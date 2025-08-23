PSV-fans richten zich met spandoek tot één speler

Supporters van PSV steken een hart onder de riem. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Groningen werd een spandoek getoond voor de geblesseerde aanvaller.

"Stay strong Pléa", luidt de boodschap van de fans. Tijdens de wedstrijd werd bovendien geapplaudisseerd voor de spits: na veertien minuten, verwijzend naar het rugnummer van Pléa, lieten de fans in het Philips Stadion zich horen.

Deze week maakte PSV bekend dat de zomeraankoop maandenlang aan de kant staat door een beschadigd kniekraakbeen. Hij mist de gehele eerste seizoenshelft en mogelijk ook een deel van de tweede.

Artikel gaat verder onder video

Pléa raakte afgelopen zondag zwaar geblesseerd tijdens de wedstrijd FC Twente - PSV (0-2). De aanvaller werd neergehaald door Robin Pröpper en moest direct vervangen worden. Na afloop werd de Fransman al gespot met krukken en was de vrees voor een lange afwezigheid groot.

PSV is op zoek naar een nieuwe spits, want de spoeling is dun. Trainer Peter Bosz heeft ervoor gekozen om Ivan Perisic als centrumspits op te stellen tegen Groningen. Het goede nieuws is dat Ricardo Pepi weer op de bank zit, nadat hij de eerste twee wedstrijden miste door een knieblessure.

