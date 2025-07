Geschokte reacties: Matheus Cunha versnelt bevalling vrouw voor trainingskamp

is deze week voor de tweede keer vader geworden. De bevalling van zijn vrouw Gabriela verliep versneld via een kiezerssnede, waardoor Cunha met Manchester United op het vliegtuig kon stappen naar de Verenigde Staten.

Manchester United stapte afgelopen dinsdag op het vliegtuig naar de Verenigde Staten, waar de club zich voorbereidt op het nieuwe seizoen in de Premier League. Voor zomeraanwinst Cunha was het lang onzeker of hij samen met zijn ploeggenoten de reis kon maken, omdat zijn vrouw hoogzwanger was.

Het was Cunha er echter veel aan gelegen om het begin van het trainingskamp mee te maken: zijn vrouw Gabriela beviel één dag voordat Cunha op het vliegtuig stapte middels een keizersnede van een een dochter.

“Gabriele wist hoe belangrijk het voor Matheus was om op trainingskamp te gaan, zodat hij zijn nieuwe teamgenoten kon leren kennen voor de start van het nieuwe seizoen. Ze hebben het als koppel besproken en de artsen gingen ermee akkoord om maandag een kiezerssnede te verrichten”, citeert The Sun een bron dicht bij de familie.

Op X wordt geschokt gereageerd op de versnelde bevalling die door Cunha en zijn vrouw werd geïnitieerd.

