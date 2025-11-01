Live voetbal 1

Van Persie deelt slecht nieuws: Feyenoord maanden zonder Jakub Moder

Jakub Moder
1 november 2025

Feyenoord moet het de komende maanden stellen zonder Jakub Moder, zo maakt trainer Robin van Persie bekend tijdens de persconferentie na de overwinning op FC Volendam.

Moder, die afgelopen winter overkwam van Brighton & Hove Albion, is al sinds de zomer uit de roulatie vanwege een rugblessure. Deze blessure staat los van de zware knieblessure die hem bij zijn vorige club langdurig aan de kant hield.

De Poolse middenvelder heeft een operatie ondergaan na een terugslag in zijn herstelperiode. Rond de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe werd al duidelijk dat Moder met een blessure kampte, al werd destijds verwacht dat hij snel zou terugkeren op het trainingsveld. Vorige maand liet Van Persie nog weten Moder snel terug te verwachten.

Inmiddels zijn er bijna drie maanden verstreken sinds hij zijn blessure opliep en blijkt de situatie ernstiger dan gedacht. Van Persie licht toe: “Jakub is afgelopen week geopereerd. Dat is heel teleurstellend voor hemzelf en voor ons. We zullen hem de komende maanden nog niet terugzien", citeert 1908.nl.

descheids
527 Reacties
44 Dagen lid
782 Likes
descheids
avatar

Weer een bericht over een blessuregeval bij feijenoord. Begint toch wel bizarre vormen aan te nemen dat geblunder op zuid. De medische staf van fc bal op het dak is nog tig keer beter. Hoe kan dat toch bij een club dat in het linkerrijtje van de eredivisie staat. Ik zie het somber in.

Zerofkx010
20 Reacties
8 Dagen lid
24 Likes
Zerofkx010
avatar

En weer laat mostert z'n vriendje "de schijtert" toe hele hoop domme onzin te schrijven.

Feyenoord - Volendam

Feyenoord
3 - 1
FC Volendam
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jakub Moder

Jakub Moder
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (7 apr. 1999)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Brighton
4
0
2024/2025
Feyenoord
14
3
2023/2024
Brighton
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

