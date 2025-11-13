Feyenoord-doelman speelt onder trainer Robin van Persie iets hoger op het veld. Supporters van de club worden daar nerveus van, maar ook de moeder van de goalie staat er niet om te springen. Zelf is Wellenreuther juist wel fan van die hoge positie op het veld bij balbezit.

Hoewel Justin Bijlow als eerste doelman van Feyenoord werd gekozen bij aanvang van de voorbereiding, is het toch Wellenreuther die plaatsnam onder de lat. Van Persie hakte uiteindelijk de knoop door in het voordeel van de Duitser omdat Bijlow nog niet fit genoeg zou zijn voor meerdere wedstrijden per week.

Artikel gaat verder onder video

Onder Van Persie heeft de doelman een belangrijke rol, aangezien de oefenmeester een keeper als belangrijke pion ziet in aanloop naar de aanval. "Ik houd van de filosofie. Dat past goed bij mij. In de speelstijl van Robin heeft de keeper vaak de bal. Hij wil kansen creëren van achteruit. Daar houd ik van", aldus Wellenreuther tegenover ESPN.

Feyenoord-supporters zijn alleen niet zo blij met de positionering van Wellenreuther. Sterker nog, ze worden er nerveus van. Daarin staan ze ook niet alleen. "Niet alleen de fans, ook mijn moeder wordt er nerveus van", verklapt Wellenreuther. "Dat vertelt mijn vader ook altijd. Dat wil de coach nu eenmaal en ik denk dat het goed is om iemand te hebben die de aanval helpt. Dat is onze mindset. Natuurlijk is dat risicovol."

Waar zijn moeder er dus, net als de fans, heel nerveus van wordt, moet zijn vader er ook nog een beetje aan gewend raken. "Hij zegt altijd: alsjeblieft niet over de middenlijn. Het is nog niet misgegaan, maar dat weet je natuurlijk nooit", besluit Wellenreuther.