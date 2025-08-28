Live voetbal 26

Champions League-loting PSV: Eindhovenaren treffen Slot, Gakpo, Ten Hag en Tillman

Peter Bosz met op de achtergrond het logo van de Champions League
Foto: © Imago/Realtimes
6 reacties
Frank Hoekman
28 augustus 2025, 18:54   Bijgewerkt: 18:59

PSV neemt het in de competitiefase van de Champions League onder meer op tegen Bayern München en Liverpool. Daarmee nemen de Eindhovenaren het weer op tegen Arne Slot en Cody Gakpo. Dat heeft de loting voor het miljardenbal, die vrijdagavond werd verricht in Monaco, uitgewezen. Het speelschema wordt zaterdag bekend.

Deze acht clubs treft PSV in de competitiefase van de Champions League

Bayern München (thuis)
Liverpool (uit)
Bayer Leverkusen (uit)
Atlético Madrid (thuis)
Olympiacos (uit)
Union SG (thuis)
Newcastle United (uit)

Speeldata competitiefase Champions League

Speelronde 1: 16-18 september 2025
Speelronde 2: 30 september - 1 oktober 2025
Speelronde 3: 21-22 oktober 2025
Speelronde 4: 4-5 november 2025
Speelronde 5: 25-26 november 2025
Speelronde 6: 9-10 december 2025
Speelronde 7: 20-21 januari 2026
Speelronde 8: 28 januari 2026

Wat denk jij: gaat PSV de competitiefase van de Champions League overleven?

Laden...
64 stemmen

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
428 Reacties
30 Dagen lid
1.451 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Horrorloting voor Boszball. Het gaat een zware dobber worden. Ajax veel meer geluk.

PSV bril!
160 Reacties
210 Dagen lid
548 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Poehee, dit jaar wel stuk pittiger om te overwinteren. Bayern thuis, eitje, vragen onze vrienden uit Rotterdam gewoon om advies. Liverpool uit ☹️

ERIMIR
3.283 Reacties
417 Dagen lid
37.240 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je speelt nog altijd elf tegen elf, dus PSV ga voor je kans.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
956 Reacties
1.067 Dagen lid
5.392 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een veel zwaardere loting dan Ajax. Je zou zeggen kansloos, maar je weet het nooit.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.356 Reacties
1.067 Dagen lid
18.667 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er mist toch nog een club in dit lijstje?

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.356 Reacties
1.067 Dagen lid
18.667 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer ja Napoli ontbreekt nog

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

