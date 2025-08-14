Feyenoord kondigt groot nieuws aan: Kuyt en Van Bronckhorst staan voor rentree

Feyenoord speelt op zondag 12 oktober een Legends Match tegen Celtic, zo kondigt de club aan op de officiële kanalen. Allerlei grootheden van de Rotterdamse club komen dan in actie in een bijzondere wedstrijd, waarvan de opbrengst naar de Feyenoord Foundation gaat. Onder meer Giovanni van Bronckhorst en Dirk Kuyt zijn van de partij.

De legendes van Feyenoord en Celtic strijden op 12 oktober om de Wim Jansen Cup. De trofee is vernoemd naar Jansen, die op 25 januari 2022 overleed en een grote staat van dienst heeft bij beide clubs. Het opgehaalde geld gaat naar maatschappelijke projecten van de Feyenoord Foundation.

Feyenoord maakt donderdagmiddag de eerste lijst met spelers bekend. De Rotterdamse grootheden worden getraind door Bert van Marwijk, die in 2002 de UEFA-Cup won met Feyenoord. Hij heeft de beschikking over de volgende bevestigde namen: Graziano Pellè, Dirk Kuyt, Royston Drenthe, Daryl Janmaat, André Bahia, Giovanni van Bronckhorst, Karim El Ahmadi, Patrick Paauwe, Salomon Kalou, Ruben Schaken, Hossam Ghaly, Nuri Şahin, Eljero Elia, Jan-Arie van der Heijden, Pierre van Hooijdonk en Glenn Loovens.

De club meldt dat de volgende namen in een later stadium bekend gemaakt zullen worden.