Amorim woedend op Onana na brutaal verzoek

Manchester United-keeper Andre Onana
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
2 september 2025, 14:40

André Onana heeft zich de woede van Ruben Amorim op de hals gehaald, zo weet The Athletic. De doelman heeft aan het begin van de voorbereiding namelijk een nieuw contract verzocht bij Manchester United, om te voorkomen dat hij minder salaris krijgt door het mislopen van de Champions League.

Manchester United beleefde afgelopen seizoen een jaar om heel snel te vergeten. De gevallen topclub viel onwijs tegen en eindigde op de vijftiende plaats in de Premier League. Omdat de ploeg van Amorim in de Europa League-finale verloor van Tottenham Hotspur, plaatste Man United zich niet voor Europees voetbal.

Volgens The Athletic is er bij Man United een standaardregeling bij het mislopen van de Champions League. De salarissen van spelers dalen in dat geval met 25 procent. Onana was hier niet blij mee en toen hij zich aan het begin van de voorbereiding meldde op het trainingscomplex, heeft hij een nieuw contract verzocht om de daling van zijn salaris tegen te gaan.

Dit verzoek van Onana zou voor woede hebben gezorgd bij Amorim, die totaal geen begrip had voor zijn doelman. Desondanks heeft Man United geen actieve pogingen ondernomen om de Kameroener te verkopen. AS Monaco heeft wel interesse in hem getoond, maar was niet van plan om te voldoen aan de vraagprijs van dertig miljoen euro.

Martin0345
202 Reacties
792 Dagen lid
1.235 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het meest bizarre aan dit artikel vind ik de vraagprijs van €30 miljoen voor Onana. Ik had verwacht dat ze hem liever kwijt dan rijk zouden zijn

André Onana

André Onana
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 29 jaar (2 apr. 1996)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
34
0
2023/2024
Man Utd
38
0
2022/2023
Inter
24
0

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
7
Bournemouth
3
0
6
8
Crystal Palace
3
3
5
9
Man Utd
3
0
4
10
Nottm Forest
3
-1
4
11
Brighton
3
-1
4

