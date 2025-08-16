Live voetbal 2

Weer gaat het mis bij FC Groningen: Manschot roept spelers naar binnen in minuut 16

Jeroen Manschot
Foto: © ESPN
4 reacties
Dominic Mostert
16 augustus 2025, 21:42

Supporters van FC Groningen laten zich opnieuw van een slechte kant zien tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Na een doelpunt van de rivaal werden bekertjes het veld op gegooid, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot het duel even stillegde.

Jacob Trenskow zorgde na een kwartier spelen voor de 0-1. Fans van Groningen gooiden enkele bekers naar beneden, waarvan er één binnen de lijnen belandde. Manschot riep de spelers naar binnen. De onderbreking duurde tien minuten.

Voorafgaand aan het duel waren er ook al ongeregeldheden: door een sfeeractie met vuurwerk riep Manschot de spelers naar binnen en werd de aftrap uitgesteld.

De afgelopen jaren worden wedstrijden van Groningen geregeld gestaakt. Vooral in het seizoen 2022/23, toen de club degradeerde, was het vaak raak.

Volg de ontwikkelingen bij FC Groningen - sc Heerenveen in ons liveverslag!

1 4 reacties
Reageren
4 reacties
Arena
59 Reacties
5 Dagen lid
202 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ja dat naar binnen lopen heeft natuurlijk niet zoveel zin. Misschien moeten ze dit eens proberen: de club die gerelateerd is aan het gooiende publiek (lijkt me vrij makkelijk vast te stellen / camera's) krijgt 3 punten aftrek. Zelfs als de wedstrijd gewonnen wordt. Ook doelsaldo vervalt. Doelsaldo van de andere club telt gewoon mee in de stand. Eindigd de wedstrijd in gelijkspel of winst voor de andere club krijgt die gewoon 1 punt of 3 punten.

❌❌❌
51 Reacties
8 Dagen lid
136 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Arena, dan koop ik een kaartje op een stoel bij de tegenstander en gooi ik 100 bier op het veld, met een wedstrijdshirt van de tegenstander aan.

Arena
59 Reacties
5 Dagen lid
202 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ja klopt wel wat je zegt. Snap ik ook wel. Ik reageerde meer vanuit het punt dat ik een wedstrijd stil leggen en dan naar binnen lopen echt onzin vind. Ik bedoelde meer te zeggen dat je maatregelen moet treffen waar óf de aanhang, of de club last van heeft.

❌❌❌
51 Reacties
8 Dagen lid
136 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Arena, ik snap wat je bedoelt ben het met je eens dat dit niet werkt. Nu hebben de supporters juist meer tijd om weer nieuw bier te halen omdat de wedstrijd toch stil ligt. Ze moeten dit gewoon persoonlijk aanpakken stadionverbod levenslang, Voor elk stadion. En consequent straffen geen berouw tonen. Dan leren ze het wel, en boetes uitdelen. Aanstekers, bekers, scheidsrechters fluitjes in het publiek, laserpennen allemaal aanpakken, pure spel bederf dan ben je geen liefhebber.

Reacties

Groningen - Heerenveen

2 - 1
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Twente
1
-1
0
13
NAC
1
-2
0
14
Groningen
1
-3
0
15
Sparta
1
-5
0
16
Telstar
2
-4
0

Complete Stand

