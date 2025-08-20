Live voetbal

PSV meldt nóg een blessure na Twente-uit

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
0 reacties
Niels Hassfeld
20 augustus 2025, 14:09

Joey Veerman heeft een lichte blessure opgelopen in het duel van PSV bij FC Twente (0-2 zege), zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De middenvelder traint deze week niet met de groep mee en zal niet in actie kunnen komen tegen FC Groningen komend weekend.

PSV heeft de nodige kopzorgen overgehouden aan het uitduel met FC Twente. De regerend landskampioen wist weliswaar de drie punten mee naar huis te nemen, maar Peter Bosz zag ook met Alassane Pléa zijn enige fitte spits uitvallen. De verwachting is dat de Fransman dit kalenderjaar niet meer in actie kan komen door een knieblessure, waardoor PSV opnieuw de transfermarkt op wil.

Artikel gaat verder onder video

Daar blijft het echter niet bij voor Bosz. Veerman heeft namelijk lichte klachten aan zijn bovenbeen overgehouden aan het duel in Enschede, waardoor hij kort uit roulatie is. Zo traint de middenvelder de hele week individueel en zal hij in ieder geval de thuiswedstrijd van zaterdag tegen FC Groningen moeten missen. Of Veerman daarna direct weer kan aanhaken, is niet duidelijk.

Voor PSV is het ontbreken van Veerman een streep door de rekening. De middenvelder was namelijk uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. In de eerste drie officiële wedstrijden wist hij al een keer het net te vinden, terwijl hij ook al twee assists noteerde.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-target Paul Wanner

Tillman-opvolger hard op weg naar PSV: akkoord nadert

  • Gisteren, 17:55
  • Gisteren, 17:55
René van der Gijp moet lachen om een fragment van Ajax

Van der Gijp lacht om gênant moment van Ajax-speler: ‘Dit kan écht niet’

  • Gisteren, 17:25
  • Gisteren, 17:25
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: FC Utrecht stalt speler in Eredivisie

  • Gisteren, 17:00
  • Gisteren, 17:00
6 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Groningen

18:45
1,14
9,50
19,00
Wordt gespeeld op 23 aug. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Joey Veerman

Joey Veerman
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
2
1
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel