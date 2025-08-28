Live voetbal 3

FC Utrecht de Europa League in na 'draak van een wedstrijd', maar raakt wel man in vorm kwijt

FC Utrecht Zrinjski Mostar
Foto: © Imago
Mingus Niesten
28 augustus 2025, 21:56   Bijgewerkt: 22:44

FC Utrecht heeft donderdagavond een 0-2 overwinning op en bij Zrinjski Mostar over de streep getrokken in eigen land. In De Galgenwaard bleef het 0-0, waardoor de ploeg van Ron Jans de Europa League definitief bereikt.

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Zrinjski Mostar stond in de eerste helft niet bol van de kansen. Het belangrijkste moment betrof een blessure: Victor Jensen, de man in vorm, ging na een klein halfuur op het gras zitten en moest gewisseld worden. De hamstringblessure die hem parten speelde na een ongelukkig duel, zorgde er zelfs voor dat hij met de brancard het veld moest verlaten.

Ook in de tweede helft gebeurde er niet veel voor beide doelen. David Min kreeg nog wel een goede kans om er 1-0 van te maken, maar hij schoot voorlangs. Defensief bleef FC Utrecht solide, waardoor het eigenlijk nooit in de problemen kwam tegen de Bosnische kampioen. Het duel, dat niet de schoonheidsprijs verdiende, eindigde in 0-0.

FC Utrecht stroomt dus in in de competitiefase van de Europa League en daarmee is een groot doel bereikt. Eerder op de avond verzekerde AZ zich ook al van Europees voetbal, terwijl Ajax en PSV na de Champions League-loting weten waar ze aan toe zijn. De loting voor Utrecht vindt vrijdag plaats.

Gjivai Zechiël van FC Utrecht

Ook Zechiël eerlijk over band met Van Persie

Loting Europa League en Conference League met Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Utrecht en AZ

Loting Europa League en Conference League: hoe laat en waar live uitgezonden?

Souffian El Karouani

FC Utrecht ontvangt ‘ultiem’ bod op El Karouani, Jans reageert resoluut

ERIMIR
3.286 Reacties
417 Dagen lid
37.244 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slappe wedstrijd van Utrecht, maar goed ze hoefden niet. Ze moeten straks wel met een andere mentaliteit de EL in. Blijf wel van mening dat het een tactische fout van Jans was om Ohio af te serveren. Die Haller was niet voor niets bankzitter bij Dortmund. Is geen schim meer van wat die bij Ajax was.

Martine
88 Reacties
203 Dagen lid
289 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een verschrikkelijk slechte wedstrijd tegen een nog slechtere tegenstander. Maar de buit was eigenlijk al binnen alhoewel dat geen excuus mag zijn vind ik

Nietgefactcheckt
47 Reacties
1.066 Dagen lid
289 Likes
Nietgefactcheckt
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hele enge clickbait praktijken door Zechiel hier af te beelden

