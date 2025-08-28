Live voetbal

Malacia staat voor vertrek bij Manchester United: La Liga lonkt voor linksback

Malacia staat voor vertrek bij Manchester United: La Liga lonkt voor linksback
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
28 augustus 2025, 10:40

Tyrell Malacia kan zijn carrière mogelijk tijdelijk vervolgen in La Liga. Voetbal International weet te melden dat het Spaanse Elche zich bij Manchester United heeft gemeld voor een huurtransfer van de linksachter. Daarnaast heeft ook het Franse LOSC Lille gesproken met de negenvoudig Oranje-international.

Malacia vertrok in de zomer van 2022 bij Feyenoord naar Manchester United. Daar raakte hij aan het einde van zijn eerste seizoen zwaar geblesseerd, waarna hij pas afgelopen jaargang weer minuten kon maken. In februari werd Malacia door zijn club verhuurd aan PSV, maar die samenwerking werd geen succes. Inmiddels zou de linksback, die nog vastligt tot medio 2026, mogen vertrekken uit Manchester.

De afgelopen weken heeft Malacia individueel getraind bij Manchester United omdat hij niet meer in de plannen voorkomt van de gevallen Engelse grootmacht. De voorbije weken werd de linksachter al gelinkt aan onder meer Celtic, Besiktas en FC Porto en waren er concrete aanbiedingen uit Saudi-Arabië. Tot een transfer kwam het echter nog niet voor de voormalig Feyenoorder.

Daar kan op korte termijn nog wel eens verandering in komen, want met Elche en Lille zijn er twee gegadigden die er wel oren naar hebben om de Nederlander in te lijven. De Spaanse club sprak al met Malacia en heeft de verdediger enthousiast gemaakt door zijn geduldigheid, maar ook door het feit dat er veel speeltijd geboden kan worden. "Malacia wil zich namelijk graag revancheren in een topvijfcompetitie", klinkt het.

Lille sprak ook met Malacia

Ook Lille voerde een gesprek met de linkervleugelverdediger, maar deed dat zonder de aanwezigheid van trainer Buno Génésio. "En daar liet het een kans liggen", aldus VI. Verder heeft ook AS Roma een poging ondernomen om Malacia aan te trekken, maar de 26-jarige linkspoot zag een overstap naar Italië niet zitten.

