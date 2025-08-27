Live voetbal

PSV geïnteresseerd in 71-voudig international uit Premier League

Hee-Chan Hwang
Foto: © Imago
3 reacties
Demen Bülbül
27 augustus 2025, 21:17

PSV heeft zijn oog laten vallen op Hee-Chan Hwang, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. De Zuid-Koreaanse aanvaller van Wolverhampton Wanderers is in beeld bij de Eindhovenaren na de blessure van Alassane Pléa.

Nadat Luuk de Jong afgelopen zomer transfervrij vertrok bij PSV, strikte de Eindhovense club Pléa. De 32-jarige Franse spits kwam voor ongeveer 4,5 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach en moest bij PSV de concurrentiestrijd aangaan met Ricardo Pepi.

Artikel gaat verder onder video

Plé raakte op 17 augustus in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 overwinning) echter zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij in elk geval tot het einde van dit kalenderjaar uit de roulatie is. PSV zoekt daarom met het einde van de transferperiode in zicht naarstig naar een noodoplossing.

Volgens het Eindhovens Dagblad zou Hwang die noodoplossing kunnen zijn. De 29-jarige aanvaller is zijn basisplaats kwijt bij Wolverhampton Wanderers en mag naar verluidt vertrekken. Het het Eindhovens Dagblad noemt een verhuurperiode ‘logisch’. Het contract van Hwang, 71-voudig international van Zuid-Korea, bij de Premier League-club loopt nog drie jaar door.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Myron Boadu

Transfersensatie: PSV meldt zich officieel voor transferdoelwit van Ajax

  • Gisteren, 21:49
  • Gisteren, 21:49
Lofzang voor Land: 'Dat gaat een Zechiël-verhaal worden'

Lofzang voor Land: 'Dat gaat een Zechiël-verhaal worden'

  • Gisteren, 19:32
  • Gisteren, 19:32
Mo Allach FC Groningen

FC Groningen gaat aan de haal met gewilde PSV-middenvelder

  • Gisteren, 18:56
  • Gisteren, 18:56
13 3 reacties
Reageren
3 reacties
Arena
251 Reacties
16 Dagen lid
947 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ze mogen wel een beetje vaart gaan maken. Straks zit de club wel heel dun in de voorhoede.

Copa
1.975 Reacties
716 Dagen lid
22.513 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nationaal heb je geen spits nodig. Psv heeft veel beweeglijke spelers die diep kunnen gaan en een goal kunnen maken. Europees kom je hier niet verder mee, maar wil je echt stappen zetten dan moet je de portemonnee trekken. Wellicht dat Psv gewoon eerste of tweede wil worden in de competitie en daarmee CL plaatsing. Niks mis mee. Hun keuze

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
411 Reacties
30 Dagen lid
1.416 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Stewart is cooking, wat een ambitie heeft de top 2 weer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
251 Reacties
16 Dagen lid
947 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ze mogen wel een beetje vaart gaan maken. Straks zit de club wel heel dun in de voorhoede.

Copa
1.975 Reacties
716 Dagen lid
22.513 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nationaal heb je geen spits nodig. Psv heeft veel beweeglijke spelers die diep kunnen gaan en een goal kunnen maken. Europees kom je hier niet verder mee, maar wil je echt stappen zetten dan moet je de portemonnee trekken. Wellicht dat Psv gewoon eerste of tweede wil worden in de competitie en daarmee CL plaatsing. Niks mis mee. Hun keuze

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
411 Reacties
30 Dagen lid
1.416 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Stewart is cooking, wat een ambitie heeft de top 2 weer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Hee-Chan Hwang

Hee-Chan Hwang
Wolverhampton Wanderers
Team: Wolves
Leeftijd: 29 jaar (26 jan. 1996)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolves
2
0
2024/2025
Wolves
21
2
2023/2024
Wolves
29
12
2022/2023
Wolves
27
3

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel