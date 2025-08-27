PSV geïnteresseerd in 71-voudig international uit Premier League

PSV heeft zijn oog laten vallen op Hee-Chan Hwang, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. De Zuid-Koreaanse aanvaller van Wolverhampton Wanderers is in beeld bij de Eindhovenaren na de blessure van Alassane Pléa.
Nadat Luuk de Jong afgelopen zomer transfervrij vertrok bij PSV, strikte de Eindhovense club Pléa. De 32-jarige Franse spits kwam voor ongeveer 4,5 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach en moest bij PSV de concurrentiestrijd aangaan met Ricardo Pepi.
Plé raakte op 17 augustus in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 overwinning) echter zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij in elk geval tot het einde van dit kalenderjaar uit de roulatie is. PSV zoekt daarom met het einde van de transferperiode in zicht naarstig naar een noodoplossing.
Volgens het Eindhovens Dagblad zou Hwang die noodoplossing kunnen zijn. De 29-jarige aanvaller is zijn basisplaats kwijt bij Wolverhampton Wanderers en mag naar verluidt vertrekken. Het het Eindhovens Dagblad noemt een verhuurperiode ‘logisch’. Het contract van Hwang, 71-voudig international van Zuid-Korea, bij de Premier League-club loopt nog drie jaar door.
Nationaal heb je geen spits nodig. Psv heeft veel beweeglijke spelers die diep kunnen gaan en een goal kunnen maken. Europees kom je hier niet verder mee, maar wil je echt stappen zetten dan moet je de portemonnee trekken. Wellicht dat Psv gewoon eerste of tweede wil worden in de competitie en daarmee CL plaatsing. Niks mis mee. Hun keuze
Stewart is cooking, wat een ambitie heeft de top 2 weer.
