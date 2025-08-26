'PSV informeert naar spits van 32 miljoen euro'

PSV is in de zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen in de Italiaanse Serie A. Volgens journalist Gianluigi Longari van het Italiaanse Sportitalia hebben de Eindhovenaren navraag gedaan bij de 25-jarige Vitinha van Genoa.

Door de zware knieblessure van zomeraanwinst Alassane Pléa heeft trainer Peter Bosz momenteel alleen Ricardo Pepi over als spits. Die is echter nog niet wedstrijdfit en zijn fysieke belasting wordt voorzichtig opgebouwd. Om die reden speelde Ivan Perisic, doorgaans een buitenspeler, zaterdag tegen FC Groningen (4-2 zege) als gelegenheidsspits. Bosz wil voor het verstrijken van de transferdeadline echter wel een nieuwe spits toevoegen aan zijn selectie.

De voorbije dagen passeerden al diverse namen de revue, zo werden bij Voetbalpraat op ESPN Santiago Giménez en Rasmus Højlund genoemd. De kans dat een van deze twee de nieuwe spits wordt van PSV lijkt klein, want Giménez zou niet mogen vertrekken bij AC Milan terwijl Højlund op weg lijkt naar Napoli. Ook de naam van Mehdi Taremi kwam ter sprake, maar Bosz wist afgelopen weekend niets van zijn mogelijke komst.

Nu duikt de naam van Vítor Manuel Carvalho Oliveira, beter bekend als Vitinha, op. PSV zou volgens Longari hebben geïnformeerd naar de 25-jarige Portugese puntspeler. De spits maakte vorig jaar zomer voor 8,3 miljoen euro de overstap van Olympique Marseille naar Genoa, nadat hij het seizoen daarvoor al een half jaar op huurbasis speelde voor de Italianen. In het shirt van Genoa speelde Vitinha 38 officiële wedstrijden, waarin hij viermaal trefzeker was en drie assists gaf.

Vitinha beleefde zijn doorbraak bij SC Braga, waar hij in 67 competitiewedstrijden goed was voor 28 goals en negen assists. Met zijn goede prestaties in Portugal dwong hij in januari 2023 dan ook een overstap af naar Olympique Marseille. De Franse topclub telde destijds naar verluidt zo'n 32 miljoen euro neer voor de Portugees.