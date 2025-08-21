PSV lijkt transfer te kunnen vergeten na goede invalbeurt van target

PSV lijkt niet meer op de komst te hoeven rekenen van de Braziliaanse aanvaller Henrique Carmo. De Eindhovenaren leken aanvankelijk dicht bij het aantrekken van het achttienjarige talent, maar na een goede invalbeurt is zijn club São Paulo van gedachten veranderd. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

Carmo geldt als een van de grotere talenten uit de jeugdopleiding van São Paulo. Hij maakte al op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal, maar komt momenteel nauwelijks in actie onder trainer Hernan Crespo. Mede daarom zou een vertrek bij de Braziliaanse topclub bespreekbaar zijn. Volgens Braziliaanse media bracht Shakhtar Donetsk eerder al een bod uit van acht miljoen euro. Ook het Engelse Everton heeft Carmo op de korrel.

Artikel gaat verder onder video

PSV wilde Carmo dolgraag naar Nederland halen door hem te huren met een optie tot koop. Die koopoptie zou naar verluidt circa zeven miljoen euro bedragen. De landskampioen zag in Carmo in eerste instantie een versterking voor Jong PSV, al zou een doorbraak in het eerste elftal op termijn zeker niet uitgesloten zijn.

Na een succesvolle invalbeurt afgelopen weekend is São Paulo echter van mening veranderd inzake Carmo. Hij gaf een assist en deed woensdagavond ook weer mee in het Copa Libertadores-duel met Atlético Nacional uit Colombia. São Paulo won na een verlenging en strafschoppen (4-3). Mocht PSV de Braziliaanse club willen overtuigen, dan zal het dus met een flinke zak geld moeten komen. Aan de zaakwaarnemer van Carmo zal het in ieder geval niet liggen: hij wil dolgraag de overstap naar PSV faciliteren