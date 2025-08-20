‘PSV heeft Wanner binnen: meer duidelijk over deal’

PSV gaat zich versterken met , zo weet Florian Plettenberg van het Duitse Sky. Het gaat om een permanente overstap, waar de Eindhovenaren een bedrag van vijftien miljoen euro voor betaalt. Middels bonussen kan de transfersom nog oplopen. Volgens Kerry Hau van Sky heeft Bayern München een terugkoopoptie bedongen. Het is nog niet duidelijk hoe hoog deze is.

PSV nam deze zomer na twee seizoenen afscheid van Malik Tillman. De Amerikaan werd voor een bedrag van 35 miljoen euro verkocht aan Bayer Leverkusen. De Eindhovenaren hadden nog altijd geen vervanger voor hem in huis gehaald, maar de negentienjarige Wanner werd al langer genoemd als mogelijkheid voor PSV.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen dagen zijn de onderhandelingen over zijn komst in een stroomversnelling geraakt. Lange tijd was er niet duidelijk of PSV en Bayern spraken over een huurdeal of een permanente transfer. Inmiddels zijn beide ploegen eruit en is duidelijk dat de Eindhovenaren Wanner gaan kopen. De jonge Duitser zal woensdag nog richting Nederland reizen om zijn medische keuring te doorstaan.

Zodra hij die heeft doorlopen, mag Wanner zich speler van PSV noemen. De landskampioen gaat een bedrag van vijftien miljoen euro overmaken naar Zuid-Duitsland, wat middels bonussen verder op kan lopen. Daarnaast heeft Bayern net als bij de transfer van Malik Tillman een terugkoopclausule bedongen. Het is niet duidelijk om welk bedrag het hier gaat.