Bizar verhaal: Ajax bood speler zelf aan bij Sunderland, Engelsen hapten toe

De transfer van naar het Engelse Sunderland is op een bijzondere manier tot stand gekomen. De Amsterdammers hebben de vleugelspeler tijdens de onderhandelingen met de club over het vertrek van spits namelijk zelf aangeboden. Dat onthult journalist Freek Jansen van Voetbal International.

"Ik heb gehoord hoe dat is gegaan", zegt Jansen over de transfer van Traoré naar de Premier League. "Sunderland was bezig met Brobbey, dat was al een race tegen de klok. Maandagochtend kwam het bericht dat Sunderland volle bak gas aan het geven was. In Engeland ging de markt om 20.00 uur dicht. Er gingen een paar uur voorbij en het ging snel en goed. Rond het middaguur was er weer contact met Sunderland, dat zei: we zoeken eigenlijk ook nog een nummer tien of buitenspeler."

Volgens Jansen heeft Ajax vervolgens direct toegehapt. "Nou, hier loopt Traoré rond", klonk volgens Jansen vervolgens uit Amsterdam. Toen is het snel gegaan en heeft Sunderland besloten de aanvaller uit Burkina Faso vast te leggen.

"Ze hebben snel met het kamp van Traoré gebeld en Sunderland ging ondertussen waarschijnlijk even op Transfermarkt kijken en ze zagen zijn goal bij PSV-uit van vorig seizoen. Verleden in de Premier League, hebbes, zullen ze gedacht hebben. Dat werd snel afgetikt."