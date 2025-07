Malacia ontvangt concrete aanbieding en kan Man United verlaten

heeft een concrete aanbieding uit Saudi-Arabië ontvangen, zo melden bronnen rondom de speler aan Voetbal International. De linksback is overbodig bij Manchester United en mag vertrekken. Malacia heeft de aanbieding momenteel in beraad.

Malacia vertrok in de zomer van 2022 bij Feyenoord naar Manchester United. Daar raakte hij aan het einde van zijn eerste seizoen zwaar geblesseerd, waarna hij pas afgelopen jaargang weer minuten kon maken. In februari werd Malacia door zijn club verhuurd aan PSV, maar die samenwerking werd geen succes. Inmiddels zou de linksback, die nog vastligt tot medio 2026, mogen vertrekken uit Manchester.

Een maand geleden wist The Athletic nog te melden dat er geen gegadigden waren voor Malacia, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Verschillende Europese clubs hebben namelijk al geïnformeerd naar de situatie van de Nederlander. Vrijdag heeft hij voor het eerst een aanbieding ontvangen, maar deze komt uit Saudi-Arabië, zo weet VI.

Op dit moment is het nog niet duidelijk welke club Malacia wil verlossen van zijn situatie bij Manchester United. De Engelsen zouden een bedrag van zeven miljoen euro voor de linksback verlangen. Mocht de verdediger besluiten naar het Midden-Oosten te willen en zijn jawoord geven, zal er direct een miljoenenbod volgen.