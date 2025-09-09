Live voetbal

Bizar verhaal: Ajax bood speler zelf aan bij Sunderland, Engelsen hapten toe

Bizar verhaal: Ajax bood speler zelf aan bij Sunderland, Engelsen hapten toe
Tijmen Gerritsen
9 september 2025, 07:34

De transfer van Bertrand Traoré naar het Engelse Sunderland is op een bijzondere manier tot stand gekomen. De Amsterdammers hebben de vleugelspeler tijdens de onderhandelingen met de club over het vertrek van spits Brian Brobbey namelijk zelf aangeboden. Dat onthult journalist Freek Jansen van Voetbal International.

"Ik heb gehoord hoe dat is gegaan", zegt Jansen over de transfer van Traoré naar de Premier League. "Sunderland was bezig met Brobbey, dat was al een race tegen de klok. Maandagochtend kwam het bericht dat Sunderland volle bak gas aan het geven was. In Engeland ging de markt om 20.00 uur dicht. Er gingen een paar uur voorbij en het ging snel en goed. Rond het middaguur was er weer contact met Sunderland, dat zei: we zoeken eigenlijk ook nog een nummer tien of buitenspeler."

Volgens Jansen heeft Ajax vervolgens direct toegehapt. "Nou, hier loopt Traoré rond", klonk volgens Jansen vervolgens uit Amsterdam. Toen is het snel gegaan en heeft Sunderland besloten de aanvaller uit Burkina Faso vast te leggen.

"Ze hebben snel met het kamp van Traoré gebeld en Sunderland ging ondertussen waarschijnlijk even op Transfermarkt kijken en ze zagen zijn goal bij PSV-uit van vorig seizoen. Verleden in de Premier League, hebbes, zullen ze gedacht hebben. Dat werd snel afgetikt."

Arena
555 Reacties
29 Dagen lid
1.616 Likes
Arena
  • 0
    + 1
avatar

Kijk, dat is dus gewoon uitstekend gedaan van Kroes en Ajax. Prima onderhandelingsstrategie. Als je een speler kwijt wil, niet in de etalage zetten maar persoonlijk aanbieden.

Voetbalanalist
132 Reacties
22 Dagen lid
109 Likes
Voetbalanalist
  • 0
    + 1
avatar

De grote kale tok, is begonnen met het opruimen van de apenrots. Afgelopen transferwindow werd alles tegen dump prijzen verkocht. De grote kale tok haalde 2 grote vreemde hill billys binnen. En daarmee is de CL titel al binnen. Op de apenrots is er nu ruimte voor een feest als voorschot op de titels. Het snuffelen is begonnen...

Pasveer
17 Reacties
846 Dagen lid
10 Likes
Pasveer
  • 0
    + 1
avatar

Gaat alles wel goed met jou?

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.392 Reacties
1.078 Dagen lid
18.729 Likes
Kramer
  • 0
    + 1
avatar

Dit was diezelfde nacht al gezegd, is geen bizar verhaal. Dit is gewoon weer FcUpdate dat met oud nieuws stemming wilt maken hier.

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

