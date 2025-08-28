Champions League-loting PSV: Eindhovenaren treffen Slot, Gakpo, Ten Hag en Tillman

PSV neemt het in de competitiefase van de Champions League onder meer op tegen Bayern München en Liverpool. Daarmee nemen de Eindhovenaren het weer op tegen Arne Slot en Cody Gakpo. Dat heeft de loting voor het miljardenbal, die vrijdagavond werd verricht in Monaco, uitgewezen. Het speelschema wordt zaterdag bekend.

Deze acht clubs treft PSV in de competitiefase van de Champions League

Bayern München (thuis)

Liverpool (uit)

Bayer Leverkusen (uit)

Atlético Madrid (thuis)

Olympiacos (uit)

Union SG (thuis)

Newcastle United (uit)

Speeldata competitiefase Champions League

Speelronde 1: 16-18 september 2025

Speelronde 2: 30 september - 1 oktober 2025

Speelronde 3: 21-22 oktober 2025

Speelronde 4: 4-5 november 2025

Speelronde 5: 25-26 november 2025

Speelronde 6: 9-10 december 2025

Speelronde 7: 20-21 januari 2026

Speelronde 8: 28 januari 2026