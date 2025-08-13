'Feyenoord gaat opnieuw vol voor Ugalde, Ueda mogelijk in de deal betrokken'

Feyenoord onderneemt een nieuwe poging om Manfred Ugalde naar Rotterdam te halen. Dat meldt het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt op X. De club van trainer Robin van Persie zou de Costa Ricaanse spits ditmaal willen huren van Spartak Moskou met een optie tot koop.
Het is niet voor het eerst deze zomer dat Feyenoord concreet is voor Ugalde. De Rotterdamse club bood in een eerder stadium een transfersom van naar verluidt vijftien miljoen euro, diets wat niet genoeg was voor Spartak Moskou. Naar verluidt dacht de Russische club meer aan de transfersom van tussen de 20 en 25 miljoen euro. Dit was Feyenoord, dat Ugalde zag als 'absolute topversterking', echter te gortig.
Vervolgens stak ook de raad van commissarissen van Feyenoord een stokje voor de vervolgonderhandelingen. Doordat de club van Ugalde uit Rusland komt en dat land momenteel in oorlog is met Oekraïne, ligt een transfer zeer gevoelig. De rvc bood steeds meer weerstand volgens Voetbal International, waardoor de clubleiding heeft besloten de stekker uit de transfer te steken. Ook de hoge vraagprijs kan hier een (kleine) rol in spelen.
In de tussentijd versterkte Feyenoord zich met Casper Tengstedt, die overkwam van Benfica. Daarmee was de jacht van de technische leiding van Feyenoord op een versterking voor de spitspositie nog niet niet klaar. De voorbije periode werd de club namelijk ook gelinkt aan onder meer El Bilal Touré van Atalanta.
Het lijkt erop dat Feyenoord niet op een paard aan het wedden is, want inmiddels is de club ook weer uitgekomen bij Ugalde. De spits was in een eerder stadium te duur, maar Rotterdammers hebben nu een andere constructie bedacht. Volgens Feyenoord Transfermarkt wil Feyenoord de Costa Ricaanse spits nu gaan huren van Spartak Moskou, waarbij een optie tot koop ook besproken wordt. Ingewijden uit Rusland verwachten dat Feyenoord woensdag een nieuw voorstel zal neerleggen bij de club. Ugalde zelf ziet een transfer wel zitten. De hernieuwde interesse van Feyenoord in Ugalde wordt bevestigd door Voetbal International. "Maar ‘het wordt wel een lastig verhaal’, klinkt het vanuit De Kuip én rond de speler", aldus Sjoerd Keizer.
Volgens Feyenoord Transfermarkt zou Feyenoord ondertussen Ayase Ueda hebben aangeboden bij Spartak Moskou. De kans bestaat dat de Japanner betrokken wordt in de Ugalde-deal. Ueda maakte in de zomer van 2023 de overstap naar De Kuip, maar wist vooralsnog geen potten te breken in het Feyenoord-shirt. In 71 wedstrijden voor de Rotterdammers kwam de spits tot slechts vijftien treffers en vier assists.
Ugalde speelde tussen 2021 en 2024 voor FC Twente, waar hij 22 keer scoorde en 14 assists gaf in 84 wedstrijden. Spartak had vervolgens interesse en nam de spits in januari 2024 voor een transfersom van dertien miljoen euro over. Na een complex eerste seizoen was hij afgelopen maanden uitermate productief: in 29 duels in de Premier Liga scoorde hij maar liefst zeventien keer, terwijl hij ook vijf assists bijschreef.
Goedzo Feyenoord, zoals het hoort. Voor het hoogst haalbare gaan. Ueda bedankt, succes in Rusland! Als je gister nou wat scherper stond hoef je nu ook niet naar het front.
Dan is de paniek heel heel groot. Ik blijf erbij, het ligt niet zozeer aan de spelers, want die zijn echt wel goed, maar het ligt aan de trainer. Punt is dat Kloese geen kant op kan, behalve kopen. Als hij Persie ontslaat dan is het WEER een trainer die eruit gaat, die hij ook nog eeft aangesteld net als Priske. Bovendien zal het niet gepikt worden, althans een maand of 2 door de fans MAAR Afgezien van het sportieve aspect moet Feyenoord zich hier niet mee inlaten. Je steunt BEWUST, indirect weliswaar een regime dat juist niet gesteund moet worden. Dit is van een andere categorie dan iemand die bijvoorbeeld die een fles motorolie koopt en niet beseft dat dit van russische bodem komt. Je steunt een land dat meer dan 100.000 doden op zijn geweten heeft en waarvoor? voor een stukkie land dat ooit van hen was. Net als de man die niet kan verkroppen dat zijn vrouw hem niet meer wil
@Copa Ik snap je punt, maar het is ook niet zo dat dit de enige speler is die in de tijd van die gruwelijke oorlog de overstap van een Russische club naar een andere club maakte. Zo was het ook met Guus Til gegaan. Aan de andere kant zou sport apart van politiek moeten staan, maarja daar is het misschien wel anders.
@Copa ja het ligt allemaal aan te Kloese.. Kan iemand zich bekommeren om deze vent? Hij gaat nog een zwaar seizoen tegemoet.
Pijnlijk is dat priske feijenoord successen bracht. Maar hij moest en zou wijken voor professor van Persie. Ego's zijn te groot op zuid. Er zit structureel inhoudelijk hele foute dingen in de structuur. En dat zorgt ervoor dat feijenoord altijd een kleine club blijft en 1x in de 15-20 jaar kampioen wordt en niet bij de top 2 kan aanhaken.
BAM. De topspits gaat komen! BAM!
Tsja blijf dubieus om zaken te doen met Rusland. Zo kennen we feijenoord weer. Blinde paniek na de vernedering gisterenavond. Te kloese en van persie als kip zonder kop bezig. Financiele ellende is groot bij feijenoord. Analisten vegen de grond aan met feijenoord. Grote onrust en schaamte onder de feijenoord supporters.
@voetbalstad Hahahaha moet je even uithuilen? Het is 35 graden jochie je bent de hele dag alweer bezig met Feyenoord. Jezelf wel even afgeveegd nadat je tussendoor even een stout filmpje keek?
@kc, de enige die de hele dag al aan het huilen is ben je zelf. Nog steeds ontdaan van de vernedering gisterenavond. En het sprookje waar je altijd zo mee bezig was opeens poef voorbij is. Moet vandaag de hele dag al lachen om je posts. Het verdriet is erg zichtbaar bij jou. En dat compenseer je door nu overal te gillen. Het is best genant. Neem een voorbeeld aan Feijenoorder Goku. Die gedraagt zich tenminste en doet de laatste tijd zoals een feijenoorder hoort te reageren. Door mensen als Goku hoop ik oprecht dat feijenoord het goed gaat doen in de EL league, maar als ik jou posts weer lees vind ik het machtig mooi als ze verliezen. Toch zonde.
@Voetbalhoofdstad man je huilt niet een hele dag maar een hele week over Feyenoord. Telkens maar weer die beperkte woordenschat en verzinsels. Het is echt puberaal gedrag. Ga je tijd, en dat geldt voor meerdere hier, eens beter besteden.Niemand neemt die vooringenomen praat van jou toch serieus
idd feijenoord is dubieus bezig met spelers. Milambo onder druk gezet om te vertrekken. Ivanusec en Zerrouki slecht mee omgegaan. Ontevreden spelers als Timber, Borges, Ueda, Bijlow en Wellenreuther. Het is chaos op zuid. Volledig dankzij buurman te kloese en buurman V Persie. Feijenoord begint een karikatuur van zichzelf te worden, best pijnlijk.
Heerlijk alle jaloerse reacties! Zoals gezegd Feyenoord is nog lang niet klaar! Jullie zijn niet ready! Hahaha zie het niet als een dreigement maar als een belofte!
weinig mensen die jaloers zijn op de vernedering, angst en paniek van feijenoord. De vernedering door fenerbache. de angst dat de selectie gewoon te slecht is en de paniek om nu paniekaankopen te gaan toen om te proberen het te repareren. Het is genieten van Kroes en Stewart die gewoon rustig cooking zijn. Met verstand en beleid rustig bouwen aan het team en halen waar het team behoefte aan heeft. De scouting van feijenoord is feitelijk niet bestaand. Dat blijkt uit het halen van topflops borges, steijn etc.
Ondertussen wordt Ueda ook bij het grof vuil gezet door feijenoord, het gaat niet goed binnen de club volgens feijenoord transfermarkt. Problemen beginnen zeer zorgwekkend te worden bij feijenoord. Omdat feijenoord geen geld heeft en financiele problemen kent willen ze Ueda als ruilmateriaal in zetten of anders huren omdat koop nu onhaalbaar is. Kopen op afbetaling noemt men dit, net als bij die speler van Dordrecht.
@Voetbalhoofdstad 2x in hetzelfde artikel beweren dat Feyenoord financiële problemen heeft. Komt het bewijs van jou ook nog ooit boven tafel? Ik heb ook een gevoel dat andere clubs in nederland ook wel problemen zouden hebben met het bedrag wat gevraagd wordt
@Voetbalhoofdstad zoek alsjeblieft een leven. Het is dertig graden plus buiten en je zit de hele dag op fcupdate. Heb je geen sociaal leven? Ga je lekker bezig houden met de top 2. Begint allemaal wel heel sneu te worden. Je gaat voor Feyenoord is groter dan de liefde voor je eigen club. Nou, veel plezier met het zwemmen in je issues, ik ga van de zon genieten met een biertje. Fijne avond.
@Arena. Klopt als een bus. En Fcupdate is daar gewoon mee akkoord evenals die opmerkingen over iemands moeder. Maar ik hoor dat feijenoord nu ook een rechtsback moet hebben, een spits, een centrale verdediger en eigenlijk ook nog een vleugelspeler. Je vraagt je af wat te kloese deze zomer heeft gedaan....
@Voetbalhoofdstad Als je geen geld heb moet het creatief denken. Im amsterdam is er nu eenmaal onbeperkt geld. Dat zagen we vorig jaar nog. Om daarna de spelers gratis weg te geven. Alleen brobbey wil niemand hebben. En je hebt toch een soort van zorgplicht voor dit soort spelers.
De paniek is groot, dan kan je zien dat principes over boord gaan en zelfs de rvc overstag gaat. Helaas, ik denk dat je voor dat geld in Europa genoeg betere spitsen kan halen waar geen rugtas met ellende bij zit.
@Rechtsbekaf hij zelf zal zeer zeker blij zijn. De rugtas is vooral de ellende die het in de media gaat meebrengen. Ueda.. tja ik hoop voor hem dat geld niet je drijfveer is. Ik had verwacht dat hij bij het vertrek van Gimenez zou opbloeien, maar het komt er nog niet uit. Het zal toch wel een leuke spits zijn voor een club als Heerenveen, Groningen.. subtop zeg maar.
De koop-huurwoede van te kloese is niet te stoppen, vP werkt zich een slag in de rondte om al die spelers goed in te passen waarvan je bij sommigen nog kunt afvragen of ze in de top van de ED mee kunnen, laat staan Europees. Heb je een aantal sterkhouders goed verkocht en haal je voor veel geld spelers met mindere kwaliteit. En dat terwijl je al spelers in de selectie hebt zitten die nauwelijks voldoen en spelers die geblesseerd zijn. Het wordt voor de trainer en staf nog een hele kluif om er allemaal wat van te maken. Ik zie het wel somber in voor de Feyenoorders die begaan zijn met de club.
@ERIMIR nou 1 ding scheelt, gelukkig is het niet jou favoriete club. Somber is wel het favoriete woord van een aantal hier. Ik denk dat de supporters van Feyenoord het allemaal wel wat rooskleuriger in zien dan dat jullie schetsen. Of in dit geval jij schetst.
feijenoord zal ueda en 20mln moeten bieden voor ugalde en feijenoord heeft 0 geld meer na gisterenavond toen het sprookje abrupt eindigde. Voor Ugalde is feijenoord ook sportief gezien een flinke stap achteruit.
@Flamingo, ik hoop het voor jullie. Maar Feyenoord heeft niet zo goed ingekocht van de tranferinkomsten en in mijn ogen ook te veel spelers voor bepaalde posities. Ik vind dat zonde van het geld, je kunt beter 1 a 2 goede toppers halen waarvan je meer zekerheid hebt dat ze een beetje kwaliteit hebben dan 5 a 6 redelijk onbekende spelers. Tegen fener bepaald geen Europese topper kon je al goed zien dat sommige spelers geen toppers zijn. Ik had het ook liever gezien dat Nederland met 3 clubs vertegenwoordigd zou zijn in de CL.
@ERIMIR, het enige wat we kunnen doen is het somber inzien voor feijenoord. De vernedering gisterenavond is heel Europa overgegaan en feijenoord wordt uitgelachen. Dat was niet nodig als ze succestrainer Priske hadden laten zitten, een TD met enige kennis hadden en een werkend scoutingsapparaat ipv fc bord op schoot en kopieren wat PSV en ajax doen.
@Voetbalhoofdstad, Priske heeft een te zacht karakter voor dit Feyenoord om een beetje tegenstand te bieden tegen deze TD. Hij had waarschijnlijk met dit materiaal het ook niet gered. Wat Feyenoord nodig heeft is een ervaren trainer die zich hier nergens wat aantrekt zoals een Mourinho.
@ERIMIR ikzelf snap het transfer beleid van Feyenoord ook niet. Daar geef ik je ook gelijk in. Zijn wat aankopen waarvan ik denk die waren niet nodig, waaronder Borges. Daarentegen heeft Feyenoord uiteraard wel goede zaken gedaan met Ahmedhodzic en Watanabe. Vind ik een sterk centraal duo. Moet wel zeggen, de aankoop van Itakura is wel een hele goede hoor Erimir. Das een lekkere CV
Goedzo Feyenoord, zoals het hoort. Voor het hoogst haalbare gaan. Ueda bedankt, succes in Rusland! Als je gister nou wat scherper stond hoef je nu ook niet naar het front.
Dan is de paniek heel heel groot. Ik blijf erbij, het ligt niet zozeer aan de spelers, want die zijn echt wel goed, maar het ligt aan de trainer. Punt is dat Kloese geen kant op kan, behalve kopen. Als hij Persie ontslaat dan is het WEER een trainer die eruit gaat, die hij ook nog eeft aangesteld net als Priske. Bovendien zal het niet gepikt worden, althans een maand of 2 door de fans MAAR Afgezien van het sportieve aspect moet Feyenoord zich hier niet mee inlaten. Je steunt BEWUST, indirect weliswaar een regime dat juist niet gesteund moet worden. Dit is van een andere categorie dan iemand die bijvoorbeeld die een fles motorolie koopt en niet beseft dat dit van russische bodem komt. Je steunt een land dat meer dan 100.000 doden op zijn geweten heeft en waarvoor? voor een stukkie land dat ooit van hen was. Net als de man die niet kan verkroppen dat zijn vrouw hem niet meer wil
@Copa Ik snap je punt, maar het is ook niet zo dat dit de enige speler is die in de tijd van die gruwelijke oorlog de overstap van een Russische club naar een andere club maakte. Zo was het ook met Guus Til gegaan. Aan de andere kant zou sport apart van politiek moeten staan, maarja daar is het misschien wel anders.
@Copa ja het ligt allemaal aan te Kloese.. Kan iemand zich bekommeren om deze vent? Hij gaat nog een zwaar seizoen tegemoet.
Pijnlijk is dat priske feijenoord successen bracht. Maar hij moest en zou wijken voor professor van Persie. Ego's zijn te groot op zuid. Er zit structureel inhoudelijk hele foute dingen in de structuur. En dat zorgt ervoor dat feijenoord altijd een kleine club blijft en 1x in de 15-20 jaar kampioen wordt en niet bij de top 2 kan aanhaken.
BAM. De topspits gaat komen! BAM!
Tsja blijf dubieus om zaken te doen met Rusland. Zo kennen we feijenoord weer. Blinde paniek na de vernedering gisterenavond. Te kloese en van persie als kip zonder kop bezig. Financiele ellende is groot bij feijenoord. Analisten vegen de grond aan met feijenoord. Grote onrust en schaamte onder de feijenoord supporters.
@voetbalstad Hahahaha moet je even uithuilen? Het is 35 graden jochie je bent de hele dag alweer bezig met Feyenoord. Jezelf wel even afgeveegd nadat je tussendoor even een stout filmpje keek?
@kc, de enige die de hele dag al aan het huilen is ben je zelf. Nog steeds ontdaan van de vernedering gisterenavond. En het sprookje waar je altijd zo mee bezig was opeens poef voorbij is. Moet vandaag de hele dag al lachen om je posts. Het verdriet is erg zichtbaar bij jou. En dat compenseer je door nu overal te gillen. Het is best genant. Neem een voorbeeld aan Feijenoorder Goku. Die gedraagt zich tenminste en doet de laatste tijd zoals een feijenoorder hoort te reageren. Door mensen als Goku hoop ik oprecht dat feijenoord het goed gaat doen in de EL league, maar als ik jou posts weer lees vind ik het machtig mooi als ze verliezen. Toch zonde.
@Voetbalhoofdstad man je huilt niet een hele dag maar een hele week over Feyenoord. Telkens maar weer die beperkte woordenschat en verzinsels. Het is echt puberaal gedrag. Ga je tijd, en dat geldt voor meerdere hier, eens beter besteden.Niemand neemt die vooringenomen praat van jou toch serieus
idd feijenoord is dubieus bezig met spelers. Milambo onder druk gezet om te vertrekken. Ivanusec en Zerrouki slecht mee omgegaan. Ontevreden spelers als Timber, Borges, Ueda, Bijlow en Wellenreuther. Het is chaos op zuid. Volledig dankzij buurman te kloese en buurman V Persie. Feijenoord begint een karikatuur van zichzelf te worden, best pijnlijk.
Heerlijk alle jaloerse reacties! Zoals gezegd Feyenoord is nog lang niet klaar! Jullie zijn niet ready! Hahaha zie het niet als een dreigement maar als een belofte!
weinig mensen die jaloers zijn op de vernedering, angst en paniek van feijenoord. De vernedering door fenerbache. de angst dat de selectie gewoon te slecht is en de paniek om nu paniekaankopen te gaan toen om te proberen het te repareren. Het is genieten van Kroes en Stewart die gewoon rustig cooking zijn. Met verstand en beleid rustig bouwen aan het team en halen waar het team behoefte aan heeft. De scouting van feijenoord is feitelijk niet bestaand. Dat blijkt uit het halen van topflops borges, steijn etc.
Ondertussen wordt Ueda ook bij het grof vuil gezet door feijenoord, het gaat niet goed binnen de club volgens feijenoord transfermarkt. Problemen beginnen zeer zorgwekkend te worden bij feijenoord. Omdat feijenoord geen geld heeft en financiele problemen kent willen ze Ueda als ruilmateriaal in zetten of anders huren omdat koop nu onhaalbaar is. Kopen op afbetaling noemt men dit, net als bij die speler van Dordrecht.
@Voetbalhoofdstad 2x in hetzelfde artikel beweren dat Feyenoord financiële problemen heeft. Komt het bewijs van jou ook nog ooit boven tafel? Ik heb ook een gevoel dat andere clubs in nederland ook wel problemen zouden hebben met het bedrag wat gevraagd wordt
@Voetbalhoofdstad zoek alsjeblieft een leven. Het is dertig graden plus buiten en je zit de hele dag op fcupdate. Heb je geen sociaal leven? Ga je lekker bezig houden met de top 2. Begint allemaal wel heel sneu te worden. Je gaat voor Feyenoord is groter dan de liefde voor je eigen club. Nou, veel plezier met het zwemmen in je issues, ik ga van de zon genieten met een biertje. Fijne avond.
@Arena. Klopt als een bus. En Fcupdate is daar gewoon mee akkoord evenals die opmerkingen over iemands moeder. Maar ik hoor dat feijenoord nu ook een rechtsback moet hebben, een spits, een centrale verdediger en eigenlijk ook nog een vleugelspeler. Je vraagt je af wat te kloese deze zomer heeft gedaan....
@Voetbalhoofdstad Als je geen geld heb moet het creatief denken. Im amsterdam is er nu eenmaal onbeperkt geld. Dat zagen we vorig jaar nog. Om daarna de spelers gratis weg te geven. Alleen brobbey wil niemand hebben. En je hebt toch een soort van zorgplicht voor dit soort spelers.
De paniek is groot, dan kan je zien dat principes over boord gaan en zelfs de rvc overstag gaat. Helaas, ik denk dat je voor dat geld in Europa genoeg betere spitsen kan halen waar geen rugtas met ellende bij zit.
@Rechtsbekaf hij zelf zal zeer zeker blij zijn. De rugtas is vooral de ellende die het in de media gaat meebrengen. Ueda.. tja ik hoop voor hem dat geld niet je drijfveer is. Ik had verwacht dat hij bij het vertrek van Gimenez zou opbloeien, maar het komt er nog niet uit. Het zal toch wel een leuke spits zijn voor een club als Heerenveen, Groningen.. subtop zeg maar.
De koop-huurwoede van te kloese is niet te stoppen, vP werkt zich een slag in de rondte om al die spelers goed in te passen waarvan je bij sommigen nog kunt afvragen of ze in de top van de ED mee kunnen, laat staan Europees. Heb je een aantal sterkhouders goed verkocht en haal je voor veel geld spelers met mindere kwaliteit. En dat terwijl je al spelers in de selectie hebt zitten die nauwelijks voldoen en spelers die geblesseerd zijn. Het wordt voor de trainer en staf nog een hele kluif om er allemaal wat van te maken. Ik zie het wel somber in voor de Feyenoorders die begaan zijn met de club.
@ERIMIR nou 1 ding scheelt, gelukkig is het niet jou favoriete club. Somber is wel het favoriete woord van een aantal hier. Ik denk dat de supporters van Feyenoord het allemaal wel wat rooskleuriger in zien dan dat jullie schetsen. Of in dit geval jij schetst.
feijenoord zal ueda en 20mln moeten bieden voor ugalde en feijenoord heeft 0 geld meer na gisterenavond toen het sprookje abrupt eindigde. Voor Ugalde is feijenoord ook sportief gezien een flinke stap achteruit.
@Flamingo, ik hoop het voor jullie. Maar Feyenoord heeft niet zo goed ingekocht van de tranferinkomsten en in mijn ogen ook te veel spelers voor bepaalde posities. Ik vind dat zonde van het geld, je kunt beter 1 a 2 goede toppers halen waarvan je meer zekerheid hebt dat ze een beetje kwaliteit hebben dan 5 a 6 redelijk onbekende spelers. Tegen fener bepaald geen Europese topper kon je al goed zien dat sommige spelers geen toppers zijn. Ik had het ook liever gezien dat Nederland met 3 clubs vertegenwoordigd zou zijn in de CL.
@ERIMIR, het enige wat we kunnen doen is het somber inzien voor feijenoord. De vernedering gisterenavond is heel Europa overgegaan en feijenoord wordt uitgelachen. Dat was niet nodig als ze succestrainer Priske hadden laten zitten, een TD met enige kennis hadden en een werkend scoutingsapparaat ipv fc bord op schoot en kopieren wat PSV en ajax doen.
@Voetbalhoofdstad, Priske heeft een te zacht karakter voor dit Feyenoord om een beetje tegenstand te bieden tegen deze TD. Hij had waarschijnlijk met dit materiaal het ook niet gered. Wat Feyenoord nodig heeft is een ervaren trainer die zich hier nergens wat aantrekt zoals een Mourinho.
@ERIMIR ikzelf snap het transfer beleid van Feyenoord ook niet. Daar geef ik je ook gelijk in. Zijn wat aankopen waarvan ik denk die waren niet nodig, waaronder Borges. Daarentegen heeft Feyenoord uiteraard wel goede zaken gedaan met Ahmedhodzic en Watanabe. Vind ik een sterk centraal duo. Moet wel zeggen, de aankoop van Itakura is wel een hele goede hoor Erimir. Das een lekkere CV