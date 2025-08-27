Uitwedstrijd op 5200 kilometer dreigt voor Ajax en PSV in Champions League

Kairat Almaty uit Kazachstan heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de Champions League, door na strafschoppen van Celtic te winnen. Daarmee dreigt voor Ajax en PSV een uitwedstrijd op meer dan 5200 kilometer van Nederland in de competitiefase van de Champions League. Ook FK Bodø/Glimt en Pafos FC debuteren in het hoofdtoernooi.

Kairat Almaty heeft zich woensdag voor het eerst geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Na een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Celtic eindigde ook het duel in Kazachstan in 0-0, waarna strafschoppen uitkomst moesten bieden. In de penaltyreeks misten liefst drie spelers van de Schotten, die daardoor onderuitgingen en zijn veroordeeld tot het spelen van Europa League.

Voor Kairat Almaty gaat daarmee de grote droom van debuteren op het hoogste Europese niveau werkelijkheid worden. De deelname van de club uit Kazachstan kan voor Ajax en PSV wel een vervelende loting opleveren. Almaty ligt namelijk op zo’n driehonderd kilometer van de grens met China en is hemelsbreed meer dan 5200 kilometer verwijderd van Amsterdam en Eindhoven. Donderdag om 18.00 uur zal de loting plaatsvinden en weten de Nederlandse ploegen of ze de lange reis naar Almaty moeten maken.

Nog twee debutanten

Naast Kairat Almaty debuteren er dit seizoen nog twee ploegen in de Champions League: Bodø/Glimt en Pafos FC. De Noorse ploeg verloor dinsdag weliswaar met 2-1 bij Sturm Graz, maar had in eigen huis al met 5-0 gewonnen. Het Cypriotische Pafos was over twee duels met 3-2 te sterk voor Rode Ster Belgrado.