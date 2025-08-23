Live voetbal 6

Bosz pakt eigen uitblinker aan: 'Hier moet je niet mee aankomen, goed dat hij een schop kreeg'

PSV-speler Esmir Bajraktarevic
Foto: © Imago
Dominic Mostert
23 augustus 2025, 21:40

Peter Bosz is blij voor Esmir Bajraktarevic, die zaterdagavond zijn eerste doelpunten maakte voor PSV. De twintigjarige buitenspeler deed de gehele tweede helft mee tegen FC Groningen (4-2 zege) en scoorde tweemaal. Wel vindt Bosz dat hij nog wat stappen moet zetten in zijn ontwikkeling.

Bajraktarevic kwam in januari over van New England Revolution en heeft inmiddels zes duels in de Eredivisie achter zijn naam. “Ik ben hartstikke blij voor die jongen. Die zit hier ondertussen zeven à acht maanden. Hij heeft van mij weinig speelminuten gehad. Ik heb met hem gesproken over rendement. Als je een aanvaller bent, gaat het om doelpunten maken en om assists geven. Beslissend zijn in aanvallende zin, dat vond ik hem nog niet”, zegt de trainer op de persconferentie na de overwinning.

“Daar hebben we het samen over gehad. En als je dan invalt en zo belangrijk bent voor het elftal… Als je vlak voor rust de gelijkmaker moet incasseren, is dat een mentale domper. Als je dan zo de kleedkamer uitkomt en het elftal zo kan helpen, ben ik hartstikke blij voor hem”, doelt hij op het doelpunt dat Bajraktarevic een minuut na de pauze al maakte. “Tegelijkertijd zie je daarna weer een aantal momentjes dat hij door de benen wil spelen, dat hij Guus Til in de diepte kan wegzetten, dat hij toch naar binnen wil komen... Dat zijn momenten waarvan hij moet leren, want het gaat uiteindelijk om effectiviteit.”

Een journalist merkt op dat Bajraktarevic in de oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven (3-2 zege) soortgelijke dingen deed. “Ik vond Eindhoven zijn beste wedstrijd sinds hij bij ons is. Dat vond ik echt, want ik vond hem dreigend. Ik zag hem iedere keer zijn tegenstander opzoeken. Maar dan krijgt hij op een gegeven moment een bal en dan gaat hij zo’n kunstje doen, met zijn voet op de bal en een hakje... Dat moet je bij mij niet doen. Dat vind ik verschrikkelijk. En het was daarom goed dat hij een schop kreeg van zijn directe tegenstander. Daar leert hij hopelijk van. Dat moet er echt helemaal uit.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

