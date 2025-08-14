Live voetbal 16

Feyenoord-doelwit zet na soap tóch handtekening onder nieuw contract

Feyenoord-doelwit zet na soap tóch handtekening onder nieuw contract
Foto: © Imago
4 reacties
Niels Hassfeld
14 augustus 2025, 19:41

Bjorn Meijer heeft zijn contract bij Club Brugge met een seizoen verlengd, zo maken de Belgen bekend via de officiële kanalen. De Nederlandse linksback lag nog vast tot medio 2026 en was eerder deze zomer dicht bij een stap naar Feyenoord, maar zag die op het laatste moment afketsen.

Begin juli kwam naar buiten dat Feyenoord tot een akkoord was gekomen over de transfer van Meijer. De verdediger moest de opvolger worden van Quilindschy Hartman en Hugo Bueno. Enkele dagen later klapte de deal alsnog. De linksback doorstond zijn medische keuring, maar de Rotterdammers twijfelden of hij fit genoeg was om op korte termijn drie keer in de week te spelen. Uiteindelijk haalde Feyenoord Jordan Bos naar De Kuip als alternatief.

Artikel gaat verder onder video

Waarom Feyenoord de deal voor Meijer heeft laten klappen, was voor Club Brugge een ‘raadsel’, zo schetste Het Nieuwsblad bijna drie weken later. De Nederlander had namelijk niet te maken met een medisch probleem, zo bleek uit een nieuwe test die zijn club had uitgevoerd na het afketsen van de transfer. Het handelen van de Rotterdammers werd als een ‘mysterie’ omschreven.

Inmiddels is duidelijk dat Meijer dit seizoen gewoon in Brugge zal blijven. De vleugelverdediger heeft namelijk zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis gezet, waardoor hij nog tot medio 2027 vastligt. Meijer maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Groningen naar Brugge, waar hij tot dusver 110 duels speelde.

Voetbalhoofdstad
269 Reacties
17 Dagen lid
859 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ik snap wel dat Meijer voor Brugge kiest en niet voor feijenoord. Brugge is toch een paar niveaus hoger want die zijn nog in de race voor CL voetbal.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
438 Reacties
1.053 Dagen lid
4.859 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Leuke poging.. behalve dan dat Feyenoord de boel heeft laten klappen. Om onduidelijke redenen. Maar dat past niet in jouw wereldbeeld. Succes verder met provoceren.

Goku
Erkende gebruiker! Meer info
3.922 Reacties
694 Dagen lid
39.078 Likes
Goku
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Lol vergist zich steeds vaker, kan niet meer onthouden wat die heeft gezegd. Toch sneu voor zo mannetje, blij dat ze hem opvangen

Pietjanhenrdrik
78 Reacties
23 Dagen lid
98 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Goku is inderdaad zorgwekkend.

Bjorn Meijer

Bjorn Meijer
Team: Club Brugge
Leeftijd: 22 jaar (18 mrt. 2003)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Club Brugge
3
0
2024/2025
Club Brugge II
1
0
2024/2025
Club Brugge
11
0
2023/2024
Club Brugge II
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
1
5
3
2
NEC
1
5
3
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3

Complete Stand

