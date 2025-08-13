Spartak Moskou heeft duidelijke boodschap voor Feyenoord

Feyenoord kan de transfer van Manfred Ugalde uit zijn hoofd zetten als het met een bod lager 25 miljoen euro of een huurconstructie aan komt zetten. Die boodschap heeft Spartak Moskou voor de Rotterdamse club, die opnieuw interesse heeft in de Costa Ricaanse spits. Zo meldt De Telegraaf.
Eerder deze woensdag werd bekend dat Feyenoord opnieuw jaagt op de handtekening van Ugalde. De Rotterdammers waren eerder deze zomer ook al concreet voor de voormalig spits van FC Twente, maar zagen een bod van naar verluidt vijftien miljoen euro afgewezen worden. Ditmaal zou Feyenoord broeden op een huurconstructie, of een deal waarin spits Ayase Ueda betrokken zou worden.
De directie van Spartak Moskou heeft echter laten weten dat een huurdeal 'absoluut niet tot de mogelijkheden' behoort, schrijft De Telegraaf. Bovendien is de Russische grootmacht alleen bereid om te praten over een verkoop als er een bod van 25 miljoen euro op tafel komt. "Voor minder laat Spartak hem beslist niet vertrekken, omdat hij te belangrijk is voor de club."
Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van Ugalde, denkt dat er wel een mogelijkheid is voor Feyenoord. De veel in Moskou vertoevende manager bevestigt de berichtgeving dat de Costa Ricaan bereid is om salaris in te leveren zodat hij kan terugkeren naar de Eredivisie. Het is echter zijn werkgever Spartak Moskou dat de touwtjes in handen heeft. Feyenoord zal namelijk eerst een deal moeten sluiten met Spartak wat betreft de transfersom. Gezien de harde opstelling van de Russen lijkt de Rotterdamse club een deal te kunnen vergeten.
