‘PSV heeft Wanner binnen: meer duidelijk over deal’

PSV-target Paul Wanner
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
20 augustus 2025, 15:19   Bijgewerkt: 15:26

PSV gaat zich versterken met Paul Wanner, zo weet Florian Plettenberg van het Duitse Sky. Het gaat om een permanente overstap, waar de Eindhovenaren een bedrag van vijftien miljoen euro voor betaalt. Middels bonussen kan de transfersom nog oplopen. Volgens Kerry Hau van Sky heeft Bayern München een terugkoopoptie bedongen. Het is nog niet duidelijk hoe hoog deze is.

PSV nam deze zomer na twee seizoenen afscheid van Malik Tillman. De Amerikaan werd voor een bedrag van 35 miljoen euro verkocht aan Bayer Leverkusen. De Eindhovenaren hadden nog altijd geen vervanger voor hem in huis gehaald, maar de negentienjarige Wanner werd al langer genoemd als mogelijkheid voor PSV.

De afgelopen dagen zijn de onderhandelingen over zijn komst in een stroomversnelling geraakt. Lange tijd was er niet duidelijk of PSV en Bayern spraken over een huurdeal of een permanente transfer. Inmiddels zijn beide ploegen eruit en is duidelijk dat de Eindhovenaren Wanner gaan kopen. De jonge Duitser zal woensdag nog richting Nederland reizen om zijn medische keuring te doorstaan.

Zodra hij die heeft doorlopen, mag Wanner zich speler van PSV noemen. De landskampioen gaat een bedrag van vijftien miljoen euro overmaken naar Zuid-Duitsland, wat middels bonussen verder op kan lopen. Daarnaast heeft Bayern net als bij de transfer van Malik Tillman een terugkoopclausule bedongen. Het is niet duidelijk om welk bedrag het hier gaat.

7 reacties
Voetbalhoofdstad
324 Reacties
22 Dagen lid
1.104 Likes
Voetbalhoofdstad
    2
    + 1
avatar

Wat een sensatie transfer. Nu al de grootste '10' transfer in de NL geschiedenis. Stewart is cooking. Zelfs zijn slow cooking zoals bij deze Wanner is weer van CL niveau. De top2 laat weer zien hoe het moet bij transfers. Nu ff nog een spits binnen hengelen en doorrrrr.....

Hops
194 Reacties
1.059 Dagen lid
983 Likes
Hops
    1
    + 1
avatar

Weer een speler om de bank warm te houden

De kikker
78 Reacties
860 Dagen lid
81 Likes
De kikker
    3
    + 1
avatar

@Hops Ik begrijp de jaloezie met al die net niet aankopen van Feyenoord. Ik denk dat je beter daar kan kijken met een selectie van 35 spelers 😂

Hops
194 Reacties
1.059 Dagen lid
983 Likes
Hops
    0
    + 1
avatar

@De kikker. Totaal geen jaloezie. Deze jongen gaat bij jullie het niet maken goede voetballer voor fc Twente of Fc Utrecht

Copa
1.942 Reacties
709 Dagen lid
22.437 Likes
Copa
    0
    + 1
avatar

Lijkt een goede deal te zijn. Bij Psv kopen ze precies wat ze nodig hebben. Maar om toch een kritische noot te laten horen, was Babadi geen goedkopere optie of een ander speler wiens naam mij ontschoten is, een uit eigen jeugd

PSV bril!
145 Reacties
202 Dagen lid
524 Likes
PSV bril!
    1
    + 1
avatar

@Copa denk dat je Tygo land bedoeld, en die zou ik ook graag in PSV 1 zien eigenlijk. Babadi komt net te kort blijkbaar... Maar ja, Ik heb er ook geen verstand van, daarom ben ik voor PSV natuurlijk 😃. Of het een goede deal is... Zal wel weer terugkoop optie, niet alleen voor Bayern, van 30 miljoen op zitten. Maar om met een positief woord te eindigen, we hebben straks weer een groot talent om naar te kijken. 😃

Arena
151 Reacties
9 Dagen lid
582 Likes
Arena
    1
    + 1
avatar

Psv lijkt toch de club te zijn waar de transfers het soepelst verlopen heb ik de indruk. Weinig (of zeg maar: geen) ophef, geen intern gedoe, ik heb het idee dat ze goed bezig zijn daar.

Paul Wanner

Paul Wanner
Team: Bayern München
Leeftijd: 19 jaar (23 dec. 2005)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Heidenheim
29
3
2023/2024
Bayern München
0
0
2023/2024
Elversberg
28
6
2023/2024
Bayern II
3
1

