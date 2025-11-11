Live voetbal

Felle kritiek op Feyenoord vanuit Polen rondom blessure Moder

Feyenoord-speler Jakub Moder
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
11 november 2025, 17:21   Bijgewerkt: 17:34

Jan de Zeeuw, tussen 2006 en 2009 directeur van de Poolse voetbalbond, heeft zich kritisch uitgelaten over de medische staf van Feyenoord. De Nederlander begrijpt niet dat de Rotterdammers de blessure van Jakub Moder lange tijd niet wisten te diagnosticeren.

Moder liep afgelopen zomer een rugblessure op en kwam daardoor dit seizoen nog niet in actie voor Feyenoord. Meerdere keren leek het erop dat de Pool bijna kon terugkeren, maar telkens moest hij zijn rentree uitstellen. Begin november maakte Robin van Persie bekend dat de middenvelder een operatie had ondergaan na een terugslag in zijn herstel, waardoor hij de komende maanden niet in actie zal komen.

Artikel gaat verder onder video

Voor Polen betekent dit dat Moder ook in de laatste duels in de WK-kwalificatiecyclus, tegen Nederland en Malta, zal ontbreken. Bij Kanal Sportowy bespreekt De Zeeuw de situatie rondom de middenvelder. “Voor mij is het vreemd dat zo’n professionele club als Feyenoord geen diagnose kan stellen en dat de speler twee of drie keer naar Polen moet vliegen om daar in verschillende klinieken te horen wat er aan de hand is”, beklaagt de oud-bestuurder zich. “Dat is onbegrijpelijk.”

Wanneer Moder precies terug zal zijn, is niet duidelijk. “Vorige week werd nog gesproken over een rentree in januari, maar voorlopig is daar weinig zekerheid over”, verzucht De Zeeuw. “De concurrentie in het elftal wordt bovendien steeds sterker. Dat maakt het voor hem een lastige periode.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis en Valentijn Driessen

Driessen noemt afgekeurde Weghorst-goal een schande, Nijhuis begrijpt beslissing Makkelie

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Danny Makkelie

Dick Jol: 'Makkelie is de weg kwijt en momenteel de allerslechtste scheids die er is'

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Ueda Feyenoord

Harry van der Laan: 'Natuurlijk had Feyenoord een strafschop moeten krijgen tegen Go Ahead Eagles'

  • Gisteren, 20:22
  • Gisteren, 20:22
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Arena
1.457 Reacties
92 Dagen lid
3.327 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

"een professionele club als Feyenoord", Hahaha ja daar gaat het al mis natuurlijk. Het is daar een bende, sowieso op het gebied van blessures (en geen oplossingen hebben) en een trainer die al met heel wat mensen gezeik heeft gehad daar. Het wordt alleen nog verbloemd door het voetballend vermogen en zelfs dat begint al af te brokkelen. Professioneel. Hahahahahaha schei toch uit.

21
190 Reacties
5 Dagen lid
253 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij Feyenoord wordt er fysiek veel gevraagd.. er zijn eenmaal spelers gehaald die blessuregevoelig zijn Moder is daar 1 van. Nergens om over druk te maken, volgend seizoen weer in de CL voor de 3e keer in 4 jaar.

FC Onkruid
213 Reacties
174 Dagen lid
305 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@21. Wat een onzin kraam je weer uit. Bij alle profclubs wordt er fysiek veel gevraagd.

boyke
1.092 Reacties
947 Dagen lid
5.954 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 Ik roep al jaren dat de medische staf en hersteltrainers bij Feyenoord super slecht zijn en niet deskundig genoeg. Dat er zoveel blessures vallen is te wijten aan veel spelen wordt er gesteld en dat is een leuze die niet bewaarheid wordt. Spelers moeten op en top fit zijn en niet al halverwege de wedstrijd kramp krijgen. Dat ligt ook aan de wijze van trainen en van de medische staf. Waarom zijn er zoveel steeds geblesserd bij Feyenoord en niet bij andere clubs die ook intensief trainen. Is de opbieuw van de trainingen wel goed en past men zich aan op het vele spelen. Is de medische staf daar onkundig Ja dat laatste is het geval al jaren. Men kan de organisatie wel goed op orde hebben maar ga ook eens kijken naar de medische staf en hersteltariners en haal eens deskundige bij voor de vorm van hoe men het beste kan trainen bij het spelen van vele wedstrijden. Bij mij kan er niet in dat men maar 70 minuten kan spelen en dan niet meer fit zijn en vele vaak kramp krijgen, omvallen e.d. En @arena je klets ook onzin door te stellen dat van Persie al met veel spelers gezeik heeft gehad, Ben jij daar bij geweest, nee laat dan die onzin eens lekker in je ledikantje liggen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.457 Reacties
92 Dagen lid
3.327 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

"een professionele club als Feyenoord", Hahaha ja daar gaat het al mis natuurlijk. Het is daar een bende, sowieso op het gebied van blessures (en geen oplossingen hebben) en een trainer die al met heel wat mensen gezeik heeft gehad daar. Het wordt alleen nog verbloemd door het voetballend vermogen en zelfs dat begint al af te brokkelen. Professioneel. Hahahahahaha schei toch uit.

21
190 Reacties
5 Dagen lid
253 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij Feyenoord wordt er fysiek veel gevraagd.. er zijn eenmaal spelers gehaald die blessuregevoelig zijn Moder is daar 1 van. Nergens om over druk te maken, volgend seizoen weer in de CL voor de 3e keer in 4 jaar.

FC Onkruid
213 Reacties
174 Dagen lid
305 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@21. Wat een onzin kraam je weer uit. Bij alle profclubs wordt er fysiek veel gevraagd.

boyke
1.092 Reacties
947 Dagen lid
5.954 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 Ik roep al jaren dat de medische staf en hersteltrainers bij Feyenoord super slecht zijn en niet deskundig genoeg. Dat er zoveel blessures vallen is te wijten aan veel spelen wordt er gesteld en dat is een leuze die niet bewaarheid wordt. Spelers moeten op en top fit zijn en niet al halverwege de wedstrijd kramp krijgen. Dat ligt ook aan de wijze van trainen en van de medische staf. Waarom zijn er zoveel steeds geblesserd bij Feyenoord en niet bij andere clubs die ook intensief trainen. Is de opbieuw van de trainingen wel goed en past men zich aan op het vele spelen. Is de medische staf daar onkundig Ja dat laatste is het geval al jaren. Men kan de organisatie wel goed op orde hebben maar ga ook eens kijken naar de medische staf en hersteltariners en haal eens deskundige bij voor de vorm van hoe men het beste kan trainen bij het spelen van vele wedstrijden. Bij mij kan er niet in dat men maar 70 minuten kan spelen en dan niet meer fit zijn en vele vaak kramp krijgen, omvallen e.d. En @arena je klets ook onzin door te stellen dat van Persie al met veel spelers gezeik heeft gehad, Ben jij daar bij geweest, nee laat dan die onzin eens lekker in je ledikantje liggen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jakub Moder

Jakub Moder
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (7 apr. 1999)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Brighton
4
0
2024/2025
Feyenoord
14
3
2023/2024
Brighton
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel