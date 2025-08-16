Weer gaat het mis bij FC Groningen: Manschot roept spelers naar binnen in minuut 16

Supporters van FC Groningen laten zich opnieuw van een slechte kant zien tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Na een doelpunt van de rivaal werden bekertjes het veld op gegooid, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot het duel even stillegde.

Jacob Trenskow zorgde na een kwartier spelen voor de 0-1. Fans van Groningen gooiden enkele bekers naar beneden, waarvan er één binnen de lijnen belandde. Manschot riep de spelers naar binnen. De onderbreking duurde tien minuten.

Voorafgaand aan het duel waren er ook al ongeregeldheden: door een sfeeractie met vuurwerk riep Manschot de spelers naar binnen en werd de aftrap uitgesteld.

De afgelopen jaren worden wedstrijden van Groningen geregeld gestaakt. Vooral in het seizoen 2022/23, toen de club degradeerde, was het vaak raak.

