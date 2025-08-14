Live voetbal

Feyenoord-vertrekker deelt plots veelzeggende Instagram-post van 41 weken geleden

Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
14 augustus 2025, 09:45   Bijgewerkt: 10:04

Antoni Milambo heeft voormalig Feyenoord-ploeggenoot Jordan Lotomba een hart onder de riem gestoken. De middenvelder, die de Rotterdammers deze transferzomer inruilde voor Brentford FC, steunt de rechtsback na zijn horroroptreden tegen Fenerbahçe.

Feyenoord neemt dit seizoen geen deel aan de competitiefase van de Champions League na de uitschakeling van afgelopen dinsdag tegen Fenerbahçe. De ploeg van Robin van Persie ging met 5-2 (6-4 na twee duels) ten onder in Turkije. Met liefst drie fouten, waaruit de cruciale tegengoals voortkwamen, was Lotomba de gebeten hond.

Dit resulteerde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, waarna de back besloot om zijn reacties onder Instagram-posts uit te zetten. Milambo, die deze zomer voor twintig miljoen euro vertrok bij Feyenoord, steekt zijn oud-ploeggenoot een hart onder de riem.

De middenvelder doet dat door een post van 41 weken geleden op te rakelen. Destijds deelde Lotomba een wedstrijdfoto na het Champions League-duel tussen Benfica en Feyenoord (1-3), waarop hij een doelpunt vierde met goudhaantje Milambo. Milambo herplaatst de Instagram-post in zijn Story en voegt er een hartje aan toe.

Antoni Milambo

Antoni Milambo
Team: Brentford
Leeftijd: 20 jaar (3 apr. 2005)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Feyenoord
29
3
2023/2024
Feyenoord
8
1
2022/2023
Feyenoord
3
0
2021/2022
Feyenoord
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3
8
Go Ahead
1
0
1

Complete Stand

