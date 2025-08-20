PSV meldt nóg een blessure na Twente-uit

heeft een lichte blessure opgelopen in het duel van PSV bij FC Twente (0-2 zege), zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De middenvelder traint deze week niet met de groep mee en zal niet in actie kunnen komen tegen FC Groningen komend weekend.

PSV heeft de nodige kopzorgen overgehouden aan het uitduel met FC Twente. De regerend landskampioen wist weliswaar de drie punten mee naar huis te nemen, maar Peter Bosz zag ook met Alassane Pléa zijn enige fitte spits uitvallen. De verwachting is dat de Fransman dit kalenderjaar niet meer in actie kan komen door een knieblessure, waardoor PSV opnieuw de transfermarkt op wil.

Daar blijft het echter niet bij voor Bosz. Veerman heeft namelijk lichte klachten aan zijn bovenbeen overgehouden aan het duel in Enschede, waardoor hij kort uit roulatie is. Zo traint de middenvelder de hele week individueel en zal hij in ieder geval de thuiswedstrijd van zaterdag tegen FC Groningen moeten missen. Of Veerman daarna direct weer kan aanhaken, is niet duidelijk.

Voor PSV is het ontbreken van Veerman een streep door de rekening. De middenvelder was namelijk uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. In de eerste drie officiële wedstrijden wist hij al een keer het net te vinden, terwijl hij ook al twee assists noteerde.