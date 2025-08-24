Peter Bosz: 'Ik kan me niet voorstellen dat hij wordt opgeroepen door de bondscoach'

Peter Bosz verwacht niet dat wordt opgeroepen voor de aankomende interlands van de Amerikaanse nationale ploeg. Zaterdagavond maakte Pepi als invaller zijn eerste minuten van het seizoen in de Eredivisie, maar volgens Bosz is hij nog niet klaar om interlands te gaan spelen.

Pepi raakte in januari ernstig geblesseerd aan zijn knie. PSV bouwt zijn belasting weer geleidelijk op: hij speelde in de oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven, had daarna een invalbeurt tegen Go Ahead Eagles in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en deed zaterdag vijf minuten mee tegen FC Groningen.

“Ik ben blij dat hij wat minuten kon maken”, zegt Bosz op de persconferentie na de 4-2 overwinning. “Eigenlijk waren we niet van plan om hem te brengen als we ruim voor zouden staan. Uiteindelijk hebben we dat wel gedaan. Het is meer een gevoelskwestie. Al heb je maar vijf minuten gespeeld, dan heb je in ieder geval het gevoel dat je weer op het veld hebt gestaan. Dat wilden we hem meegeven voor de komende week.”

“We gaan nu kijken hoe de knie reageert. Helaas is het de realiteit dat we daar iedere keer na inspanning naar moeten kijken. Dat is logisch in het traject dat hij moet afleggen. Als dat goed gaat, kunnen we het verder opbouwen”, blikt Bosz vooruit.

Oproep voor Team USA

De vraag is of Mauricio Pochettino, de bondscoach van de Verenigde Staten, overweegt om Pepi nu op te roepen. Team USA speelt op 6 en 10 september vriendschappelijke wedstrijden tegen respectievelijk Zuid-Korea en Japan. “Ik kan me niet voorstellen dat Ricardo naar het Amerikaanse team gaat. Mochten ze hem toch oproepen, heeft een van de trainers van Amerika meestal wel contact met mij. Dan zal ik hem in ieder geval vertellen dat het mij niet verstandig lijkt. Hij is er zes à zeven maanden uit geweest, dus ik denk dat ze het zelf ook wel zullen inzien. Als ze hem toch oproepen, zullen we dat met elkaar bespreken.”

Bosz kan niet voorspellen wanneer Pepi weer volledig fit zal zijn. “Voordat we begonnen aan het seizoen, hadden we het plan dat Ricardo na de interlandperiode weer zo goed als volledig wedstrijdfit zou zijn. Maar we moeten het nu echt van dag tot dag bekijken. Het is moeilijk om zo ver vooruit te kijken.”