Weer gaat het mis bij FC Groningen: Manschot roept spelers naar binnen in minuut 16

Supporters van FC Groningen laten zich opnieuw van een slechte kant zien tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Na een doelpunt van de rivaal werden bekertjes het veld op gegooid, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot het duel even stillegde.
Jacob Trenskow zorgde na een kwartier spelen voor de 0-1. Fans van Groningen gooiden enkele bekers naar beneden, waarvan er één binnen de lijnen belandde. Manschot riep de spelers naar binnen. De onderbreking duurde tien minuten.
Voorafgaand aan het duel waren er ook al ongeregeldheden: door een sfeeractie met vuurwerk riep Manschot de spelers naar binnen en werd de aftrap uitgesteld.
De afgelopen jaren worden wedstrijden van Groningen geregeld gestaakt. Vooral in het seizoen 2022/23, toen de club degradeerde, was het vaak raak.
Volg de ontwikkelingen bij FC Groningen - sc Heerenveen in ons liveverslag!
Ja dat naar binnen lopen heeft natuurlijk niet zoveel zin. Misschien moeten ze dit eens proberen: de club die gerelateerd is aan het gooiende publiek (lijkt me vrij makkelijk vast te stellen / camera's) krijgt 3 punten aftrek. Zelfs als de wedstrijd gewonnen wordt. Ook doelsaldo vervalt. Doelsaldo van de andere club telt gewoon mee in de stand. Eindigd de wedstrijd in gelijkspel of winst voor de andere club krijgt die gewoon 1 punt of 3 punten.
Ja klopt wel wat je zegt. Snap ik ook wel. Ik reageerde meer vanuit het punt dat ik een wedstrijd stil leggen en dan naar binnen lopen echt onzin vind. Ik bedoelde meer te zeggen dat je maatregelen moet treffen waar óf de aanhang, of de club last van heeft.
@Arena, ik snap wat je bedoelt ben het met je eens dat dit niet werkt. Nu hebben de supporters juist meer tijd om weer nieuw bier te halen omdat de wedstrijd toch stil ligt. Ze moeten dit gewoon persoonlijk aanpakken stadionverbod levenslang, Voor elk stadion. En consequent straffen geen berouw tonen. Dan leren ze het wel, en boetes uitdelen. Aanstekers, bekers, scheidsrechters fluitjes in het publiek, laserpennen allemaal aanpakken, pure spel bederf dan ben je geen liefhebber.
