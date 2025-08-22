Peter Bosz deelt grote blessure-update in aanloop naar PSV - FC Groningen

PSV kampt momenteel met vrij veel blessures; Peter Bosz zal in aanloop naar PSV - FC Groningen moeten puzzelen om tot een basisopstelling te komen waar hij tevreden mee is.

Alassane Pléa raakte tijdens het duel tegen FC Twente (0-2 winst voor PSV) geblesseerd, na een stevig duel met Robin Pröpper. De Franse aanwinst zal pas in de loop van 2026 weer aansluiten bij de selectie van de Eindhovenaren. Op de persconferentie van vrijdag wilde Bosz nog wel een terugkomen op de tackle van Pröpper, die deze kraakbeenblessure veroorzaakte. "Ik heb hem nog even gesproken en sterkte gewenst. Dit is verschrikkelijk voor hem."

Artikel gaat verder onder video

Bosz vindt overigens ook dat de arbiter en de analisten de ingreep van de Twente-verdediger wel anders hadden moeten beoordelen. "En daar zitten dan mensen bij die zelf op het hoogste niveau gevoetbald hebben. Het heeft niet met Pröpper te maken, maar dit is gewoon onbesuisd, van achteren. Op elk deel van het veld is dit een overtreding, maar hier niet? Kom op zeg."

Nieuwe blessuregevallen

Aangezien Ricardo Pepi nog niet fit genoeg is om te starten, zal Bosz een andere speler moeten aanwijzen om Pléa te vervangen. De verwachting is dat Guus Til het meest in aanmerking komt. Ook in de middelste linie moet Bosz puzzelen, aangezien Joey Veerman niet zal meespelen. "Het is niet ernstig, we denken niet dat Joey al te lang weg is", stelde Bosz de achterban gerust. Mogelijk komt Tygo Land in de ploeg om Veerman te vervangen, maar ook nieuwe aanwinst Paul Wanner zou zijn debuut kunnen maken, waarbij Ismael Saibari iets terugschuift.

Ook Mauro Júnior heeft wat klachten. De Braziliaan maakt waarschijnlijk wel volgende week weer onderdeel uit van de selectie. Wat Bosz zou kunnen doen is Sergiño Dest weer terughalen naar de linksbackpositie, waarna aankoop Kiliann Sildillia op rechtsachter uitkomt.