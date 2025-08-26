Live voetbal

Is de maat nu al vol voor miljoenenaanwinst van Ajax? ‘Vertrek deze zomer nog!’

Ereronde Ajax-spelers
Foto: © Imago
3 reacties
Demen Bülbül
26 augustus 2025, 22:08

Danny Koevermans concludeert dat Youri Regeer op een dood spoor zit bij Ajax. De analist zag de middenvelder annex rechtsback maandagavond met de Amsterdamse beloften spelen tegen Jong FC Utrecht.

Regeer maakte afgelopen winter voor 4,5 miljoen euro de overstap van FC Twente naar Ajax. Hij kwam mede door een slepende enkelblessure in zijn eerste halfjaar slechts vier keer in actie in de Eredivisie. Regeer kende daarna een teleurstellend EK met Jong Oranje, met als dieptepunt de rode kaart die hij ontving in de groepswedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Oekraïne.

Artikel gaat verder onder video

Regeer begon het nieuwe seizoen bij Ajax vervolgens als basisspeler: hij startte als rechtsback in de seizoensouverture tegen Telstar (2-0 overwinning). Vervolgens moest hij echter genoegen nemen met korte invalbeurten tegen Go Ahead Eagles (2-2 remise) en Heracles Almelo (2-0 zege).

Een dag na de wedstrijd tegen Heracles stond hij tot grote verbazing van Koevermans plots aan de aftrap bij Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht (4-3 nederlaag). “Die jongen loopt daar dan maandagavond te voetballen in een ambiance die hij niet gewend is”, verzucht de oud-spits in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

“Hij heeft bij FC Twente goede jaren gehad. Hij is gewend gewaardeerd te worden en als prof echt in stadions te spelen. En dan moet je jezelf opladen voor zo’n maandagavond...”, vervolgt Koevemans. “Hij is de competitie bij Ajax begonnen als rechtsback en dan loopt hij daar nu op maandag.”

Koevermans komt vervolgens met een duidelijke tip: “Als hij deze week nog weg kan, dan zou ik hem dat van harte aanraden. Desnoods naar FC Twente, daar zoeken ze nog steeds iemand voor het middenveld.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-supporters

Ajax-fans massaal over de rooie: 'Deze club is echt doodziek'

  • Gisteren, 18:26
  • Gisteren, 18:26
Ajax Kroes Slot

Ajax mag speler van Arne Slot huren, maar betaalt daar ook flink voor

  • Gisteren, 17:39
  • Gisteren, 17:39
Anton Gaaei viert treffer voor Ajax

L'Équipe: Ajax ontvangt Frans miljoenenbod op Anton Gaaei

  • Gisteren, 16:02
  • Gisteren, 16:02
3 3 reacties
Reageren
3 reacties
ERIMIR
3.263 Reacties
415 Dagen lid
37.175 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Youri Regeer is ook geen versterking voor Ajax.

CG
2.234 Reacties
764 Dagen lid
13.237 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@ERIMIR. Dat vind ik ook !!

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
949 Reacties
1.065 Dagen lid
5.380 Likes
Allback
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

"En dan moet je jezelf opladen voor zo’n maandagavond...”, vervolgt Koevemans" Opladen? Dan moet je binnen 15 min laten zien dat je de beste op het veld bent en daar niet thuis hoort. Hoezo opladen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.263 Reacties
415 Dagen lid
37.175 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Youri Regeer is ook geen versterking voor Ajax.

CG
2.234 Reacties
764 Dagen lid
13.237 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@ERIMIR. Dat vind ik ook !!

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
949 Reacties
1.065 Dagen lid
5.380 Likes
Allback
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

"En dan moet je jezelf opladen voor zo’n maandagavond...”, vervolgt Koevemans" Opladen? Dan moet je binnen 15 min laten zien dat je de beste op het veld bent en daar niet thuis hoort. Hoezo opladen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Youri Regeer

Youri Regeer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (18 aug. 2003)
Positie: M (C), V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
3
0
2024/2025
Jong Ajax
2
0
2024/2025
Twente
19
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel