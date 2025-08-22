Peter Bosz diskwalificeert Sander van der Eijk meedogenloos: ‘Als je dit niet kunt, dan…’

Peter Bosz heeft een week na het uitduel van PSV bij FC Twente (0-2 overwinning) gesneerd naar scheidsrechter Sander van der Eijk. De trainer van PSV verwijt de arbiter hoe hij het veelbesproken duel tussen en beoordeelde.

Pléa liep vorige week zondag in de eerste helft een ernstige knieblessure op. De Franse spits van PSV dook na een voorzet vanaf de linkerkant op in de doelmond van FC Twente, waar Pröpper met een tackle ingreep. Pröpper raakte de bal, maar nam Pléa mee in zijn tackle.

Van der Eijk oordeelde dat van een overtreding geen sprake was en kende een hoekschop toe aan PSV. Pléa viel geblesseerd uit en een dag later bleek dat de zomeraanwinst van PSV minstens tot het begin van het volgend kalenderjaar uit de roulatie is.

Volgens Bosz was de tackle van Pröpper niet ‘hard’ maar ‘onbesuisd’. “Dat mensen dat nog wel een harde tackle vonden, daar snap ik helemaal niks van”, zegt de trainer van PSV vrijdag op een persconferentie. Wanneer een journalist Bosz vraagt of hij de tackle van Pröpper ‘echt ver over het randje vond’, reageert de coach als volgt: “Ach, hou op man.”

“Dit heeft niks met hard te maken”, vervolgt Bosz, die reflecteert op zijn eigen spelerscarrière. “Ik kon niet zo goed voetballen als mijn spelers en heb heel wat van dit soort tackles moeten maken. Ik weet precies wanneer het hard of onbesuisd is. Dit heeft niks met hard te maken.”

Bosz neemt Pröpper naar eigen zeggen ‘helemaal niks kwalijk’, ‘want die jongen doet dat niet expres’. Voor scheidsrechter Van der Eijk en de rest van de arbitrage is hij minder genadig. “Als je niet kunt beoordelen dat dit een onbesuisde tackle was, dan…” Bosz maakt zijn zin niet af, maar stelt de bekwaamheid van Van der Eijk en zijn team met het eerste gedeelte van zijn zin overduidelijk ter discussie.

Bosz heeft met verbazing kennisgenomen van de meningen van een aantal oud-voetballers over de charge van Pröpper. “Er zijn ook jongens die gevoetbald hebben die er zo over denken. Ik snap er helemaal niks van! Dat meen ik echt! Ik snap er helemaal niks van! Lachwekkend!”

“Misschien moet je zelf veel van zulke tackles gemaakt hebben, wil je het onderscheid kennen”, gaat Bosz verder. “Als je van achteren zó inkomt, dan kun je wel roepen dat je de bal ook raakte. Kom op, man… Je hebt toch gezien wat er gebeurd is. En dit zeg ik niet vanwege de uitkomst, hè. Als hij (Pléa) het had gezien en wat opgesprongen had, dan gebeurt er niks, want dan wordt hij meegenomen. Maar daar heeft het voor mij niks mee te maken. Klaar. Er heeft niet eens een VAR naar gekeken? Wat is dit? Dit slaat echt totaal nergens op.”