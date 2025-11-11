Jan de Zeeuw, tussen 2006 en 2009 directeur van de Poolse voetbalbond, heeft zich kritisch uitgelaten over de medische staf van Feyenoord. De Nederlander begrijpt niet dat de Rotterdammers de blessure van lange tijd niet wisten te diagnosticeren.

Moder liep afgelopen zomer een rugblessure op en kwam daardoor dit seizoen nog niet in actie voor Feyenoord. Meerdere keren leek het erop dat de Pool bijna kon terugkeren, maar telkens moest hij zijn rentree uitstellen. Begin november maakte Robin van Persie bekend dat de middenvelder een operatie had ondergaan na een terugslag in zijn herstel, waardoor hij de komende maanden niet in actie zal komen.

Voor Polen betekent dit dat Moder ook in de laatste duels in de WK-kwalificatiecyclus, tegen Nederland en Malta, zal ontbreken. Bij Kanal Sportowy bespreekt De Zeeuw de situatie rondom de middenvelder. “Voor mij is het vreemd dat zo’n professionele club als Feyenoord geen diagnose kan stellen en dat de speler twee of drie keer naar Polen moet vliegen om daar in verschillende klinieken te horen wat er aan de hand is”, beklaagt de oud-bestuurder zich. “Dat is onbegrijpelijk.”

Wanneer Moder precies terug zal zijn, is niet duidelijk. “Vorige week werd nog gesproken over een rentree in januari, maar voorlopig is daar weinig zekerheid over”, verzucht De Zeeuw. “De concurrentie in het elftal wordt bovendien steeds sterker. Dat maakt het voor hem een lastige periode.”