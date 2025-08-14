Live voetbal 5

'Manchester United gaat vol voor Quinten Timber, maar wel op één voorwaarde'

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
Mingus Niesten
14 augustus 2025, 16:40   Bijgewerkt: 17:36

Manchester United heeft Quinten Timber hoog op het lijstje staan, melden bronnen aan FootballTransfers. Als The Red Devils Carlos Baleba van Brighton & Hove Albion niet kunnen halen, zal er contact worden gelegd met Feyenoord.

De club, die vorig seizoen als vijftiende in de Premier League eindigde, heeft nog behoefte aan een centrale middenvelder. Nu de aanvallende posities bezet lijken te zijn, met Bryan Mbeumo, Matheus Cunha en Benjamin Sesko, is er in het 3-4-2-1-systeem van Rúben Amorim nog een plek over op het middenveld, naast Bruno Fernandes. Casemiro, Manuel Ugarte en Kobbie Mainoo mogen voor die plek vechten, maar United zou graag nog een versterking willen. Vooral bij de 33-jarige Casemiro is het de vraag in hoeverre Amorim het in hem ziet zitten.

Timber heeft op zijn beurt nog een contract tot medio 2026 bij Feyenoord en wordt al meermaals deze zomer gelinkt aan een vertrek. Nu de Rotterdammers afgelopen dinsdag hun hoop op Champions League-voetbal in rook hebben zien opgaan, wordt de kans op een transfer van Timber groter. Aan de andere kant hoopt United ook maar een relatief klein bedrag te hoeven neerleggen voor een speler met nog slechts een eenjarig contract.

Daardoor is de Nederlander een stuk goedkoper dan Baleba, een van de sterkhouders van Brighton. De wat meer defensief ingestelde speler van Brighton is volgens FootballTransfers meer dan 55 miljoen euro waard, mede dankzij zijn nog driejarige contract. Naar verluidt zou Brighton zelfs 116 miljoen willen vragen voor de verdedigende middenvelder. Timbers waarde wordt daarentegen op zo'n 27 miljoen euro geschat. United zou de voorkeur geven aan Baleba, maar komt dan mogelijk in de knel omtrent de PSR-regelgeving (Profit & Sustainability Rules), heeft FootballTransfers te horen gekregen. Als het financieel een lastige zaak blijkt te worden, komt Timber direct in beeld.

Verwachte reactie Feyenoord

De verwachting is dat de Rotterdammers wel bereid zijn in te gaan op een goed bod op Timber. Daarmee zou de middenvelder zijn tweelingbroer achterna gaan richting de Premier League, die een zeer gewaardeerde kracht is bij het Arsenal van Mikel Arteta.

Martin0345
200 Reacties
773 Dagen lid
1.261 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Waarom zouden ze geld uitgeven voor een speler die vaker geblesseerd is dan dat hij fit it?! Al verbaast ManU mij niet meer. Zonde dat zij zo afgegleden zijn...

Voetbalhoofdstad
264 Reacties
16 Dagen lid
846 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

voor 5mln ophalen en later altijd met winst verkopen is niet verkeerd voor United. Maar dit is ver van het niveau dat United moet nastreven en het is gebleken dat het ook geen CL niveau is idd.

Arena
40 Reacties
3 Dagen lid
127 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Goeie vraag maar er is meteen nog een andere vraag: wat verstaat Feyenoord onder "een goed bod"? Want die jongen heeft idd veel blessureleed en dan kun je toch niet meer weet ik wat voor bedrag gaan vragen? Plus zoals Gusa ook al aangeeft: hij is pas derde keus. Ik denk niet dat het wat gaat worden.

Hurricane.
265 Reacties
373 Dagen lid
2.166 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Maak er maar 25 miljoen van. Speelt niet bij ajax.

Hahahahahaha en jullie dan
1.157 Reacties
775 Dagen lid
8.488 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Hurricane. Das was het eerder 50 milj geweest niet 25 milj als tie nog bij Ajax speelde

12deman
75 Reacties
46 Dagen lid
108 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Laat dit rondkomen omdat ie maar 50% beschikbaar was. Strik erom, 30 mln plus 5mln bonussen. Vervanger Valente is al binnen. Verder afscheid nemen van: Ueda, Caranza, Steng, Trauner en Mitchel, Kanaswiro, Bulaude Erbij Touré huren met optie tot koop. Dalinga Linker centrale verdediger/linksback

Gusa
1.088 Reacties
1.053 Dagen lid
6.353 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Dus ze gaan vol voor Carlos Baleba en Timber komt pas serieus in beeld als die niet haalbaar blijkt. Misleidende titel.

Pietjanhenrdrik
76 Reacties
23 Dagen lid
96 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Gusa fcUpdate met zijn typische tenenkrommende titels

Gusa
1.088 Reacties
1.053 Dagen lid
6.353 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Jup. Ik kan er nog steeds maar moeilijk aan wennen xD

Robert1971
74 Reacties
347 Dagen lid
457 Likes
Robert1971
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kloeske gaat dit aftikken 18 miljoen BAM

Voetbalhoofdstad
264 Reacties
16 Dagen lid
846 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Toch handig voor United, gewoon een goedkope speler die je voor max 5mln kunt ophalen met zijn 1 jarig contract. Alleen past dit wel bij United van de laatste jaren. Dit is niet de kwaliteit die ze moeten hebben als ze terug willen naar de top. Maar 5mln is peanuts daar en daarna kunnen ze hem altijd voor flink wat winst verkopen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
626 Reacties
1.053 Dagen lid
4.703 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
    6
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad je bent erg van slag vandaag. Eerder zeg je al dat feyenoord hoger aangeslagen staat dan atletico madrid. En nu zeg je max 5 miljoen terwijl ze met miljoenen strooien voor spelers die zelfs bij de amateurs op de bank zitten. Ik zou mn thermometer maar gaan zoeken want je bent jezelf niet

Arena
40 Reacties
3 Dagen lid
127 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@peterdejong1983: ja het zal allemaal wel, maar jij blijft er steeds op happen.

Pietjanhenrdrik
76 Reacties
23 Dagen lid
96 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@peterdejong1983: heeft ie niet alleen vandaag last van.

Hurricane.
265 Reacties
373 Dagen lid
2.166 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad United lijkt wat op ajax tegenwoordig. Erg afgegleden.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
626 Reacties
1.053 Dagen lid
4.703 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Arena nee hoor, ik maak me alleen zorgen om zijn gesteldheid 😉

Hahahahahaha en jullie dan
1.157 Reacties
775 Dagen lid
8.488 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Hurricane. Dat heeft Feijenoord sinds dinsdag avond ook weer ingezet om af te glijden

❌❌❌
56 Reacties
6 Dagen lid
167 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ja lastig alles is beter dan Timber gratis de deur uitlaten lopen. Maar zit er dan echt geen contractverlenging in? Hij is natuurlijk erg geblesseerd geweest. Maar een fitte Timber vind ik persoonlijk de beste speler van Feyenoord. Hij kent de club de competitie. Ik zal hem niet verkopen ben ik heel eerlijk in. Maar dan moet er wel verlengt worden als dat er niet inzit moet ie gaan inderdaad, maar dan doe je als Feyenoord zijnde wel een kwalitatief jasje uit 100%. 27 miljoen is opzich netjes voor een speler met een 1 jarig contract. Maar zie maar zo een speler terug te kopen voordat bedrag of misschien hebben ze al een back-up bij Feyenoord geen idee.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Quinten Timber

Quinten Timber
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

