PEC Zwolle wil PSV'er die onder Peter Bosz geen kansen krijgt overnemen

PEC Zwolle heeft concrete belangstelling voor PSV-middenvelder . Dat meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zondagmiddag. Er zijn meer clubs geïnteresseerd in het jonge talent van de Brabantse club.

Land (19) staat bij PSV te boeken als een groot talent, maar komt op dit moment door de grote concurrentie op het middenveld al langere tijd nauwelijks aan spelen toe onder Peter Bosz. Daarom lijkt het moment aanstaande voor Land om een stap in zijn carrière te gaan zetten. Hij moet gaan voetballen op het hoogste niveau in Nederland.

PEC Zwolle wil de spelverdeler deze mogelijkheid geven. De Zwollenaren, die goed aan de competitie zijn begonnen, zijn met PSV in gesprek over een transfer. Het is onduidelijk of dit op een permanente transfer gaat of een huurdeal. Dat laatste lijkt wel aannemelijker.

Land staat overigens niet alleen in de belangstelling van PEC Zwolle. Er zijn meerdere clubs die interesse hebben in de PSV'er. Volgens het Eindhovens Dagblad kijkt Land deze week welke ploeg hij het beste bij hem als speler vindt passen.