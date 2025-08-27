PSV geïnteresseerd in 71-voudig international uit Premier League

PSV heeft zijn oog laten vallen op , zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. De Zuid-Koreaanse aanvaller van Wolverhampton Wanderers is in beeld bij de Eindhovenaren na de blessure van Alassane Pléa.

Nadat Luuk de Jong afgelopen zomer transfervrij vertrok bij PSV, strikte de Eindhovense club Pléa. De 32-jarige Franse spits kwam voor ongeveer 4,5 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach en moest bij PSV de concurrentiestrijd aangaan met Ricardo Pepi.

Artikel gaat verder onder video

Plé raakte op 17 augustus in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 overwinning) echter zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij in elk geval tot het einde van dit kalenderjaar uit de roulatie is. PSV zoekt daarom met het einde van de transferperiode in zicht naarstig naar een noodoplossing.

Volgens het Eindhovens Dagblad zou Hwang die noodoplossing kunnen zijn. De 29-jarige aanvaller is zijn basisplaats kwijt bij Wolverhampton Wanderers en mag naar verluidt vertrekken. Het het Eindhovens Dagblad noemt een verhuurperiode ‘logisch’. Het contract van Hwang, 71-voudig international van Zuid-Korea, bij de Premier League-club loopt nog drie jaar door.