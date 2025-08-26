Tillman gaf uitgebreide boodschap mee aan PSV-aanwinst en vriend Wanner

, de nieuwe aanwinst van PSV, en zijn goede vrienden van elkaar. De Amerikaan gaf de Duitse jongeling dan ook wat tips en informatie mee, toen Wanner de overstap naar PSV maakte.

Tillman stond tussen 2015 en 2024 onder contract bij Bayern München, tevens de voormalige werkgever van Wanner. De voetballers leerden elkaar kennen in Zuid-Duitsland en bouwden daar een goede vriendschap op. Nu is Wanner de vervanger van Tillman, die voor een transfer naar Bayer Leverkusen koos. Vlak voordat Wanner in Eindhoven tekende, hadden de vrienden contact.

Tijdens een interview met ESPN laat de nieuwe PSV-speler zijn licht schijnen over dat gesprek. "We hadden inderdaad contact. Hij was positief over PSV: hij zei dat ze goed voetbal spelen, de coach uitmuntend en het team sterk is. 'Bovendien speek je om bekers'", voegde Tillman daaraan toe. "Daarom ben ik hier, ik wil prijzen winnen", geeft Wanner aan.

"Dat is wel een grappig verhaal. Toen ik mijn debuut maakte (voor Bayern op 7 januari 2022, red.) kwam ik er voor hem in. Nu zit hij bij Leverkusen, terwijl ik naar PSV ben gekomen." De twee hebben nu nog steeds een goede band en genoeg contact. "Zeker, ik mag hem wel", lacht Wanner. "Hij is een topgozer. Als je hem leert kennen, kan hij wel luid zijn, haha." Tillman gaf Wanner ook nog wat informatie mee over Eindhoven. "Het is een prima stad, wel relatief rustig. Het is een fijne plek om je te ontwikkelen", had de Amerikaan gezegd. Wanner, die aangeeft dat hij een ander soort speler is dan Tillman, spreekt ten slotte nog zijn zelfvertrouwen uit. "Ik denk ik dat klaar ben om in zijn (Tillman, red.) voetsporen te treden."