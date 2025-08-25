Santiago Giménez en spits van 78 miljoen (!) genoemd voor PSV

PSV zoekt naar een nieuwe spits en moet volgens de gasten van Voetbalpraat hoog inzetten. In de uitzending van maandagavond worden de namen van en genoemd om de ploeg van Peter Bosz te versterken.

Door de zware knieblessure van zomeraanwinst Alassane Pléa heeft Bosz alleen Ricardo Pepi over als spits. Die is echter nog niet wedstrijdfit en zijn fysieke belasting wordt voorzichtig opgebouwd. Om die reden speelde Ivan Perisic zaterdag tegen FC Groningen (4-2 zege) als spits. Bosz wil graag een nieuwe optie verwelkomen en volgens Arno Vermeulen is het cruciaal dat PSV daarbij vooral kijkt naar kwaliteit.

Artikel gaat verder onder video

“Het moet gewoon een heel goede spits zijn. Het heeft helemaal geen zin bij PSV om, zoals ze vorig jaar deden, stad en land af te bellen om dan in La Coruña een spits uit de tweede divisie in Spanje te halen”, doelt Vermeulen op Lucas Pérez. “Dus ze moeten vooral kwaliteit gaan halen, want je moet ervan uitgaan dat die spits in Champions League moet kunnen spelen. En dan toch maar voor een serieus bedrag, maar dat willen ze ook wel uitgeven, denk ik. Anders heeft het gewoon geen zin.”

Volgens Kenneth Perez moet PSV niet specifiek op zoek naar een ‘tijdelijke vervanger’. “Als je hoort wat Pléa mankeert qua blessure, met kraakbeen, enzovoort, is het maar de vraag hoe hij überhaupt terugkomt. Misschien moet je gewoon denken: het is een ongelooflijke meevaller als Pléa terugkomt en de oude wordt, maar daar kunnen we niet van uitgaan, dus je moet om je heen kijken. En natuurlijk speelt geld een rol, want je hebt het geld al één keer uitgegeven aan Pléa. Je moet kijken of je daar iets op kan verzinnen.”

‘Het mooiste’ zou zijn om een vervanger te kopen, zegt de oud-middenvelder van PSV. “En als je dat niet kan, dan desnoods iemand huren.” Waarom zou Perez liever niet huren? “Ik ben er niet van dat topclubs huren.” De Deen ziet Tobias Lauritsen van Sparta Rotterdam, die volgens Mario Been goed genoeg is voor de Nederlandse top, niet als optie. “Dat is een totaal geen garantie, natuurlijk. Je moet een speler hebben die zich al bewezen heeft op een iets hoger niveau.

© Imago

Zirkzee en Højlund

Sjoerd Mossou geeft aan dat het ‘aan de situatie ligt’ of je een speler huurt of koopt. Zo is Joshua Zirkzee niet haalbaar vanwege zijn Engelse salaris, maar zou een huurconstructie wel kunnen. Vermeulen reageert: “Je noemt hem als voorbeeld, maar ik weet niet of ze geïnteresseerd zijn in Zirkzee. We zeggen altijd over hem dat hij geen spits is. Hij is een ‘negen en een half’.”

Perez werpt daarna een opvallend alternatief op: “Ik zou Højlund huren van Manchester United. Als dat überhaupt kan.” Presentator Vincent Schildkamp zegt dat de Deen, die in 2023 voor circa 78 miljoen euro overkwam van Atalanta, jaarlijks twaalf miljoen euro verdient. Toen hij transfereerde, werd in de media gesproken van een salaris van 4,8 miljoen euro, aanzienlijk minder dus.

“Ik denk niet dat hij twaalf miljoen verdient”, zegt Perez dan ook. “Als je wilt gaan huren, dan zou ik van die twee, die allebei van United zijn, eerder Højlund nemen. Omdat hij echt een diepe spits is. Daar heb je meer aan dan een 9,5.” Højlund zal naar alle waarschijnlijkheid niet naar PSV gaan. Napoli is dicht bij zijn komst: de gesprekken met Manchester United over een verhuur met verplichte optie tot koop zijn vergevorderd.

Vermeulen noemt ook Santiago Giménez van AC Milan als optie. Mossou zegt dat de spits ‘heel snel is weggezakt in de hiërarchie’ bij Milan. “Dus het zou kunnen." Vermeulen stipt aan dat hij bekend is met de Eredivisie, vanwege zijn verleden bij Feyenoord. PSV heeft tot 2 september om zaken te doen.

'Giménez gaat nergens heen'

De zaakwaarnemer van Giménez, Rafaela Pimenta, ontkent in gesprek met Calciomercato overigens dat haar cliënt op weg naar de uitgang is. Daar wordt ook in Italië over gespeculeerd, omdat de Mexicaan minder speeltijd heeft bij Milan dan in zijn beginperiode. "Giménez gaat nergens heen. Alle geruchten die de ronde doen, van de eerste tot de laatste, zijn onwaar. Het is nepnieuws."