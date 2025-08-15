Driessen fel tegen Feyenoord-transfer: 'Dat moet een en no-go zijn'

Valentijn Driessen toont zich kritisch op het transferbeleid van Feyenoord. De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat de Rotterdammers voor het sluiten van de markt nog een nieuwe spits moeten halen, maar is om twee redenen geen voorstander van de mogelijke komst van voormalig FC Twente-speler .

Feyenoord gaf deze zomer al meer dan vijftig miljoen euro uit aan spelers als Sem Steijn (FC Twente), Gonçalo Borges (FC Porto), Tsuyoshi Watanabe (KAA Gent), Anel Ahmedhodzic (Sheffield United), Luciano Valente (FC Groningen), Gaoussou Diarra (Istanbulspor), Jordan Bos (Westerlo) en Casper Tengstedt (Benfica). Desondanks strandde de ploeg van trainer Robin van Persie in de derde voorronde van de Champions League, waarin Fenerbahçe over twee wedstrijden met 6-4 te sterk was.

Artikel gaat verder onder video

Driessen stelt in een video-item van De Telegraaf dan ook dat Feyenoord 'sowieso nog wat moet doen' voordat de transfermarkt op 2 september zijn deuren sluit. "Ik begrijp heel goed dat Ugalde op de radar komt. Ik hoor nu dat hij 25 miljoen moet kosten, dat is een hele hoop geld voor een speler die twee jaar geleden voor 13 miljoen euro van FC Twente naar Spartak Moskou is gegaan. Dan heb je op dat moment zitten slapen", aldus de journalist. Bovendien heeft Driessen een duidelijke mening over zakendoen met Spartak: "Ik vind dat Feyenoord sowieso geen zaken moet doen met een club uit Rusland. Het is een principezaak dat dat een no go moet zijn."

Door de oorlog in Oekraïne liggen (mogelijke) transferdeals tussen clubs uit Nederland en Rusland onder een vergrootglas. Zo werd heftig gereageerd toen eerder deze zomer bekend werd dat Ajax opnieuw interesse zou tonen in Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) en ook toen FC Twente met datzelfde Spartak in gesprek was over een overstap van Michiel Vlap naar de Russische hoofdstad. Beide transfers gingen uiteindelijk niet door.