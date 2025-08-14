'Manchester United gaat vol voor Quinten Timber, maar wel op één voorwaarde'

Manchester United heeft hoog op het lijstje staan, melden bronnen aan FootballTransfers. Als The Red Devils Carlos Baleba van Brighton & Hove Albion niet kunnen halen, zal er contact worden gelegd met Feyenoord.

De club, die vorig seizoen als vijftiende in de Premier League eindigde, heeft nog behoefte aan een centrale middenvelder. Nu de aanvallende posities bezet lijken te zijn, met Bryan Mbeumo, Matheus Cunha en Benjamin Sesko, is er in het 3-4-2-1-systeem van Rúben Amorim nog een plek over op het middenveld, naast Bruno Fernandes. Casemiro, Manuel Ugarte en Kobbie Mainoo mogen voor die plek vechten, maar United zou graag nog een versterking willen. Vooral bij de 33-jarige Casemiro is het de vraag in hoeverre Amorim het in hem ziet zitten.

Artikel gaat verder onder video

Timber heeft op zijn beurt nog een contract tot medio 2026 bij Feyenoord en wordt al meermaals deze zomer gelinkt aan een vertrek. Nu de Rotterdammers afgelopen dinsdag hun hoop op Champions League-voetbal in rook hebben zien opgaan, wordt de kans op een transfer van Timber groter. Aan de andere kant hoopt United ook maar een relatief klein bedrag te hoeven neerleggen voor een speler met nog slechts een eenjarig contract.

Daardoor is de Nederlander een stuk goedkoper dan Baleba, een van de sterkhouders van Brighton. De wat meer defensief ingestelde speler van Brighton is volgens FootballTransfers meer dan 55 miljoen euro waard, mede dankzij zijn nog driejarige contract. Naar verluidt zou Brighton zelfs 116 miljoen willen vragen voor de verdedigende middenvelder. Timbers waarde wordt daarentegen op zo'n 27 miljoen euro geschat. United zou de voorkeur geven aan Baleba, maar komt dan mogelijk in de knel omtrent de PSR-regelgeving (Profit & Sustainability Rules), heeft FootballTransfers te horen gekregen. Als het financieel een lastige zaak blijkt te worden, komt Timber direct in beeld.

Verwachte reactie Feyenoord

De verwachting is dat de Rotterdammers wel bereid zijn in te gaan op een goed bod op Timber. Daarmee zou de middenvelder zijn tweelingbroer achterna gaan richting de Premier League, die een zeer gewaardeerde kracht is bij het Arsenal van Mikel Arteta.