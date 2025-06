Jade Anna komt meteen in actie na uitschakeling Jong Oranje

Jade Anna van Vliet, de vriendin van , ziet voordelen aan de uitschakeling van Jong Oranje op het EK. Ze laat via sociale media weten dat de zomervakantie direct is gepland, nadat Oranje in de halve finale werd geëlimineerd door Engeland.

"Eindelijk onze zomervakantie geboekt", schrijft Jade Anna donderdagochtend bij een video op TikTok. Via Instagram laat ze weten dat ze zondag op vakantie gaat met Taylor. Waar de reis naartoe gaat, voegt ze er niet aan toe. In mei was het koppel nog op het Griekse eiland Zakynthos.

Taylor heeft een lang seizoen achter de rug. Dat begon op 25 juli met een Europa League-voorrondewedstrijd van Ajax tegen FK Vojvodina en kwam exact elf maanden later ten einde met de uitschakeling tegen Engeland in de halve finale van het EK.

LEES OOK: Jade Anna kondigt ‘einde van een tijdperk’ aan

Aan die laatste wedstrijd deed Taylor niet mee, want hij was geschorst. Als Oranje de halve finale had gewonnen, had de middenvelder vermoedelijk een basisplaats gehad in de finale van zaterdag. Die gaat nu echter tussen Engeland en Duitsland.

Voor Ajax begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zaterdag 5 juli met een oefenwedstrijd tegen Hibernian FC. Het is echter goed denkbaar dat Taylor zich later mag aansluiten. Met Jorrel Hato zaf ook aan andere Ajacied bij de Jong Oranje-selectie.

