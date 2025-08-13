Live voetbal

Spartak Moskou heeft duidelijke boodschap voor Feyenoord

Dennis te Kloese en Robin van Persie met op de achtergrond het logo van Feyenoord en De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
24 reacties
Maurice Mazenier
13 augustus 2025, 22:35

Feyenoord kan de transfer van Manfred Ugalde uit zijn hoofd zetten als het met een bod lager 25 miljoen euro of een huurconstructie aan komt zetten. Die boodschap heeft Spartak Moskou voor de Rotterdamse club, die opnieuw interesse heeft in de Costa Ricaanse spits. Zo meldt De Telegraaf.

Eerder deze woensdag werd bekend dat Feyenoord opnieuw jaagt op de handtekening van Ugalde. De Rotterdammers waren eerder deze zomer ook al concreet voor de voormalig spits van FC Twente, maar zagen een bod van naar verluidt vijftien miljoen euro afgewezen worden. Ditmaal zou Feyenoord broeden op een huurconstructie, of een deal waarin spits Ayase Ueda betrokken zou worden.

Artikel gaat verder onder video

De directie van Spartak Moskou heeft echter laten weten dat een huurdeal 'absoluut niet tot de mogelijkheden' behoort, schrijft De Telegraaf. Bovendien is de Russische grootmacht alleen bereid om te praten over een verkoop als er een bod van 25 miljoen euro op tafel komt. "Voor minder laat Spartak hem beslist niet vertrekken, omdat hij te belangrijk is voor de club."

Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van Ugalde, denkt dat er wel een mogelijkheid is voor Feyenoord. De veel in Moskou vertoevende manager bevestigt de berichtgeving dat de Costa Ricaan bereid is om salaris in te leveren zodat hij kan terugkeren naar de Eredivisie. Het is echter zijn werkgever Spartak Moskou dat de touwtjes in handen heeft. Feyenoord zal namelijk eerst een deal moeten sluiten met Spartak wat betreft de transfersom. Gezien de harde opstelling van de Russen lijkt de Rotterdamse club een deal te kunnen vergeten.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: AZ verhuurt vleugelaanvaller

  • Gisteren, 17:14
  • Gisteren, 17:14
Manfred Ugalde in het shirt van FC Twente met op de achtergrond De Kuip en het logo van Feyenoord

'Feyenoord gaat opnieuw vol voor Ugalde, Ueda mogelijk in de deal betrokken'

  • Gisteren, 16:48
  • Gisteren, 16:48
Mario Been met het logo van Feyenoord op de achtergrond

Been duidelijk over heikele Feyenoord-kwestie: 'Ik had het anders aangepakt'

  • Gisteren, 14:50
  • Gisteren, 14:50
8 24 reacties
Reageren
24 reacties
KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

15 miljoen + Ueda.

Fonkie
13 Reacties
0 Dagen lid
41 Likes
Fonkie
Link gekopieerd!
    6
    + 1
avatar

@KingCrimson Dat is nog steeds geen 25...

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Fonkie wel een mooie uitkomst. Ik ken een club die vroeg 70 miljoen en ging akkoord met 40.

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

@KingCrimson ontopic blijven verdrietig knulletje

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@haha en jullie de enige die zit te janken ben jij.

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@KingCrimson ook nu ontopic blijven verdrietig knulletje

zwartekat
118 Reacties
810 Dagen lid
1.640 Likes
zwartekat
Link gekopieerd!
    8
    + 1
avatar

25+ miljoen anders gaat het feestje niet door ✡️ dus geen huurconstructie en spelers ruil 🐈‍⬛

Fonkie
13 Reacties
0 Dagen lid
41 Likes
Fonkie
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ajax grijp je kans en biedt 2 mln meer dan Fnoord :-). 15 plus Sjaak Swart.

Voetbalhoofdstad
251 Reacties
16 Dagen lid
771 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

sjaak is 10x beter dan Ueda dus dat bod is veel beter dan dat van feijenoord.

Voetbalhoofdstad
251 Reacties
16 Dagen lid
771 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

BAM geen armoedig bod, gewoon lappen. 25mln euro cash overmaken naar een dubieuze tussenpersoon zodat alles in Rusland aankomt. Feijenoord heeft het geld niet, leuk dat ze iets proberen op afbetaling maar dat werkt misschien bij Dordrecht, maar niet bij de Russen. Te kloese nu in blinde paniek. Al het geld is verbrast en hij zit met zijn handen in het haar. Geen CL, Geen Geld, Geen Ugalde, Geen spelers meer.

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Deze man zit de hele dag al 18 uur lang onzin te verkopen 🤣😂! Elk half uur van de dag 🤣 heeft al 251! reacties geplaatst in 16 dagen! Hahaha en in elk bericht benoemd hij Feyenoord..🤣🤣🤣🤣🤣! En dat doet hij volgens hem omdat iemand hem hier dwars zit hahaha.. FCUpdate geef me 5 cent voor elk bericht voor deze clown en ik zorg ervoor dat hij nog meer gaat reageren. Ben ik eind van het seizoen miljonair. Let maar op ze reageren gelijk straks.

Voetbalhoofdstad
251 Reacties
16 Dagen lid
771 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Pijnlijk al die blauwtjes van feijenoord, al was die van gisterenavond wel heeeeel erg blauw haha

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@KingCrimson das dan de helft van wat voor onzin jij hier allemaal de afgelopen 16 dagen geplaatst heb

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad doe nou rustig met die jongen hij was zo stellig dat zijn clupje champions league waardig was het aankomende seizoen maar da’s verleden tijd waar die zo graag over wilt praten qua een andere club hier waar zijn hart zo van vol is

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

🤣🤣🤣 en dat nog in de zomerdagen.. de teller zal na morgen wel boven de 300 uitkomen in 17 dagen tijd! Lekker slapen patiënten.. zin in het voetbalweekend!

Voetbalhoofdstad
251 Reacties
16 Dagen lid
771 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@haha, een feijenoorder moet crisom in bescherming gaan nemen, hij maakt zich volkomen belachelijk. Is wel goed voor de lachspieren. Ik denk dat hij een trol is die bewust feijenoord aan het beschadigen is en stiekem fan is van excelsior ofzo. Ugalde gaat natuurlijk nooit komen. Geld van feijenoord is op. te kloese en van persie hebben gefaald net als john de cultuurbewaker.

Voetbalhoofdstad
251 Reacties
16 Dagen lid
771 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@crisom ik hoop dat je meer fun hebt tegen de kleintjes dan bij de grote mannen in de CL....

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad ik ga lekker op vakantie naar Marbella, dus je hebt voorlopig geen last van mij. Veel plezier hier.. ik stuur nog wel even een berichtje op zondag!

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@KingCrimson Thanxs buurman op de afdeling zag dat jij je slaapmedicatie net in had genomen slaap lekker en niet meer zo verdrietig zijn okay

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@KingCrimson zoals van je gewend tegen strijdige berichten geen last meer van me maar zondag wel weer een bericht sturen ja ja

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Dat jullie beide opgenomen moeten worden is ook mijn schuld? Jullie zorgverzekering zal blij met mij zijn… nou fijne dagen jongens! Succes in Deventer, Go Ahead uit altijd lastig.

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@KingCrimson Fenerbahçe uit ook zag ik gisteren niet jezelf zo groot maken hier heeft geen nut dat heet grootheidswaanzin namelijk is niet goed voor je geniet van je vakantie op de Nederlandse Marbella (Texel ) dus en tot snel hier weer

De kikker
74 Reacties
853 Dagen lid
77 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Kan je wel verwachten als feyenoord zijn spelers ver boven de marktwaarde wil verkopen. Volgens mij zijn die de laatste jaren allemaal mislukt in het buitenland.

Derk62
236 Reacties
735 Dagen lid
1.418 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Sjakie swart is toch verkocht aan de Graafschap?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

15 miljoen + Ueda.

Fonkie
13 Reacties
0 Dagen lid
41 Likes
Fonkie
Link gekopieerd!
    6
    + 1
avatar

@KingCrimson Dat is nog steeds geen 25...

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Fonkie wel een mooie uitkomst. Ik ken een club die vroeg 70 miljoen en ging akkoord met 40.

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

@KingCrimson ontopic blijven verdrietig knulletje

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@haha en jullie de enige die zit te janken ben jij.

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@KingCrimson ook nu ontopic blijven verdrietig knulletje

zwartekat
118 Reacties
810 Dagen lid
1.640 Likes
zwartekat
Link gekopieerd!
    8
    + 1
avatar

25+ miljoen anders gaat het feestje niet door ✡️ dus geen huurconstructie en spelers ruil 🐈‍⬛

Fonkie
13 Reacties
0 Dagen lid
41 Likes
Fonkie
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ajax grijp je kans en biedt 2 mln meer dan Fnoord :-). 15 plus Sjaak Swart.

Voetbalhoofdstad
251 Reacties
16 Dagen lid
771 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

sjaak is 10x beter dan Ueda dus dat bod is veel beter dan dat van feijenoord.

Voetbalhoofdstad
251 Reacties
16 Dagen lid
771 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

BAM geen armoedig bod, gewoon lappen. 25mln euro cash overmaken naar een dubieuze tussenpersoon zodat alles in Rusland aankomt. Feijenoord heeft het geld niet, leuk dat ze iets proberen op afbetaling maar dat werkt misschien bij Dordrecht, maar niet bij de Russen. Te kloese nu in blinde paniek. Al het geld is verbrast en hij zit met zijn handen in het haar. Geen CL, Geen Geld, Geen Ugalde, Geen spelers meer.

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Deze man zit de hele dag al 18 uur lang onzin te verkopen 🤣😂! Elk half uur van de dag 🤣 heeft al 251! reacties geplaatst in 16 dagen! Hahaha en in elk bericht benoemd hij Feyenoord..🤣🤣🤣🤣🤣! En dat doet hij volgens hem omdat iemand hem hier dwars zit hahaha.. FCUpdate geef me 5 cent voor elk bericht voor deze clown en ik zorg ervoor dat hij nog meer gaat reageren. Ben ik eind van het seizoen miljonair. Let maar op ze reageren gelijk straks.

Voetbalhoofdstad
251 Reacties
16 Dagen lid
771 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Pijnlijk al die blauwtjes van feijenoord, al was die van gisterenavond wel heeeeel erg blauw haha

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@KingCrimson das dan de helft van wat voor onzin jij hier allemaal de afgelopen 16 dagen geplaatst heb

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad doe nou rustig met die jongen hij was zo stellig dat zijn clupje champions league waardig was het aankomende seizoen maar da’s verleden tijd waar die zo graag over wilt praten qua een andere club hier waar zijn hart zo van vol is

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

🤣🤣🤣 en dat nog in de zomerdagen.. de teller zal na morgen wel boven de 300 uitkomen in 17 dagen tijd! Lekker slapen patiënten.. zin in het voetbalweekend!

Voetbalhoofdstad
251 Reacties
16 Dagen lid
771 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@haha, een feijenoorder moet crisom in bescherming gaan nemen, hij maakt zich volkomen belachelijk. Is wel goed voor de lachspieren. Ik denk dat hij een trol is die bewust feijenoord aan het beschadigen is en stiekem fan is van excelsior ofzo. Ugalde gaat natuurlijk nooit komen. Geld van feijenoord is op. te kloese en van persie hebben gefaald net als john de cultuurbewaker.

Voetbalhoofdstad
251 Reacties
16 Dagen lid
771 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@crisom ik hoop dat je meer fun hebt tegen de kleintjes dan bij de grote mannen in de CL....

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad ik ga lekker op vakantie naar Marbella, dus je hebt voorlopig geen last van mij. Veel plezier hier.. ik stuur nog wel even een berichtje op zondag!

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@KingCrimson Thanxs buurman op de afdeling zag dat jij je slaapmedicatie net in had genomen slaap lekker en niet meer zo verdrietig zijn okay

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@KingCrimson zoals van je gewend tegen strijdige berichten geen last meer van me maar zondag wel weer een bericht sturen ja ja

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
2.688 Reacties
403 Dagen lid
25.057 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Dat jullie beide opgenomen moeten worden is ook mijn schuld? Jullie zorgverzekering zal blij met mij zijn… nou fijne dagen jongens! Succes in Deventer, Go Ahead uit altijd lastig.

Hahahahahaha en jullie dan
1.151 Reacties
774 Dagen lid
8.436 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@KingCrimson Fenerbahçe uit ook zag ik gisteren niet jezelf zo groot maken hier heeft geen nut dat heet grootheidswaanzin namelijk is niet goed voor je geniet van je vakantie op de Nederlandse Marbella (Texel ) dus en tot snel hier weer

De kikker
74 Reacties
853 Dagen lid
77 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Kan je wel verwachten als feyenoord zijn spelers ver boven de marktwaarde wil verkopen. Volgens mij zijn die de laatste jaren allemaal mislukt in het buitenland.

Derk62
236 Reacties
735 Dagen lid
1.418 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Sjakie swart is toch verkocht aan de Graafschap?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Manfred Ugalde

Manfred Ugalde
Team: Spartak M
Leeftijd: 23 jaar (25 mei 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Spartak M
29
16
2023/2024
Twente
18
7
2023/2024
Spartak M
12
0
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3
8
Go Ahead
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel