Feyenoord moet het de komende maanden stellen zonder , zo maakt trainer Robin van Persie bekend tijdens de persconferentie na de overwinning op FC Volendam.

Moder, die afgelopen winter overkwam van Brighton & Hove Albion, is al sinds de zomer uit de roulatie vanwege een rugblessure. Deze blessure staat los van de zware knieblessure die hem bij zijn vorige club langdurig aan de kant hield.

De Poolse middenvelder heeft een operatie ondergaan na een terugslag in zijn herstelperiode. Rond de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe werd al duidelijk dat Moder met een blessure kampte, al werd destijds verwacht dat hij snel zou terugkeren op het trainingsveld. Vorige maand liet Van Persie nog weten Moder snel terug te verwachten.

Inmiddels zijn er bijna drie maanden verstreken sinds hij zijn blessure opliep en blijkt de situatie ernstiger dan gedacht. Van Persie licht toe: “Jakub is afgelopen week geopereerd. Dat is heel teleurstellend voor hemzelf en voor ons. We zullen hem de komende maanden nog niet terugzien", citeert 1908.nl.