Sauer (Slowakije) en Gaoussou Diarra (Mali) met hun nationale ploegen mee, terwijl Aymen Sliti met Jong Oranje mee is. Daarnaast zijn er de nodige blessures met onder meer Givairo Read, Justin Bijlow, Jordan Bos en In-Beom Hwang.

In het oefenduel met Excelsior had Van Persie wel basisplaatsen voor Jordan Lotomba, Anel Ahmedhodzic, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Carlos Borges en Casper Tengstedt. Feyenoord begon goed aan het oefenduel en creëerde via Borges al snel een kans op de openingstreffer, maar in twee instanties wist Excelsior-doelman Calvin Raatsie redding te breng. Na twintig minuten was er dan wel de openingstreffer voor Feyenoord. Steijn stuurde Borges de diepte in, die oog in oog met de doelman koel raak schoot: 1-0. Via Nick de Koning kwamen de mannen van Van Persie op een 2-0 voorsprong op Varkenoord. De middenvelder schoof beheerst binnen nadat hij de bal in de zestien oppikte.

In het laatste kwartier van de eerste helft kwam Excelsior vervolgens volledig langszij. Invaller Kwame Tabiri leidde met balverlies de aansluitingstreffer van de Kralingers in. Het was voormalig Feyenoord-jeugdspeler Noah Naujoks die het buitenkansje benutte. Nog geen minuut later ging Feyenoord via doelman Mannou Berger opnieuw de fout in. De goalie wilde een ploeggenoot aanspelen, maar Excelsior-aanvaller Jerolldino Bergraaf zat ertussen waardoor de bal in het doel belandde.

Na rust golfde het spel op en neer, waar waren er lange tijd geen grote kansen te noteren. In de laatste twintig minuten kreeg Excelsior twee mogelijkheden om de 2-3 te maken. De eerste poging was een prooi voor Berger, terwijl de tweede kans verprutst werd door de bezoekers. Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de 84ste minuut was het de ingevallen Shaqueel van Persie die de thuisploeg de voorsprong bezorgde. De zoon van de Feyenoord-trainer werd in de zestien bereikt door Smal, kapte zichzelf knap vrij en schoof beheerst in de rechterhoek: 3-2.

21
218 Reacties
7 Dagen lid
304 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wordt net als zijn vader een grote meneer. Borges speelde in de eerste helft goed, je kan zien dat het een speler is met veel kwaliteit.

descheids
716 Reacties
56 Dagen lid
1.216 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De media spreekt over een gestolen overwinning. Feijenoord imponeert dus nog niet en zelfs excelsior is dan nog een geduchte tegenstander. De club zakt ver af, verliezen van GAE, nipt winnen tegen excelsior. Van Persie heeft het lek nog niet boven.

Marc Overtwix
152 Reacties
5 Dagen lid
207 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat heeft Feyenoord een hoop internationals zeg! Dat zie je niet bij elke club. Goed ook om dan wat oefenwedstrijden te spelen zodat wisselspelers ook ritme op kunnen doen. Leuk voor van persie om zijn zoon dan de winnende te zien maken!

