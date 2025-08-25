PSV heeft opvolger Peter Bosz al klaarstaan

Dick Schreuder staat heel hoog op het lijstje bij PSV bij een vertrek van Peter Bosz, zo heeft algemeen directeur Marcel Brands laten weten aan Valentijn Driessen. Mike Verweij stelt dat Schreuder qua speelstijl ook goed bij Ajax zou passen.

PSV heeft momenteel een gelukkige samenwerking met Bosz. Onder de oefenmeester uit Apeldoorn hebben de Eindhovenaren twee kampioenschappen weten te behalen en zijn ze ook dit seizoen een van de favorieten. Het huidige contract van Bosz bij PSV loopt nog door tot komende zomer, maar de clubleiding wil graag langer met hem door. Toch wordt er al voorzichtig verder gekeken, mocht de trainer ervoor kiezen te vertrekken.

“Wij zaten bij Marcel Brands en hij zei dat Dick Schreuder bij hem heel hoog op het verlanglijstje staat op het moment dat Peter Bosz afscheid neemt”, geeft Driessen aan in Kick-off. “Wat dat betreft, is zijn kostje gekocht.” De journalist geeft aan dat hij nog wel moet zien hoe Schreuder het aanpakt als hij een aantal tegenslagen heeft meegemaakt bij NEC. “Maar je ziet dat als je iemand met visie hebt, die dat ook durft door te voeren, kun je een heel eind komen.”

Verweij weet ook zeker dat Schreuder na NEC bij een Nederlandse topclub gaat werken. “Is het niet Feyenoord, dan is het PSV. Bij Ajax staat hij er bij Kroes en Beuker heel goed op”, stelt de Ajax-volger van De Telegraaf. “Hij heeft misschien wel een probleem met commissaris Danny Blind, want Alfred Schreuder (zijn broer, red.) ging niet zo lekker met Daley en Danny. Maar het zou belachelijk zijn als dat een belemmering is, want hij past heel goed bij Ajax met zijn visie en speelstijl.”