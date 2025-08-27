Transfersensatie: PSV meldt zich officieel voor transferdoelwit van Ajax

Ajax moet haast maken met de komst van . De Amsterdammers hebben volgens de doorgaans goed ingevoerde Mounir Boualin namelijk concurrentiestrijd gekregen van PSV in de strijd om de spits van AS Monaco. De Telegraaf meldt in navolging van Boualins berichtgeving dat de Eindhovenaren zich ook daadwerkelijk hebben gemeld bij AS Monaco.

De Telegraaf meldde zondag al dat als Ajax deze zomer afscheid weet te nemen van Brian Brobbey, de Amsterdamse club doorschakelt naar Boadu. Bij een vertrek van Brobbey is Wout Weghorst immers de enige overgebleven echte spits die ook al veel op het hoogste niveau heeft gespeeld. Derhalve is het aannemelijk dat Ajax bij een vertrek van Brobbey de transfermarkt zal bestormen, met Boadu als serieuze gegadigde.

Ajax is echter niet de enige Eredivisie-grootmacht met belangstelling van Boadu, want ook PSV ziet zijn komst naar verluidt wel zitten. De Eindhovense club zoekt met het einde van de transferperiode in zicht naarstig naar een aanvallende versterking, na de ernstige knieblessure die Alassane Pléa op 17 augustus opliep in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 overwinning).

Volgens Boualin, transferjournalist van Soccernews, heeft PSV een groot voordeel ten opzichte van Ajax, doordat het direct kan toeslaan indien Boadu openstaat voor een transfer naar het Philips Stadion. Ajax daarentegen moet eerst een vertrek van Brobbey afwachten.

Boadu is overigens niet de enige spits die in beeld is bij PSV. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder vanavond dat de Eindhovense club ook geïnteresseerd is in Hee-Chan Hwang van Wolverhampton Wanderers.