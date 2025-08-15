Live voetbal 1

Groot nieuws over spitsenzoektocht Feyenoord: 'Zijn komst wordt met de dag realistischer'

El Bilal Touré en Manfred Ugalde met op de achtergrond De Kuip en het logo van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
9 reacties
Frank Hoekman
15 augustus 2025, 16:53   Bijgewerkt: 17:00

De komst van El Bilal Touré naar Feyenoord wordt 'met de dag realistischer', zo meldt Feyenoord Transfermarkt vrijdagmiddag op X. Datzelfde medium bericht dat Spartak Moskou het voorstel van de Rotterdammers om Manfred Ugalde te huren 'van tafel heeft geveegd'.

Feyenoord lijkt vastbesloten om voor het sluiten van de zomerse transfermarkt, op 2 september, nog een spits aan de selectie toe te voegen. Ayase Ueda en Julián Carranza hebben sinds hun komst naar Rotterdam-Zuid immers nooit over langere periode weten te bewijzen uit het juiste hout gesneden te zijn om de voorste linie van de Rotterdammers te leiden.

Artikel gaat verder onder video

De voorbije dagen werd Feyenoord weer volop gelinkt aan Ugalde, die eerder in Nederland bij FC Twente speelde. Feyenoord heeft volgens bovengenoemd X-account een huurvoorstel neergelegd in Moskou, maar dat zou door Spartak van tafel zijn geveegd. "De Rotterdammers kunnen in principe nog een verbeterd voorstel neerleggen voor de spits uit Costa Rica, maar hebben dat nog niet gedaan. Persoonlijke voorwaarden geen probleem", schrijft Feyenoord Transfermarkt.

Even later slingert het account een optimistische tweet over de mogelijke komst van Touré naar Rotterdam-Zuid op het sociale medium. Feyenoord zou 'ontzettend vaart maken' met het halen van Touré. "De komst van de spits van Atalanta Bergamo wordt volgens ingewijden met de dag realistischer", schrijft men. Ook Atalanta zou inmiddels meewerken aan het vertrek van de Malinees, die de club twee jaar geleden nog ruim dertig miljoen euro kostte. Touré hintte eerder deze week zelf al naar een vertrek uit Bergamo in een story op Instagram.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-doelwit zet na soap tóch handtekening onder nieuw contract

Feyenoord-doelwit zet na soap tóch handtekening onder nieuw contract

  • Gisteren, 19:41
  • Gisteren, 19:41
Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe

'Manchester United gaat vol voor Quinten Timber, maar wel op één voorwaarde'

  • Gisteren, 16:40
  • Gisteren, 16:40
Feyenoord kondigt groot nieuws aan: Kuyt en Van Bronckhorst staan voor rentree

Feyenoord kondigt groot nieuws aan: Kuyt en Van Bronckhorst staan voor rentree

  • Gisteren, 14:02
  • Gisteren, 14:02
9 9 reacties
Reageren
9 reacties
Voetbalhoofdstad
281 Reacties
17 Dagen lid
887 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wel jammer dat het niet gelukt is om Ugalde te huren van Spartak. Misschien Toure wel succesvol is. Ik zie dit geen potentieel dat PSV zich ermee gaat bemoeien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
281 Reacties
17 Dagen lid
887 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wel jammer dat het niet gelukt is om Ugalde te huren van Spartak. Misschien Toure wel succesvol is. Ik zie dit geen potentieel dat PSV zich ermee gaat bemoeien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

El Bilal Touré

El Bilal Touré
Team: Atalanta
Leeftijd: 23 jaar (3 okt. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Stuttgart
12
2
2024/2025
Atalanta
0
0
2023/2024
Atalanta
11
2
2023/2024
Almería
-
-

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3
8
Go Ahead
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel