Ajax-fans massaal over de rooie: 'Deze club is echt doodziek'

Veel Ajax-fans zijn totaal niet te spreken over de aanstaande aanwinst . De 20-jarige middenvelder wordt hoogstwaarschijnlijk op huurbasis overgenomen van Liverpool, iets wat de supporters totaal niet zien zitten.

Vorig seizoen was Jordan Henderson de aangewezen man om de defensie te beschermen. McConnell lijkt, buiten zijn land van herkomst om, weinig met Henderson gemeen te hebben. Henderson was als ervaren man een leider op het veld en ook een meer natuurlijke verdedigende middenvelder. McConnell is van origine meer een centrale middenvelder en heeft nog alles te bewijzen. Verder zal hij na afloop van vorig seizoen normaal gesproken terugkeren in Engeland.

Veel Ajax-supporters zijn niet blij met McConnell als waarschijnlijke nieuwe aanwinst. Vooral de leeftijd van de aanstaande Ajax-speler en zijn contractvorm staan veel fans van de Amsterdammers tegen, blijkt op X. Veel supporters hadden liever een speler met ervaring naar de club willen zien komen, in plaats van een jongeling. Verder zou er geen koopoptie in het contract van McConnell zijn opgenomen, iets wat Ajacieden niet kunnen begrijpen. 'Geef dan Mokio een kans', is een veelgehoord advies. De 17-jarige Belg zal door de tijdelijke komst van McConnell minder speelminuten krijgen, wat zijn ontwikkeling zal afremmen. John Heitinga heeft Mokio dit seizoen echter nog weinig gebruikt.

Ik snap dus echt niet dat je een jochie van 20 haalt die je volgend jaar weer terug stuurt. Geef dan Mokio de kans, die gaat nog geld opleveren. — FootieFan (@TheFootieFan020) August 26, 2025

Tja weer opleiden voor Liverpool dus. Ook moet je je afvragen of hij het niveau aan kan hier. Het is een jeugdspeler die nog geen ervaring heeft opgebouwd. Was nog fijner geweest als er een ervaren 6 was gekomen — Kev (@Kev2000_NL) August 26, 2025

Jeugdspelers huren deze club is echt doodziek. — BaldestFraud (@baldest_fraud) August 26, 2025

Maar weer zonder optie dat zijn echte gemiste kansen — ❌❌❌Amsterdamnews2 (@Ajax1216539) August 26, 2025

Wat een schande dit. Eigen jeugd in de weg lopen. Kan je net zo goed Mokio neerzetten. We zochten toch ervaring en leiderschap op 6? En leen ook.. Ben je na een jaar weer kwijt. Dit slaat werkelijk helemaal nergens op! — RobinM94 (@RobinM94) August 26, 2025

Wat.. een... scouting.... Het zou onder de nieuwe leiding allemaal beter worden. Niks van te zien — Chrissepter (@Chrissep2024) August 26, 2025

Een kale huur…. Maar even. Zet dan beter mokio daar neer. Je hebt 0,0 aan een kale huur. Zonde van het geld — A🫡 (@ajaxvdh) August 26, 2025

Wat zijn ze aan t doen! Ervaring erbij ala… maar nu ga je mokio in de weg zitten met een huurling van 20…

Brevet van onvermogen is dit weer — Holy Farioli (@H0lyFarioli) August 26, 2025

Een jeugdspeler huren van Liverpool uit de koker van Heitinga. Je denkt af en toe dat het niet meer nóg erger kan maar Kroes krijgt het voor elkaar. — Martijn (@martijnmw88) August 26, 2025

Wanbeleid puur sang. — Kap & Draai (@Kap_en_draai) August 26, 2025

Krankzinnig slechte transfer! Je haalt nu iemand die je eigen talenten weer in de weg staat en niets toevoegt .. dat kroes en Beuker dit toestaan is al slecht dat Heitinga dit als oplossing ziet nog slechter — Serge (@serge90s) August 26, 2025

Hele zomer zoeken we een ervaren nummer 6 komen ze hier mee aan en nog huur ook. Champions League word je sowieso afgeslacht dit jaar ik zou jong Ajax sturen en focusen op de competitie. — Zak Patat (@ZakPatat6) August 26, 2025