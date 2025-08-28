Champions League-loting PSV: Eindhovenaren treffen Slot, Gakpo, Ten Hag en Tillman

PSV neemt het in de competitiefase van de Champions League onder meer op tegen Bayern München en Liverpool. Daarmee nemen de Eindhovenaren het weer op tegen Arne Slot en Cody Gakpo. Dat heeft de loting voor het miljardenbal, die vrijdagavond werd verricht in Monaco, uitgewezen. Het speelschema wordt zaterdag bekend.
Bayern München (thuis)
Liverpool (uit)
Bayer Leverkusen (uit)
Atlético Madrid (thuis)
Olympiacos (uit)
Union SG (thuis)
Newcastle United (uit)
Speelronde 1: 16-18 september 2025
Speelronde 2: 30 september - 1 oktober 2025
Speelronde 3: 21-22 oktober 2025
Speelronde 4: 4-5 november 2025
Speelronde 5: 25-26 november 2025
Speelronde 6: 9-10 december 2025
Speelronde 7: 20-21 januari 2026
Speelronde 8: 28 januari 2026
Horrorloting voor Boszball. Het gaat een zware dobber worden. Ajax veel meer geluk.
Een veel zwaardere loting dan Ajax. Je zou zeggen kansloos, maar je weet het nooit.
