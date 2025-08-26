Is de maat nu al vol voor miljoenenaanwinst van Ajax? ‘Vertrek deze zomer nog!’

Danny Koevermans concludeert dat op een dood spoor zit bij Ajax. De analist zag de middenvelder annex rechtsback maandagavond met de Amsterdamse beloften spelen tegen Jong FC Utrecht.

Regeer maakte afgelopen winter voor 4,5 miljoen euro de overstap van FC Twente naar Ajax. Hij kwam mede door een slepende enkelblessure in zijn eerste halfjaar slechts vier keer in actie in de Eredivisie. Regeer kende daarna een teleurstellend EK met Jong Oranje, met als dieptepunt de rode kaart die hij ontving in de groepswedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Oekraïne.

Regeer begon het nieuwe seizoen bij Ajax vervolgens als basisspeler: hij startte als rechtsback in de seizoensouverture tegen Telstar (2-0 overwinning). Vervolgens moest hij echter genoegen nemen met korte invalbeurten tegen Go Ahead Eagles (2-2 remise) en Heracles Almelo (2-0 zege).

Een dag na de wedstrijd tegen Heracles stond hij tot grote verbazing van Koevermans plots aan de aftrap bij Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht (4-3 nederlaag). “Die jongen loopt daar dan maandagavond te voetballen in een ambiance die hij niet gewend is”, verzucht de oud-spits in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

“Hij heeft bij FC Twente goede jaren gehad. Hij is gewend gewaardeerd te worden en als prof echt in stadions te spelen. En dan moet je jezelf opladen voor zo’n maandagavond...”, vervolgt Koevemans. “Hij is de competitie bij Ajax begonnen als rechtsback en dan loopt hij daar nu op maandag.”

Koevermans komt vervolgens met een duidelijke tip: “Als hij deze week nog weg kan, dan zou ik hem dat van harte aanraden. Desnoods naar FC Twente, daar zoeken ze nog steeds iemand voor het middenveld.”