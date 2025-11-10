heeft zich vanwege een blessure afgemeld bij Jong Oranje. Dat meldt de KNVB. De Feyenoord-verdediger raakte zondagavond tegen Go Ahead Eagles geblesseerd en is dus niet fit voor de wedstrijden tegen Slovenië en Israël. Ook AZ-doelman Rome-Jayden Owusu Oduro is geblesseerd afgehaakt.

Read stond zondagavond aan de aftrap toen Feyenoord het opnam in De Adelaarshorst tegen Go Ahead Eagles (2-1 nederlaag). De vleugelverdediger maakte de wedstrijd niet vol, want na 77 minuten werd hij vervangen door Bart Nieuwkoop. Read had namelijk een spierblessure opgelopen, waarvan de ernst niet bekend is.

Voor Feyenoord en trainer Robin van Persie valt het te hopen dat de blessure van Read niet al te ernstig is. De spoeling achterin bij Feyenoord is namelijk al vrij dun. Van Persie kon de voorbije weken al niet beschikken over Jordan Bos, Gernot Trauner en Thomas Beelen.

Naast Read heeft ook Owusu-Oduro zich afgemeld bij Jong Oranje. De talentvolle AZ-doelman raakte in het duel met PSV (1-5 nederlaag) geblesseerd en moest zich in de 72ste minuut laten vervangen. Bondscoach Michael Reiziger heeft met Elijah Dijkstra (AZ) en doelman Niek Schiks (PSV) twee vervangers opgeroepen voor Read en Owudu-Oduro.