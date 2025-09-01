Live voetbal

Man United slikt megaverlies op Højlund, die gaat samenwerken met Noa Lang

Man United slikt megaverlies op Højlund, die gaat samenwerken met Noa Lang
Dominic Mostert
1 september 2025, 19:44

Rasmus Højlund maakt de overstap van Manchester United naar Napoli. Beide clubs maken de overstap bekend: het gaat om een verhuurperiode met een verplichte optie tot koop. Naar verluidt is er slechts één manier waarop Napoli onder die verplichting uit zou kunnen komen.

Manchester United ontvangt een huursom van 6 miljoen euro. Als de transfer inderdaad definitief wordt, komt daar nog eens 44 miljoen euro bij. Manchester United slikt daarmee een enorm verlies op de Deen, die in 2023 voor circa 78 miljoen euro overkwam van Atalanta.

Volgens Engelse media wordt de transfer alleen definitief als Napoli zich dit seizoen kwalificeert voor de Champions League. De regerend Serie A-kampioen zal daarvoor in de top vier moeten eindigen. Met zes punten uit de eerste twee wedstrijden is de ploeg van Noa Lang in ieder geval goed begonnen.

Het avontuur van Højlund bij Manchester United is uitgelopen op een teleurstelling. De 22-jarige aanvaller speelde 95 officiële wedstrijden voor de Premier League-club, waarin hij 26 keer scoorde. Voor de gigantische aankoopsom had Manchester United meer verwacht, maar Højlund kon zich niet onttrekken aan de sportieve malaise waarin the Red Devils verkeren.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

United gaat nog lang last krijgen van de erfenis van ten Hag.. triest om te zien. Zo’n grote club die een Amsterdams Trojaanse paard naar binnen haalde..

Rasmus Højlund

Rasmus Højlund
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 22 jaar (4 feb. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
32
4
2023/2024
Man Utd
30
10
2022/2023
Atalanta
32
9

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Napoli
2
3
6
2
Juventus
2
3
6
3
Cremonese
2
2
6
4
Roma
2
2
6
5
Udinese
2
1
4

