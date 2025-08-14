Feyenoord-vertrekker deelt plots veelzeggende Instagram-post van 41 weken geleden

heeft voormalig Feyenoord-ploeggenoot een hart onder de riem gestoken. De middenvelder, die de Rotterdammers deze transferzomer inruilde voor Brentford FC, steunt de rechtsback na zijn horroroptreden tegen Fenerbahçe.

Feyenoord neemt dit seizoen geen deel aan de competitiefase van de Champions League na de uitschakeling van afgelopen dinsdag tegen Fenerbahçe. De ploeg van Robin van Persie ging met 5-2 (6-4 na twee duels) ten onder in Turkije. Met liefst drie fouten, waaruit de cruciale tegengoals voortkwamen, was Lotomba de gebeten hond.

Dit resulteerde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, waarna de back besloot om zijn reacties onder Instagram-posts uit te zetten. Milambo, die deze zomer voor twintig miljoen euro vertrok bij Feyenoord, steekt zijn oud-ploeggenoot een hart onder de riem.

De middenvelder doet dat door een post van 41 weken geleden op te rakelen. Destijds deelde Lotomba een wedstrijdfoto na het Champions League-duel tussen Benfica en Feyenoord (1-3), waarop hij een doelpunt vierde met goudhaantje Milambo. Milambo herplaatst de Instagram-post in zijn Story en voegt er een hartje aan toe.