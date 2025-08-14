Speler viel kilo's af tijdens Feyenoord-soap: ‘Zitten, wachten, weinig slaap'

heeft zich voor het eerst uitgelaten over zijn veelbesproken transfer naar Atlético Madrid. De verdediger leek in eerste instantie hard op weg naar Al-Nassr, maar zag die overstap onverwachts afketsen. Atleti hapte uiteindelijk wel toe, al viel de Slowaak gedurende de soap enkele kilo's af.

Hancko is inmiddels al drie weken speler van de Spaanse grootmacht, al was er behoorlijk wat te doen over de transfer. De verdediger doet tegenover Flashscore zijn verhaal. “Al-Nassr was de eerste club die een akkoord bereikte met Feyenoord. Ik herinner me de dag nog dat ik moest beslissen. Er waren toen geen andere aanbiedingen. Die ochtend belde ik mijn zaakwaarnemer en vroeg hem om Atlético te bellen en te vragen of de clubs akkoord zouden gaan”, begint Hancko, die hoorde dat er geen deal was tussen Feyenoord en Atleti.

Na grondig overleg besloot de Slowaak het bod van Al-Nassr te accepteren, hoewel hij zelf twijfels had over een stap naar Saudi-Arabië. “Ik wilde in Europa blijven, maar er kwam niets tussen. Het was niet alsof ik een keus had; zo was het nu eenmaal. Het was niet makkelijk, maar iedereen om me heen verzekerde me ervan dat Atlético rationeel en pragmatisch gezien de juiste club was. Daarom hebben we die beslissing genomen.”

Hancko bevestigt dat hij meeging op trainingskamp met Al-Nassr, maar dat er ook twijfels ontstonden bij zijn ‘nieuwe’ club. “Het voelde vreemd; ze communiceerden met mijn zaakwaarnemer en wilden niet dat ik persoonlijk zou komen. Toen voelde ik dat het niet de goede kant op ging. Er kwamen meer excuses van hun kant”, zegt de verdediger.

De zaakwaarnemer van Hancko schakelde snel en zocht contact met Atlético. “We lieten hen weten dat de situatie niet soepel verliep en dat als Atlético een deal met Feyenoord zou sluiten, we er meteen mee aan de slag zouden gaan. Dat leidde tot een reactie bij hen en binnen anderhalve dag was alles geregeld.”

Drie kilo afgevallen na Feyenoord-transfersoap

De voormalig topspeler van Feyenoord geeft toe dat de soap impact op hem had. “Hoewel de hele week niet makkelijk was, ben ik toch zo'n drie kilo afgevallen, omdat ik weinig sliep en de meeste tijd in de lobby van het hotel doorbracht, zittend, wachtend en proberend alles in perspectief te zien”, weet Hancko. “Mijn vrouw Kristýnka was een enorme steun en hielp me erdoorheen, en ik bleef mezelf eraan herinneren dat het uiteindelijk ‘gewoon’ voetbal is, ook al beïnvloedde het ons gezinsleven doordat het bepaalde waar en hoe we zouden leven”, aldus de verdediger.