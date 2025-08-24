Perez maakt korte metten met verwend gedrag bij PSV

Kenneth Perez heeft zich verwonderd over de vanzelfsprekendheid waarmee PSV zaterdag zijn doelpunten vierde in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (4-2 overwinning). De Deense analist vindt dat de Eindhovense spelers niet ‘blasé moeten worden’.

PSV won zaterdagavond op eigen veld met 4-2 van FC Groningen. Het elftal van hoofdtrainer Peter Bosz speelde geen grootse wedstrijd en halverwege stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord. In de tweede helft liep PSV via doelpunten van Esmir Bajraktarević (twee) en Ruben van Bommel echter alsnog betrekkelijk eenvoudig uit naar een overwinning.

Artikel gaat verder onder video

Perez vraagt zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van de ESPN aandacht voor met name de wijze waarop er bij PSV werd gereageerd op de 4-1 van Bajraktarević, halverwege de tweede helft. De oud-voetballer probeert duidelijk te maken dat de spelers van PSV in zijn ogen te vanzelfsprekend, ogenschijnlijk zonder al te veel vreugde, reageerden op de treffer.

“Ik vind PSV goed, hoor. Ze hebben individueel veel kwaliteit. En ondanks een matige wedstrijd winnen ze met 4-2... Maar bij de derde en vierde goal juichen ze een beetje ‘bwah’”, zegt Perez. De analist legt uit: “De ene speler loopt hierheen, de andere daarheen…”

Perez lijkt van mening dat de spelers van PSV enthousiaster hadden mogen reageren, met name na de 4-1 van Bajraktarevićv. “Het is een beetje slapjes. Ze laten hem maar lopen. Het is niet dat ze hem alleen laten staan, maar ze gaan ook niet heel uitbundig juichen. Dat hoeft misschien ook niet bij 4-1, maar dat was bij de 3-1 ook al. Ze moeten niet blasé worden, ondanks dat het vrij makkelijk gaat. “