Speler viel kilo's af tijdens Feyenoord-soap: ‘Zitten, wachten, weinig slaap'

Dávid Hancko baalt tijdens Feyenoord - PSV
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
14 augustus 2025, 11:34

Dávid Hancko heeft zich voor het eerst uitgelaten over zijn veelbesproken transfer naar Atlético Madrid. De verdediger leek in eerste instantie hard op weg naar Al-Nassr, maar zag die overstap onverwachts afketsen. Atleti hapte uiteindelijk wel toe, al viel de Slowaak gedurende de soap enkele kilo's af.

Hancko is inmiddels al drie weken speler van de Spaanse grootmacht, al was er behoorlijk wat te doen over de transfer. De verdediger doet tegenover Flashscore zijn verhaal. “Al-Nassr was de eerste club die een akkoord bereikte met Feyenoord. Ik herinner me de dag nog dat ik moest beslissen. Er waren toen geen andere aanbiedingen. Die ochtend belde ik mijn zaakwaarnemer en vroeg hem om Atlético te bellen en te vragen of de clubs akkoord zouden gaan”, begint Hancko, die hoorde dat er geen deal was tussen Feyenoord en Atleti.

Na grondig overleg besloot de Slowaak het bod van Al-Nassr te accepteren, hoewel hij zelf twijfels had over een stap naar Saudi-Arabië. “Ik wilde in Europa blijven, maar er kwam niets tussen. Het was niet alsof ik een keus had; zo was het nu eenmaal. Het was niet makkelijk, maar iedereen om me heen verzekerde me ervan dat Atlético rationeel en pragmatisch gezien de juiste club was. Daarom hebben we die beslissing genomen.”

Hancko bevestigt dat hij meeging op trainingskamp met Al-Nassr, maar dat er ook twijfels ontstonden bij zijn ‘nieuwe’ club. “Het voelde vreemd; ze communiceerden met mijn zaakwaarnemer en wilden niet dat ik persoonlijk zou komen. Toen voelde ik dat het niet de goede kant op ging. Er kwamen meer excuses van hun kant”, zegt de verdediger.

De zaakwaarnemer van Hancko schakelde snel en zocht contact met Atlético. “We lieten hen weten dat de situatie niet soepel verliep en dat als Atlético een deal met Feyenoord zou sluiten, we er meteen mee aan de slag zouden gaan. Dat leidde tot een reactie bij hen en binnen anderhalve dag was alles geregeld.”

Drie kilo afgevallen na Feyenoord-transfersoap

De voormalig topspeler van Feyenoord geeft toe dat de soap impact op hem had. “Hoewel de hele week niet makkelijk was, ben ik toch zo'n drie kilo afgevallen, omdat ik weinig sliep en de meeste tijd in de lobby van het hotel doorbracht, zittend, wachtend en proberend alles in perspectief te zien”, weet Hancko. “Mijn vrouw Kristýnka was een enorme steun en hielp me erdoorheen, en ik bleef mezelf eraan herinneren dat het uiteindelijk ‘gewoon’ voetbal is, ook al beïnvloedde het ons gezinsleven doordat het bepaalde waar en hoe we zouden leven”, aldus de verdediger.

Voetbalhoofdstad
260 Reacties
16 Dagen lid
838 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Duidelijk niet goed genoeg voor de Europese subtop. Wel mooi dat hij nu een plek wat lager heeft gevonden en dat hij in Europa actief blijft. Hoop dat hij daar zijn draai gaat vinden.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
624 Reacties
1.052 Dagen lid
4.694 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad dus athletico zit onder de europese subtop? Interessant. Wel mooi om te zien dat je feyenoord hoger aanslaat aangezien je zegt dat hij een plek lager gaat spelen.

Arena
37 Reacties
3 Dagen lid
125 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Terloops even met een vingertje wijzen naar Al-Nassr. En of ie daar nou de waarheid over vertelt of niet, dat achteraf je over mensen beklagen of iemand anders de zwarte Piet toespelen vind ik echt zielig gedrag. Je ziet het vaker voetballers doen. Heb eens wat eergevoel man!

❌❌❌
56 Reacties
6 Dagen lid
160 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Gelukkig is het goed gekomen voor Hancko en heeft ie een mooie transfer te pakken. Beter dan naar Al Nassr

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Dávid Hancko

Dávid Hancko
Team: Atlético
Leeftijd: 27 jaar (13 dec. 1997)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Feyenoord
32
3
2023/2024
Feyenoord
34
5
2022/2023
Feyenoord
31
2
2022/2023
Sparta
3
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3
8
Go Ahead
1
0
1

Complete Stand

