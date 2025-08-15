Groot nieuws over spitsenzoektocht Feyenoord: 'Zijn komst wordt met de dag realistischer'

De komst van naar Feyenoord wordt 'met de dag realistischer', zo meldt Feyenoord Transfermarkt vrijdagmiddag op X. Datzelfde medium bericht dat Spartak Moskou het voorstel van de Rotterdammers om te huren 'van tafel heeft geveegd'.

Feyenoord lijkt vastbesloten om voor het sluiten van de zomerse transfermarkt, op 2 september, nog een spits aan de selectie toe te voegen. Ayase Ueda en Julián Carranza hebben sinds hun komst naar Rotterdam-Zuid immers nooit over langere periode weten te bewijzen uit het juiste hout gesneden te zijn om de voorste linie van de Rotterdammers te leiden.

De voorbije dagen werd Feyenoord weer volop gelinkt aan Ugalde, die eerder in Nederland bij FC Twente speelde. Feyenoord heeft volgens bovengenoemd X-account een huurvoorstel neergelegd in Moskou, maar dat zou door Spartak van tafel zijn geveegd. "De Rotterdammers kunnen in principe nog een verbeterd voorstel neerleggen voor de spits uit Costa Rica, maar hebben dat nog niet gedaan. Persoonlijke voorwaarden geen probleem", schrijft Feyenoord Transfermarkt.

Even later slingert het account een optimistische tweet over de mogelijke komst van Touré naar Rotterdam-Zuid op het sociale medium. Feyenoord zou 'ontzettend vaart maken' met het halen van Touré. "De komst van de spits van Atalanta Bergamo wordt volgens ingewijden met de dag realistischer", schrijft men. Ook Atalanta zou inmiddels meewerken aan het vertrek van de Malinees, die de club twee jaar geleden nog ruim dertig miljoen euro kostte. Touré hintte eerder deze week zelf al naar een vertrek uit Bergamo in een story op Instagram.