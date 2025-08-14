1908.nl: Vier spelers van Feyenoord ‘plots spoorloos’

Het lijkt erop dat Robin van Persie geen beroep meer gaat doen op vier selectiespelers van Feyenoord, zo concludeert 1908.nl. Het Feyenoord-medium ziet dat , , en ‘spoorloos zijn verdwenen’ uit Rotterdam.

‘Plots spoorloos’, kopt 1908.nl donderdagochtend met een artikel over het kwartet aan ‘verdwenen’ Feyenoorders. Het lijkt erop dat de Rotterdammers daarmee beschikken over een iets te brede selectie, want het viertal is volgens het medium 'van de aardbol verdwenen'. Over een aanstaand vertrek of blessure hebben de Rotterdammers inderdaad niks gecommuniceerd.

Carranza, Bullaude en Kasanwirjo maakten nog minuten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar zijn – nu het officiële seizoen is begonnen – nergens meer te bekennen. Het lijkt er sterk op dat de drie spelers niet in de plannen van Van Persie voorkomen.

Doelman Berger werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Dordrecht en is nu terug bij Feyenoord, maar komt zowel bij de hoofdmacht, als bij de Onder 21 niet in actie.

Gernot Trauner en Jeyland Mitchell ontbreken ook in de wedstrijdselecties van Feyenoord, maar bij hen is bekend dat ze geblesseerd zijn. Over Carranza, Bullaude, Kasanwirjo en Berger heeft Van Persie echter nog geen enkel woord gerept in interviews of persconferenties.