1908.nl: Vier spelers van Feyenoord ‘plots spoorloos’

Feyenoord-selectie tijdens een training
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
14 augustus 2025, 12:01

Het lijkt erop dat Robin van Persie geen beroep meer gaat doen op vier selectiespelers van Feyenoord, zo concludeert 1908.nl. Het Feyenoord-medium ziet dat Julián Carranza, Ezequiel Bullaude, Neraysho Kasanwirjo en Mannou Berger ‘spoorloos zijn verdwenen’ uit Rotterdam.

‘Plots spoorloos’, kopt 1908.nl donderdagochtend met een artikel over het kwartet aan ‘verdwenen’ Feyenoorders. Het lijkt erop dat de Rotterdammers daarmee beschikken over een iets te brede selectie, want het viertal is volgens het medium 'van de aardbol verdwenen'. Over een aanstaand vertrek of blessure hebben de Rotterdammers inderdaad niks gecommuniceerd.

Carranza, Bullaude en Kasanwirjo maakten nog minuten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar zijn – nu het officiële seizoen is begonnen – nergens meer te bekennen. Het lijkt er sterk op dat de drie spelers niet in de plannen van Van Persie voorkomen.

Doelman Berger werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Dordrecht en is nu terug bij Feyenoord, maar komt zowel bij de hoofdmacht, als bij de Onder 21 niet in actie.

Gernot Trauner en Jeyland Mitchell ontbreken ook in de wedstrijdselecties van Feyenoord, maar bij hen is bekend dat ze geblesseerd zijn. Over Carranza, Bullaude, Kasanwirjo en Berger heeft Van Persie echter nog geen enkel woord gerept in interviews of persconferenties.

Voetbalhoofdstad
260 Reacties
16 Dagen lid
838 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Als cultuurbewaker hoor je toch de groep bij elkaar te houden. Waar is de menselijke maat bij feijenoord?

Hops
185 Reacties
1.052 Dagen lid
975 Likes
Hops
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad. Wat zul je elke keer aftrekken als het over feyenoord gaat

Zadkine
269 Reacties
586 Dagen lid
3.061 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad bouwen jullie niet elk seizoen een kleedkamer 2 omdat er weer een zooitje spelers niet voldoen of uit de contract lopen of dat ze weer de beste linksback van Europa denken te zijn?

Martine
11 Reacties
189 Dagen lid
175 Likes
Martine
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Zadkine in de, op de transfermarkt, internationaal bekende kleedkamer 2 van Ajax. Dat zal toch niet 😂😂😂

Ruud40
Erkende gebruiker! Meer info
1.078 Reacties
321 Dagen lid
13.135 Likes
Ruud40
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Gewoon effe in kleedkamer 2 kijken. Daar zitten wel vaker al dan niet opzettelijk vermiste spelers.

Martine
11 Reacties
189 Dagen lid
175 Likes
Martine
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Ruud40 n de, op de transfermarkt, internationaal bekende kleedkamer 2 van Ajax. Dat zal toch niet 😂😂😂

Julián Carranza

Julián Carranza
Team: Feyenoord
Leeftijd: 25 jaar (22 mei 2000)
Positie: A (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Feyenoord
21
4
2024
Philadelphia
12
6
2023
Philadelphia
33
14

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3
8
Go Ahead
1
0
1

Complete Stand

