Data bevestigen: Utrecht grootste Nederlandse pechvogel bij EL-loting

FC Utrecht heeft op basis van de data van Opta van alle Nederlandse clubs het zwaarst geloot in het toernooi om de Europa League. De ploeg van trainer Ron Jans neemt het in de competitiefase onder meer op tegen FC Porto, Olympique Lyon en Nottingham Forest. Ook Feyenoord en Go Ahead Eagles krijgen het flink voor de kiezen, zo becijfert het data- en statistiekenbureau.

Opta geeft alle 36 deelnemende clubs aan de Europa League een zogeheten Power Ranking, die maximaal honderd punten bedraagt. Door de som van de rankings van alle acht de tegenstanders te delen door acht ontstaat een gemiddelde. Die ligt bij FC Utrecht - samen met Maccabi Tel Aviv - het hoogst van de hele competitie, op 86,7.

De Domstedelingen, die zich donderdagavond via de voorrondes definitief plaatsten voor de Europa League, nemen het in de competitiefase op tegen FC Porto, Olympique Lyon, Nottingham Forest, KRC Genk (allen thuis) en Real Betis, Celtic, SC Freiburg en SK Brann (allen uit). Dat heeft de loting, vrijdagmiddag verricht in Monaco, uitgewezen.

Ook Go Ahead Eagles heeft het bepaald niet getroffen, zo becijfert Opta. De acht opponenten van de bekerwinnar komen op een gemiddelde power ranking van 85,7, waarmee de Eagles de op drie na zwaarste loting van het hele deelnemersveld hebben gekregen. Feyenoord vinden we iets daaronder. Met een gemiddelde power ranking van 85,4 zien we de Rotterdammers terug op plek acht. De verschillen zijn overigens niet groot. Zo bedraagt de gemiddelde power ranking van de tegenstanders van Olympique Lyon, waaronder dus FC Utrecht, met 82,1 het laagste getal van het hele deelnemersveld.