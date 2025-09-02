Amorim woedend op Onana na brutaal verzoek

heeft zich de woede van Ruben Amorim op de hals gehaald, zo weet The Athletic. De doelman heeft aan het begin van de voorbereiding namelijk een nieuw contract verzocht bij Manchester United, om te voorkomen dat hij minder salaris krijgt door het mislopen van de Champions League.

Manchester United beleefde afgelopen seizoen een jaar om heel snel te vergeten. De gevallen topclub viel onwijs tegen en eindigde op de vijftiende plaats in de Premier League. Omdat de ploeg van Amorim in de Europa League-finale verloor van Tottenham Hotspur, plaatste Man United zich niet voor Europees voetbal.

Volgens The Athletic is er bij Man United een standaardregeling bij het mislopen van de Champions League. De salarissen van spelers dalen in dat geval met 25 procent. Onana was hier niet blij mee en toen hij zich aan het begin van de voorbereiding meldde op het trainingscomplex, heeft hij een nieuw contract verzocht om de daling van zijn salaris tegen te gaan.

Dit verzoek van Onana zou voor woede hebben gezorgd bij Amorim, die totaal geen begrip had voor zijn doelman. Desondanks heeft Man United geen actieve pogingen ondernomen om de Kameroener te verkopen. AS Monaco heeft wel interesse in hem getoond, maar was niet van plan om te voldoen aan de vraagprijs van dertig miljoen euro.