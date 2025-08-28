FC Utrecht de Europa League in na 'draak van een wedstrijd', maar raakt wel man in vorm kwijt

FC Utrecht heeft donderdagavond een 0-2 overwinning op en bij Zrinjski Mostar over de streep getrokken in eigen land. In De Galgenwaard bleef het 0-0, waardoor de ploeg van Ron Jans de Europa League definitief bereikt.

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Zrinjski Mostar stond in de eerste helft niet bol van de kansen. Het belangrijkste moment betrof een blessure: Victor Jensen, de man in vorm, ging na een klein halfuur op het gras zitten en moest gewisseld worden. De hamstringblessure die hem parten speelde na een ongelukkig duel, zorgde er zelfs voor dat hij met de brancard het veld moest verlaten.

Ook in de tweede helft gebeurde er niet veel voor beide doelen. David Min kreeg nog wel een goede kans om er 1-0 van te maken, maar hij schoot voorlangs. Defensief bleef FC Utrecht solide, waardoor het eigenlijk nooit in de problemen kwam tegen de Bosnische kampioen. Het duel, dat niet de schoonheidsprijs verdiende, eindigde in 0-0.

FC Utrecht stroomt dus in in de competitiefase van de Europa League en daarmee is een groot doel bereikt. Eerder op de avond verzekerde AZ zich ook al van Europees voetbal, terwijl Ajax en PSV na de Champions League-loting weten waar ze aan toe zijn. De loting voor Utrecht vindt vrijdag plaats.