Feyenoord-doelwit zet na soap tóch handtekening onder nieuw contract

heeft zijn contract bij Club Brugge met een seizoen verlengd, zo maken de Belgen bekend via de officiële kanalen. De Nederlandse linksback lag nog vast tot medio 2026 en was eerder deze zomer dicht bij een stap naar Feyenoord, maar zag die op het laatste moment afketsen.

Begin juli kwam naar buiten dat Feyenoord tot een akkoord was gekomen over de transfer van Meijer. De verdediger moest de opvolger worden van Quilindschy Hartman en Hugo Bueno. Enkele dagen later klapte de deal alsnog. De linksback doorstond zijn medische keuring, maar de Rotterdammers twijfelden of hij fit genoeg was om op korte termijn drie keer in de week te spelen. Uiteindelijk haalde Feyenoord Jordan Bos naar De Kuip als alternatief.

Artikel gaat verder onder video

Waarom Feyenoord de deal voor Meijer heeft laten klappen, was voor Club Brugge een ‘raadsel’, zo schetste Het Nieuwsblad bijna drie weken later. De Nederlander had namelijk niet te maken met een medisch probleem, zo bleek uit een nieuwe test die zijn club had uitgevoerd na het afketsen van de transfer. Het handelen van de Rotterdammers werd als een ‘mysterie’ omschreven.

Inmiddels is duidelijk dat Meijer dit seizoen gewoon in Brugge zal blijven. De vleugelverdediger heeft namelijk zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis gezet, waardoor hij nog tot medio 2027 vastligt. Meijer maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Groningen naar Brugge, waar hij tot dusver 110 duels speelde.