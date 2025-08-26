Ajax-fans massaal over de rooie: 'Deze club is echt doodziek'

Veel Ajax-fans zijn totaal niet te spreken over de aanstaande aanwinst James McConnell. De 20-jarige middenvelder wordt hoogstwaarschijnlijk op huurbasis overgenomen van Liverpool, iets wat de supporters totaal niet zien zitten.
Vorig seizoen was Jordan Henderson de aangewezen man om de defensie te beschermen. McConnell lijkt, buiten zijn land van herkomst om, weinig met Henderson gemeen te hebben. Henderson was als ervaren man een leider op het veld en ook een meer natuurlijke verdedigende middenvelder. McConnell is van origine meer een centrale middenvelder en heeft nog alles te bewijzen. Verder zal hij na afloop van vorig seizoen normaal gesproken terugkeren in Engeland.
Veel Ajax-supporters zijn niet blij met McConnell als waarschijnlijke nieuwe aanwinst. Vooral de leeftijd van de aanstaande Ajax-speler en zijn contractvorm staan veel fans van de Amsterdammers tegen, blijkt op X. Veel supporters hadden liever een speler met ervaring naar de club willen zien komen, in plaats van een jongeling. Verder zou er geen koopoptie in het contract van McConnell zijn opgenomen, iets wat Ajacieden niet kunnen begrijpen. 'Geef dan Mokio een kans', is een veelgehoord advies. De 17-jarige Belg zal door de tijdelijke komst van McConnell minder speelminuten krijgen, wat zijn ontwikkeling zal afremmen. John Heitinga heeft Mokio dit seizoen echter nog weinig gebruikt.