Itakura noemt drie belangrijke redenen voor keuze voor Ajax

Ajax-verdediger Ko Itakura
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
27 augustus 2025, 08:08

Ko Itakura maakte deze zomer de transfer van Borussia Mönchengladbach naar Ajax, waarmee hij de eerste Japanner in Amsterdamse dienst werd. Dat was een doorslaggevende factor in zijn keuze voor de nummer twee van Nederland. Ook deelname aan de Champions League en het bezoek van Marijn Beuker in Osaka noemt Itakura als belangrijke redenen voor Ajax te kiezen.

Itakura kon deze zomer de overstap maken naar verscheidene grote competities, maar besloot naar Ajax te komen. “De Champions League is voor mij een van de belangrijkste redenen”, legt hij uit aan De Telegraaf. “Voor mijn eigen groei wil ik voor een team uitkomen waarin ik onder grote druk moet winnen.”

Rond de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Japan en Indonesië begin juni werd Itakura door Beuker bezocht in Osaka. “Hij heeft mij het gevoel gegeven hoe graag Ajax me wilde kopen”, blikt de verdediger terug op die ontmoeting. “Marijn is een geweldig persoon. We hebben het over voetbal en andere zaken gehad.” Itakura noemt het een ‘slimme zet’ van Ajax om iemand naar Japan te sturen. “Want ik had niet gedacht dat ik in Japan iemand van Ajax zou ontmoeten.”

Dat Itakura de eerste Japanner bij Ajax is, noemt hij ook een van de ‘doorslaggevende factoren’ voor zijn keuze. “Ik wilde die uitdaging aangaan”, maakt de mandekker duidelijk. “Ik zit hier net, maar ik denk dat – afhankelijk van mijn prestaties – de waarde van Japanners voor Ajax zal blijken.”

Ko Itakura

Ko Itakura
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

