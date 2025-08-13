'Feyenoord gaat opnieuw vol voor Ugalde, Ueda mogelijk in de deal betrokken'

Feyenoord onderneemt een nieuwe poging om naar Rotterdam te halen. Dat meldt het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt op X. De club van trainer Robin van Persie zou de Costa Ricaanse spits ditmaal willen huren van Spartak Moskou met een optie tot koop.

Het is niet voor het eerst deze zomer dat Feyenoord concreet is voor Ugalde. De Rotterdamse club bood in een eerder stadium een transfersom van naar verluidt vijftien miljoen euro, diets wat niet genoeg was voor Spartak Moskou. Naar verluidt dacht de Russische club meer aan de transfersom van tussen de 20 en 25 miljoen euro. Dit was Feyenoord, dat Ugalde zag als 'absolute topversterking', echter te gortig.

Vervolgens stak ook de raad van commissarissen van Feyenoord een stokje voor de vervolgonderhandelingen. Doordat de club van Ugalde uit Rusland komt en dat land momenteel in oorlog is met Oekraïne, ligt een transfer zeer gevoelig. De rvc bood steeds meer weerstand volgens Voetbal International, waardoor de clubleiding heeft besloten de stekker uit de transfer te steken. Ook de hoge vraagprijs kan hier een (kleine) rol in spelen.

In de tussentijd versterkte Feyenoord zich met Casper Tengstedt, die overkwam van Benfica. Daarmee was de jacht van de technische leiding van Feyenoord op een versterking voor de spitspositie nog niet niet klaar. De voorbije periode werd de club namelijk ook gelinkt aan onder meer El Bilal Touré van Atalanta.

Feyenoord wil Ugalde huren

Het lijkt erop dat Feyenoord niet op een paard aan het wedden is, want inmiddels is de club ook weer uitgekomen bij Ugalde. De spits was in een eerder stadium te duur, maar Rotterdammers hebben nu een andere constructie bedacht. Volgens Feyenoord Transfermarkt wil Feyenoord de Costa Ricaanse spits nu gaan huren van Spartak Moskou, waarbij een optie tot koop ook besproken wordt. Ingewijden uit Rusland verwachten dat Feyenoord woensdag een nieuw voorstel zal neerleggen bij de club. Ugalde zelf ziet een transfer wel zitten. De hernieuwde interesse van Feyenoord in Ugalde wordt bevestigd door Voetbal International. "Maar ‘het wordt wel een lastig verhaal’, klinkt het vanuit De Kuip én rond de speler", aldus Sjoerd Keizer.

Ueda mogelijk in Ugalde-deal betrokken

Volgens Feyenoord Transfermarkt zou Feyenoord ondertussen Ayase Ueda hebben aangeboden bij Spartak Moskou. De kans bestaat dat de Japanner betrokken wordt in de Ugalde-deal. Ueda maakte in de zomer van 2023 de overstap naar De Kuip, maar wist vooralsnog geen potten te breken in het Feyenoord-shirt. In 71 wedstrijden voor de Rotterdammers kwam de spits tot slechts vijftien treffers en vier assists.

Ugalde speelde tussen 2021 en 2024 voor FC Twente, waar hij 22 keer scoorde en 14 assists gaf in 84 wedstrijden. Spartak had vervolgens interesse en nam de spits in januari 2024 voor een transfersom van dertien miljoen euro over. Na een complex eerste seizoen was hij afgelopen maanden uitermate productief: in 29 duels in de Premier Liga scoorde hij maar liefst zeventien keer, terwijl hij ook vijf assists bijschreef.