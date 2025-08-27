Live voetbal

Transfersensatie: PSV meldt zich officieel voor transferdoelwit van Ajax

Myron Boadu
Demen Bülbül
27 augustus 2025, 21:49

Ajax moet haast maken met de komst van Myron Boadu. De Amsterdammers hebben volgens de doorgaans goed ingevoerde Mounir Boualin namelijk concurrentiestrijd gekregen van PSV in de strijd om de spits van AS Monaco. De Telegraaf meldt in navolging van Boualins berichtgeving dat de Eindhovenaren zich ook daadwerkelijk hebben gemeld bij AS Monaco.

De Telegraaf meldde zondag al dat als Ajax deze zomer afscheid weet te nemen van Brian Brobbey, de Amsterdamse club doorschakelt naar Boadu. Bij een vertrek van Brobbey is Wout Weghorst immers de enige overgebleven echte spits die ook al veel op het hoogste niveau heeft gespeeld. Derhalve is het aannemelijk dat Ajax bij een vertrek van Brobbey de transfermarkt zal bestormen, met Boadu als serieuze gegadigde.

Ajax is echter niet de enige Eredivisie-grootmacht met belangstelling van Boadu, want ook PSV ziet zijn komst naar verluidt wel zitten. De Eindhovense club zoekt met het einde van de transferperiode in zicht naarstig naar een aanvallende versterking, na de ernstige knieblessure die Alassane Pléa op 17 augustus opliep in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 overwinning).

Volgens Boualin, transferjournalist van Soccernews, heeft PSV een groot voordeel ten opzichte van Ajax, doordat het direct kan toeslaan indien Boadu openstaat voor een transfer naar het Philips Stadion. Ajax daarentegen moet eerst een vertrek van Brobbey afwachten.

Boadu is overigens niet de enige spits die in beeld is bij PSV. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder vanavond dat de Eindhovense club ook geïnteresseerd is in Hee-Chan Hwang van Wolverhampton Wanderers.

Copa
1.975 Reacties
716 Dagen lid
22.513 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Psv wil de prijs opdrijven voor Ajax. Of zal het toch een gevalletje "'voor alle zekerheid" mocht de transfer van de Zuid-Koreaan niet door gaan. Over een paar uur leen we dat Feyenoord ook belangstelling toont

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
411 Reacties
30 Dagen lid
1.416 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Als het gratis is dan is feijenoord ook altijd geintresseerd.

Arena
251 Reacties
16 Dagen lid
947 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ik heb begrepen dat Boadu de voorkeur voor Ajax heeft. Maar goed, als Psv met een directe zak geld komt en een goed verhaal zal het wel een bekeken zaak zijn.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
953 Reacties
1.066 Dagen lid
5.390 Likes
Allback
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Boadu zou beter passen bij PSV. Een spits die het van zijn snelheid moet hebben en niet van zijn technische voetbal kwaliteiten. Als hij weg wil bij Monaco, wat ik mij wel kan voorstellen, dan zal hij verwacht ik niet op Brobbey wachten. Te groot risico als Brobbey niet zou vertrekken.

CG
2.243 Reacties
765 Dagen lid
13.247 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Dat Boadu de voorkeur heeft aan Ajax is spannend. Alles ligt nu aan Ajax om deze zaak af te ronden, dus moet Brobbey snel weggaan !!

Harry Freriks
1 Reactie
226 Dagen lid
0 Likes
Harry Freriks
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kan me haast niet voorstellen dat Ajax geintersseerd is in Boadu, lijkt mij ook absoluut geen speler voor Ajax. Als dit bericht al op waarheid berust naruurlijk. Aan de andere kant zit dat PSV beduidend beter in de slappe was dan Ajax, dus we gaan het zien

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Myron Boadu

Myron Boadu
Leeftijd: 24 jaar (14 jan. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Bochum
19
8
2024/2025
Monaco
-
-
2023/2024
Twente
11
3
2023/2024
Monaco
9
1

Meer info

