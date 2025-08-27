FC Groningen gaat aan de haal met gewilde PSV-middenvelder

speelt komend seizoen voor FC Groningen, meldt het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige middenvelder wordt voor één seizoen verhuurd aan de Trots van het Noorden. Naast FC Groningen waren ook PEC Zwolle en FC Volendam geïnteresseerd.

Land staat bij PSV te boeken als een groot talent, maar komt op dit moment door de grote concurrentie op het middenveld al langere tijd nauwelijks aan spelen toe onder Peter Bosz. Daarom lijkt het moment aanstaande voor Land om een stap in zijn carrière te gaan zetten. Hij moet gaan voetballen op het hoogste niveau in Nederland.

In 2022 maakte Land de overstap vanuit sc Heerenveen naar PSV. Al enkele jaren geldt de jonge middenvelder als een van de allergrootste talenten op de Nederlandse velden. Er was dan ook flink wat interesse voor Land. PEC Zwolle, FC Volendam en FC Groningen hadden alle drie belangstelling voor de jongeling, maar de keuze is dus gevallen op de club van trainer Dick Lukkien.

Land zal voor één seizoen verhuurd worden aan de huidige nummer elf van de Eredivisie. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf zal de talentvolle middenvelder donderdag zijn medische keuring ondergaan, waarna zijn tijdelijke overgang zal worden afgerond.